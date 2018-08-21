Британський міністр закличе у Вашингтоні до більших санкцій щодо Росії і до спільних дій США та Європи

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеремі Гант використовує свій перший офіційний візит до Сполучених Штатів для заклику до зміцнення зусиль ЄС і США у протидії Росії.

...Щоб санкції щодо Росії були всебічні, і щоб ми по-справжньому стояли пліч о пліч зі Сполученими Штатами.

У вівторок 21 серпня Вашингтоні під час виступу, положення якого стали відомі заздалегідь, міністр наголосить, що президент Путін зробив світ “більш небезпечним” і тому на Москву треба тиснути, щоб вона дотримувалася міжнародних правил.

“Сьогодні Сполучене Королівство просить союзників іти далі, закликаючи Європейський Союз домогтися, щоб санкції щодо Росії були всебічні, і щоб ми по-справжньому стояли пліч о пліч зі Сполученими Штатами”, - цитує агенція Reuters текст промови британського міністра.

“Це означає в один голос кидати виклик і реагувати на протизаконність, чи стосовно того, що сталося на вулицях Солсбері, чи щодо долі Криму”, - проголошує інша цитата.

Прикладами злісних дій Росії Джеремі Гант назве випадки отруєння в Британії нервово-паралітичною отрутою “Новічок”, а також російську агресію щодо України, включно з захопленням Криму.

22 серпня має набирати чинності перший етап санкцій Сполучених Штатів проти Москви у зв’язку із виявленням хімічної зброї на британській території у містечку Солсбері, де у березні була спроби убивства колишнього російського громадянина Сергея Скрипаля та його доньки Юлії.

Росія несе відповідальність за отруєння в Солсбері – Держдеп США

Згодом від такої ж речовини у червні загинула жінка в Еймсбері - містечку неподалік Солсбері.

Отрута “Новічок”, від якої загинула британка, була упакована під вигляд парфумів

Росія відкидає причетність, але американські санкції через 90 днів перейдуть на наступний - жорсткіший етап, якщо Кремль не подасть доказів, що більше не використовує хімічну й біологічну зброю і не допустить інспекторів ООН для перевірок.

Європейський Союз нещодавно подовжив свої санкції проти Росії у зв’язку з Кримом та війною на Донбасі, але не накладав окремих санкцій через Солсбері, хоча раніше майже усі країни ЄС вислали російських дипломатів на знак протесту.

З наступного року Британія офіційно припиняє членство у Євросоюзі і в галузі економічних санкцій буде проводити самостійну політику.

У середу Джеремі Гант зустрінеться з державним секретарем США Майком Помпео, а у четвер виступить у Раді безпеки ООН.