Актуально
Британська розвідка: російський Чорноморський флот зазнав серйозного удару
Десантний корабель РФ «Оленьогірський гірник» «майже напевно» зазнав «значних ушкоджень», йдеться в повідомленні британської розвідки.
«Знімки судна, нахиленого на 30-40 градусів, свідчать про те, що кілька водонепроникних відсіків були пробиті, або що зусилля екіпажу з усунення пошкоджень виявилися неефективними», – пише розвідка.
Зазначається, що корабель, який раніше був приписаний до Північного флоту, поповнив Чорноморський флот Росії після повномасштабного вторгнення на територію України. Зокрема, РФ використовувала його для перевезення військових, а також цивільних вантажів до Криму після удару по Керченському мосту.
«Оленьогірський гірник» вагою 3600 тонн і довжиною 113 метрів є найбільшим російським військовим кораблем, серйозно пошкодженим або знищеним після потоплення крейсера «Москва» 13 квітня 2022 року», – додає розвідка.
Зокрема, розвідка Британії називає атаку дронів «значним ударом» по Чорноморському флоту Росії, який раніше передислокував більшість своїх підрозділів до Новоросійська через високу загрозу для Севастополя.
Як повідомило Радіо Свобода, посилаючись на джерела, Служба безпеки України провела спецоперацію в бухті Новоросійська (Краснодарський край Росії), внаслідок якої було пошкоджено великий десантний корабель «Оленьогірський гірник».
Співрозмовник Радіо Свобода поширив відео, на якому видно корабель (ймовірно, «Оленьогірський гірник»). Камера розміщена на носії, який наближається до корабля, відео обривається в момент зіткнення.
За даними джерела, атакував корабель з близько 1000 членів екіпажу на борту надводний дрон СБУ із 450 кілограмами тротилу.
«В результаті атаки «Оленьогірський гірник» отримав серйозну пробоїну і наразі не може виконувати свої бойові завдання. Тож усі заяви росіян про «відбиту атаку» – фейк», – заявив співрозмовник Радіо Свобода.
Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні без наведення подробиць подякував СБУ «за повернення війни державі-агресору».
Всі новини дня
- Голос Америки
Майже третина американців підтримала б введення військ США в Україну, інша третина проти – опитування
Майже третина американців – загалом 31% – підтримали б відправку військ США на війну в Україну. Такими є результати опитування, здійсненого компанією Redfield & Wilton Strategies ексклюзивно на замовлення видання Newsweek.
Чверть респондентів не підтримали б таку ідею, але і не виступають проти. 34% висловилися проти. Майже кожен десятий респондент не знав, що відповісти.
Видання нагадує, що США є найбільшим спонсором України з точки зору військової допомоги, але адміністрація Байдена багато разів заявляла, що виключає участь американських військових у бойових діях в Україні. Newsweek звернувся до Пентагону з проханням прокоментувати отримані результати, але там відмовилися від коментарів.
Всього в онлайн-опитуванні, яке проводилося з 25 по 26 липня, взяли участь 1500 осіб.
Міленіали - "за", старші американці - скорше проти
“Рішуче підтримали б” введення військ США в Україну в основному особи віком від 27 до 42 років (названі “міленіалами”). Майже третина респондентів старше 59 років заявили, що вони проти розміщення американських військ в Україні, а ще 25% “категорично” виступають проти цієї пропозиції.
В опитуванні Newsweek 47% респондентів сказали, що підтримують або рішуче підтримують вступ України до НАТО, і лише 15% проти цього.
Трохи більше чверті заявили, що НАТО має прийняти Україну негайно, тоді як 37% вважають, що Україна має стати державою НАТО після закінчення війни з Росією.
Згідно зі статтею 5, члени НАТО зобов’язані розглядати напад на одну державу як напад на всі, і це одна з причин вагань щодо дозволу Україні стати частиною НАТО, поки вона ще перебуває у стані війни з Росією, нагадує Newsweek.
Керуючись зобов'язаннями захищати країни, які є членами альянсу, як повідомляв Голос Америки, на початку лютого 2022 року президент США Джо Байден спрямував додатково 3000 військових США на східні кордони НАТО, до Польщі та Румунії.
Білий дім наголошував, що ці військові не будуть розміщені в Україні. 2 000 військових прибувають до Європи зі США і ще приблизно 1000 будуть передислоковані до Румунії з Німеччини.
13 липня цього року Джо Байден заявив, що санкціонував відправку до Європи додаткових 3000 військовослужбовців резерву.
Водночас 8500 службовців американських Сухопутних сил із 24 січня залишаються у режимі підвищеної готовності на території Сполучених Штатів, повідомили перед початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну в американському оборонному відомстві.
У березні представник посольства України у Вашингтоні повідомив "Голосу Америки", що 3000 американських добровольців відповіли на заклик України долучатися до служби в міжнародному батальйоні, який допоможе протистояти силам вторгнення Росії.
У середині квітня видання ABC News повідомляло, що “невелика американська військова група спеціальних операцій” базується у посольстві США в Києві з перших днів війни, але вони не наближалися до лінії фронту і не діяли з українськими військами (за винятком допомоги українській розвідці).
Прес-секретар Пентагону Пет Райдер заявив ЗМІ, що американські війська були в посольстві, але Вашингтон “дуже чітко дав зрозуміти, що в Україні немає бойових сил, жодні сили США не проводять бойові дії в Україні”.
“У нас є морські піхотинці США в посольстві, які виконують звичайні охоронні обов’язки морської піхоти США”, — сказав Райдер.
«Заколот Вагнера» поляризував громадську думку у США – опитування
У середині липня в США проводилося ще одне опитування, щоб з'ясувати погляди американців на війну Росії та як вони змінилися після заколоту “Групи Вагнера”. Тоді виявилося, що російський заколот ще більше поляризував американську громадську думку щодо війни.
Опитування провів Університет Меріленда спільно з Ipsos. За кількома показниками підтримка України демократами зросла на кілька пунктів, а серед республіканців (також за деякими показниками) – дещо зменшилася.
Перед початком заколоту 54% демократів казали, що Сполучені Штати повинні продовжувати курс на підтримку України. У дні після початку заколоту їхня кількість зросла до 61%. Республіканців, які сказали те ж саме, до заколоту було 34%, а після подій довкола вагнерівців – 26%.
Однією з причин виявлених розбіжностей в реакції на заколот між демократами та республіканцями фахівців назвали вступ у сезон президентської кампанії, який завжди поляризований.
Якщо заколот розглядатиметься як можливий успіх політики президента Джо Байдена в Україні, то це може ще більше спонукати демократів продовжувати курс і викликати побоювання у республіканців, що події допоможуть демократам на виборах, пише експерт Шиблі Телхамі.
За його словами, опитування засвідчило, що загалом більше американців, ніж раніше (43% у червні) заявили, що Сполучені Штати повинні тримати свій курс на підтримку України (проти 38% у опитуванні в березні-квітні).
Тим часом, як повідомляв Голос Америки з посиланням на опитування CNN, яке було опубліковано в п’ятницю, більшість американців виступають проти надання Конгресом додаткового фінансування для підтримки України, оскільки громадськість розділилася щодо того, чи зробили США достатньо в конфлікті, чи ні.
Інші опитування також вказують на зменшення підтримки американців відправки зброї в Україну.
Магазин для американських солдатів – репортаж з військової бази. Відео
Для американських військових діє спеціальна мережа продуктових магазинів із цінами, значно дешевшими за ринкові. Скільки заощаджують на продуктах та що полюбляють їсти американські солдати – на території американської військової бази біля Вашингтона були Ірина Шинкаренко та Олексій Осика.
Чому саме Саудівська Аравія приймає у себе саміт, присвячений миру в Україні. Відео
Чому сама Саудівська Аравія зацікавлена у проведенні саміту, присвяченого миру в Україні дізнавалася Юлія Ярмоленко у дослідника Ради з Міжнародних Відносин Стівена Кука.
- Голос Америки
Помічник депутата ультраправої партії AfD отримав від Росії завдання зупинити поставки німецьких танків Leopard в Україну – розслідування
Спільне журналістське розслідування знайшло підтвердження того, що Росія співпрацює з ультраправою партією “Альтернатива для Німеччини” (AfD) та ставить перед нею завдання перешкоджати поставкам німецької зброї в Україну для протистояння російській агресії.
У спільному розслідуванні репортерів німецького журналу Spiegel, російської платформи для розслідувань Insider та Bellingtcat журналісти з’ясували, як натуралізований громадянин Німеччини і помічник депутата Бундестагу за допомогою імовірного агента російських спецслужб планували зупинити або уповільнити постачання німецьких основних бойових танків “Леопард” в Україну.
Як пише міжнародна версія журналу Spiegel, проросійський активіст і постійний гість на російських пропагандистських ток-шоу, який працює на політика з ультраправої партії AfD, шукав підтримки Москви для позову проти уряду Німеччини, щоб затримати постачання німецької зброї в Україну.
Володимир Сергієнко, натуралізований громадянин Німеччини і помічник депутата Бундестагу, та «Олексій», імовірний співробітник ФСБ, планували зупинити або уповільнити постачання німецьких основних бойових танків “Леопард” в Україну за допомогою абсурдних судових позовів проти німецького уряду, вартість яких була би лише 93 000 доларів, повідомляє Insider.
Приводом для позовів мало стати те, що канцлер Німеччини Олаф Шольц погодився відправити ці озброєння в Україну без дозволу Бундестагу, хоча жоден закон Німеччини не вимагає такої згоди.
5 липня парламентська фракція AfD подала позов до органів до Федерального конституційного суду, розгляд справи відбувається у Карлсруе.
Парламентська група AfD у Бундестазі заперечує зв'язок між позом та діяльністю Сергієнка.
«Вони стверджують, що їхній юридичний відділ і юридичний представник Ульріх Восгерау підготували скаргу, а парламентська група покрила витрати. Ойген Шмідт та інші члени парламенту, близькі до Сергієнка, як стверджує AfD, не мали жодного відношення до процесу», – повідомляє Spiegel.
Сергієнко, за словами розслідувачів, виступав посередником між Москвою і німецькими законодавцями в ультраправій партії “Альтернатива для Німеччини” (AfD).
«Це вказує на приголомшливу глибину проникнення російських спецслужб в цю партію задля просування своїх інтересів, зокрема, загарбницької війни в Україні», – мовиться у статті Spiegel.
“Сергієнко, співробітник парламентаря від AfD Ойгена Шмідта, допомагав координувати виступи AfD, лобіював проросійські ініціативи та навіть допоміг розпочати судовий процес проти свого уряду, спрямований на припинення або уповільнення поставок німецької зброї в Україну – усе за вказівкою імовірного офіцера російської розвідки. Більше того, Сергієнко особисто перевозив готівку між Москвою та Берліном і направляв електронні перекази до німецької неурядової організації, яка симпатизує Кремлю, щоб сприяти його зусиллям”, - пише російське видання.
Що стосується 52-річного Сергієнка, то він є уроженцем Львова, але вже 31 рік проживає в Німеччині. У листопаді 2022 року він набув німецького громадянства через процедуру натуралізації. Також у листуванні Сергієнка журналісти знайшли копії його внутрішнього та закордонного паспорта, виданого Росією на початку 2022 року.
У листуванні Сергієнка і його імовірного куратора з російських спецслужб, до якого отримали доступ журналісти-розслідувачі, використовувалися вирази, типові для радянських органів, що курували підривну діяльність за кордоном.
Зокрема, співрозмовники обговорювали «активні заходи» — термін, який «Росія використовує для прихованих спроб вплинути на політику інших країн за допомогою дезінформації, пропаганди та інших нечесних методів ще з радянських часів», зауважують журналісти.
«Офіційно AfD не визнає свого зв'язку з Кремлем, але, як свідчить зламане листування, депутати цієї фракції не просто координували з Москвою свої дії, але отримували прямі інструкції — навіть заготовлені темники, яких слухняно дотримувалися», – мовиться у статті Insider.
Популярність правих радикалів у НІмеччині зростає
Ультраправа партія AfD наразі налічує 83 із 736 місць у Бундестазі, що робить її п'ятою за чисельністю політинчою силою. Але останнім часом, згідно з опитаваннями громадської думки, вона набирає додаткової популярності на тлі зростання антиіммігрантських настроїв та економічних труднощів.
Якби вибори вибори до федерального парламенту відбулися цього тижня, популістська партія набрала б 21% голосів, що дало б їй друге місце після правоцентристського блоку Християнсько-демократичного союзу та Християнсько-соціального союзу (ХДС/ХСС), які залишаються найбільшим блоком з 27% місць.
В інтерв'ю італійській газеті La Repubblica наприкінці липня лідерка AfD Аліса Вайдель заявила, що «Німеччина зрозуміла, що праві — це майбутнє». «Їхні голоси стають голоснішими», – додала вона.
Форум