Британські парламентарі застерігають, що фальшиві новини в інтернеті загрожують демократії

Дослідження комітету британського парламенту дійшло висновку, що інтернетні компанії повинні нести відповідальність за масштабне маніпулювання інформацією, яке переросло у загрозу функціонуванню демократії.

Демократія під загрозою і настав час діяти, щоб захистити наші спільні цінності і чесність наших демократичних інституцій.

Британський Комітет Палати Громад з цифрових питань, культури, медій та спорту тісно співпрацював з колегами - законодавцями у Конгресі США, які також досліджують дезінформацію в інтернеті і зокрема роль уряду Росії.

Автори звіту вказують, що більш ґрунтовний звіт буде оприлюднено восени цього року, але наголошують на потребі негайних конкретних кроків, щоб протидіяти загрозі.

Однією з причин нагальності звіт називає те, що люди щораз більше отримують інформацію про місцеві події, а також про події в країні та у світі не з традиційних джерел: телебачення, часописів та радіо, а через соціальні медіа в інтернеті.

“Зокрема ми почули про докази намагань, підтримуваних російською державою, випливати на вибори у США та Сполученому Королівстві через соціальні медіа, про подібні намагання приватних компаній, а також порушення законів при використанні соціальних медіа певними групами організацій, що агітували на референдумі за вихід Британії з ЄС”, - вказують висновки документу.

В публікації сказано, що “ми постали перед кризою у зв'язку з використанням даних, маніпуляцією нашими даними і зосередженням на згубних поглядах”.

Законодавці пропонують чіткіше окреслити відповідальність таких компаній як Facebook, Twitter, Google за оприлюднювану на їхніх сторінках “шкідливу і протизаконну” інформацію.

Запропоновано також оновлення виборчого закону, більше прозорості реклами в інтернеті, танові податки на інтернетні медіа для збору коштів на спеціальні освітні програми

Автори звіту відкидають твердження, що інтернетні “платформи” пасивно поширюють інформацію і наголошують, що компанії таки контролюють те, що потрапляє на очі користувачам.

Дивіться також: Скільки заробляють депутати у США і чому не прогулюють засідань