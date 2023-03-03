Інтерв'ю
“Я переконував знайомих, що в Бучі безпечніше, ніж в Києві”, — мер Федорук про окупацію та відновлення міста
3 березня 2022 року російські солдати окупували Бучу. За місяць невеличке місто, розташоване за 20 хвилин від столиці, стало символом російських воєнних злочинів в Україні. Від рук загарбників загинула 461 людина. Всього у місті та його околицях окупанти вбили 1137 людей.
Журналістка Голосу Америки Марія Ульяновська працювала в Бучі після звільнення міста в квітні. Вона поспілкувалась з Анатолієм Федоруком про роботу мера в окупації, ідентифікацію тіл, злочини проти бучанців у міжнародних судах, відбудову міста, та підготовку до можливого повторного вторгнення з боку Білорусі.
Марія Ульяновська, Голос Америки: Ви вже багато разів розповідали, що залишилися в Бучі під час окупації. Розкажіть, як ви зробили цей вибір і чим ви займалися?
Анатолій Федорук: Сидячи на східцях у моєму приватному будинку, подивився на сонце, подивився на небо і ухвалив відповідне рішення. З першого дня вторгнення і до повної окупації 3 березня, ми намагалися отримати вказівки, як діяти посадовим особам. Вже була інформація, що у сусідньому Гостомелі росіяни розстріляли мера, зайшовши до його помешкання. Я є міським головою Бучі 25 років. Це моє місто й інакше вчинити я не міг — залишився і був з громадою.
М.У.: Як вам вдавалося переховуватися від росіян і водночас керувати процесами в місті і допомагати людям?
А.Ф.: До 12 березня по місту ще можна було пересуватися. Наші комунальники вдягали білі халати, пов'язки і працювали. В цей період ми забезпечували критичну інфраструктуру, зокрема водопостачання. Ми збирали тіла людей, яких вбили російські окупанти. А також випікали хліб — це дозволило уникнути гуманітарної катастрофи, бо ми цілковито залежали від постачань з Києва, які в той час вже припинились. Це — велетенський обсяг роботи в умовах відсутності зв'язку. Над питанням безпеки, коли йде цей процес, не задумуєшся.
Набагато складніше було в період після 13-14 березня, коли була повна окупація. Пересуватися вже було небезпечно, евакуація припинилась і росіяни почали зачистки кварталів, вулиць, будинків у місті. Тоді довелося дійсно переховуватися. І я вдячний, що люди, з якими я зустрічався, у яких ночував, не здали мене росіянам. Хоча, коли заходиш до незнайомих людей, таке побоювання є — що вийдуть, здадуть. Але Господь вже так управив, поталанило вижити.
М.У.: У квітні ми спілкувалася з комунальником Сергієм Капличним і він розказував, що сам приходив до росіян і говорив: “Дивіться, є проблема — стільки тіл, треба їх збирати, бо буде екологічна катастрофа”.
А.Ф.: Так, вони тоді відповіли: "Вам треба — то ви і збирайте". Але навіть ті росіяни, які були в центральній частині міста не радили переходити залізницю. Вони пояснювали, що там інші підрозділи, з якими вони не комунікують. Через це якраз в мікрорайоні “Яблунька” було найскладніше збирати тіла вбитих.
М.У.: Як ви контролювали ці процеси? Збиралися, проводили якісь наради?
А.Ф.: Звісно. 24 лютого ми провели сесію міськради вже під залпи, громихання і обстріли летовища Антонов — це півтора кілометра до Бучі. Потім ми збиралися на четвертому поверсі в мерії. Вперше росіяни оглянули тільки перший поверх. Бо коли вони зайшли до мерії, то побачили велике скупчення людей — у нас на першому поверсі був гуманітарний хаб — і вони поїхали. Якби провели зачистку всіх поверхів, то, напевно, я не давав би вам інтерв'ю.
М.У.: До окупації, в мирний час у Бучі жило близько 50 тисяч людей. Під час окупації залишилося близько 3 тисяч. Розкажіть, як була організована евакуація?
А.Ф.: Російські окупаційні війська зайшли в місто 3 березня. Ми намагалися організувати евакуацію до 12-14 березня. З росіянами ніхто ніяких домовленостей не проводив тому що і можливості такої не було — вони блокували основні перехрестя від Житомирської до Варшавської траси. Ми координували нашу діяльність з обласною військовою адміністрацією та офісом президента. Від мерії цей процес координували Дмитро Гапченко і Олег Цимбал. А я із заступниками координував щоденні завдання.
7 березня нам вдалося спіймати зв’язок, і адміністрація повідомила, що до нас їдуть шкільні автобуси в супроводі Міжнародного комітету Червоного Хреста та співробітників МНС, щоб провести евакуацію. Зв'язку в місті не було і ми сповіщали людей через сарафанне радіо. На жаль, російські блокпости не пропустили ці автобуси. Наступного дня містяни зібралися на центральній площі, аби спробувати пробити ці блокпости і виїхати на безпечну територію. Мене закликали організувати колону, щоб усі пішли в напрямку Ірпеня — по Вокзальній, Яблунській — там, де вже стояли російські блокпости. Я відмовився і вважаю, що це було правильне рішення, бо саме на цих вулицях окупанти вбили найбільше людей. Якби цивільні туди навіть організованою ходою йшли, хто знає, який був би результат.
А водії тих автобусів на свій ризик все-таки приїхали в місто, заночували і процес евакуації розпочався. Багато громадян ризикували і намагалися виїхати самостійно. На жаль, багатьох розстріляли російські солдати.
М.У.: Все, що відбувалося в Бучі, відбувалося із вашими співгромадянами, людьми, яких ви знаєте. Чи постраждав хтось із ваших знайомих, і як ви з цим справлялися?
А.Ф.: Буча невеличке місто на 50 тисяч жителів — фактично всі один одного знали. І звісно, те, що росіяни вбили і закатували 419 цивільних громадян — це трагедія для всієї територіальної громади. Ми бачили, що відбувалося під час окупації — вбивства цивільних, розстріляні машини, прикопані у парках і скверах тіла. Але осягнути весь масштаб ми змогли лише 2-3 квітня, коли місто звільнили і можна було вільно пересуватися в усіх мікрорайонах.
Місяць окупації та місяць після звільнення — це суцільний траур.
Коли люди почали повертатися і цікавитися: а де дівся Степан, Микола, чи Марина — а виявляється, що росіяни їх вбили. Ці два місяці — місяць окупації та місяць після звільнення — це суцільний траур, похорон.
Я скажу емоційну річ, яку доводилося і пережити, і спостерігати — всі, хто пережив окупацію, побачивши один одного, хотіли обійматися. Ці відчуття треба пережити, їх не можна передати, аби інший зрозумів.
М.У.: Я не питатиму, чи було місто підготовлене до повномасштабного вторгнення, але я спитаю, чи були ви емоційно готові, що це буде так?
А.Ф.: Сказати, що я особисто вірив у таке повномасштабне вторгнення — ні. Ми були впевнені, що наші ЗСУ і військово-політичне керівництво зроблять все можливе, щоб цього не відбулося. Але дійсно, тоді сил і засобів, щоб зупинити ворога на кордоні з Білоруссю не було. І як громадянин, який це пережив, можу сказати, що, напевно, це було єдине правильне рішення — зупиняти ворога на підступах до Києва, так як це відбулося.
М.У.: Маєте на увазі не попереджати людей про те, що буде?
А.Ф.: Ні, я цього не кажу. От уявіть собі ситуацію, міський голова виходить і говорить: “Слухайте, громадяни, завтра, 24-го, буде війна”. Що роблять громадяни? Мер — панікер.
Коли знайомі питали, де безпечніше — в Києві чи в Бучі, я їх переконував що в Бучі.
Коли мої знайомі питали, де безпечніше, якщо буде повномасштабне вторгнення — в Києві чи в Бучі, я їх переконував що в Бучі. Ніхто не міг уявити, буде настільки жорстока агресія військових, що росіяни будуть діяти по-звірячому щодо цивільних.
Як на мене, є кілька пояснень, чому вони так діяли. По-перше, російська армія, не зазнала покарання за попередні злочини: в Луганській і Донецькій областях, в Криму, Придністров'ї, на Північному Кавказі, в Грузії та Сирії. По-друге, я думаю вони стали виражати свою злість на цивільних, коли зрозуміли, що Києва їм не бачити.
М.У.: Востаннє ми з вами бачились біля церкви Андрія Первозваного, де була братська могила. Розкажіть, що робили з тілами після деокупації, як ідентифікували загиблих, як ховали?
А.Ф.: З першого дня звільнення Бучі, в місті почали працювати українські та міжнародні компетентні органи. Нам було важливо ідентифікувати кожного і якісно документувати ці події, щоб їх можна було передати як докази міжнародним судам. Мерія виконувала посередницьку функцію між рідними і правоохоронними органами. Ми пояснювали родичам, як і коли вони отримають тіла рідних, щоб поховати їх.
Крім того, в місті не було світла. В центральному міському морзі зберігалися тіла і тих громадян, які пішли з життя ще до 24 лютого. Ще й накопичувалась значна кількість тіл військових і цивільних, які загинули після повномасштабного вторгнення. Тому тіла вбитих у Бучанській громаді, і зокрема тих, хто був тимчасово похований у братській могилі на території церкви, розвозили по моргах Київської області. Пізніше нам довелося повертати своїх.
Це тривалий процес — частину тіл вже неможливо було впізнати візуально. Допомогли процедури ДНК, які проводили французькі компетентні органи. Але на превеликий жаль є незначна кількість номерних могил. Не всі родичі загиблих повернулися додому, але вони точно знають, де покояться їхні рідні.
М.У.: Скільки знадобилось часу для того, щоб ідентифікувати і поховати останню людину, яка загинула в Бучі?
А.Ф.: Цей процес досі не завершився. І він триватиме допоки остання номерна могила не зникне з центрального міського кладовища. Але більшість ми ідентифікували і передали рідним для поховання протягом двох місяців після деокупації.
М.У.: Чи будуть представлені родичі жертв саме з Бучі у міжнародних кримінальних справах?
Військовий трибунал обов'язково відбудеться, тому що зло має бути покаране.
А.Ф.: Українські правоохоронні органи відкривають кримінальні справи по злочинах, скоєних росіянами в Бучі. Суди проводять заочні засідання. У Німеччині, Франції та Нідерландах також відкривають провадження. Громадяни міста, які стали свідками чи жертвами дають свідчення. Ми намагаємося максимально групувати цю інформацію і працювати з правоохоронною системою. Кожен злочин має бути доведений до суду. Щоб рішення дійсно було іменем закону. Щоб все було бездоганно, і ці свідчення і докази можна було використати в міжнародному суді. Ми зробили все, що залежить від муніципалітету, щоб світ дізнався, і винні були покарані. Решта — за правоохоронцями і юридичним супроводом цих кримінальних проваджень. Я переконаний, що військовий трибунал обов'язково відбудеться, тому що зло має бути покаране. Бо непокаране зло буде прагнути діяти знову.
М.У.: Чи працюєте ви і міськрада над поверненням бучанців, яких росіяни, відходячи з міста, забрали з собою?
А.Ф.: Ми працювали над цим з першого дня звільнення Бучі і Бучанської громади. Росіяни завозили в місто шкільні автобуси і під виглядом евакуації перевозили людей до Білорусі. Ми збирали звернення громадян і передавали цю інформацію Ірині Верещук та уповноваженій з прав людини — і далі вони вже робили відповідні запити. Чимало громадян вдалося повернути через Білорусь, через Польщу. Але на превеликий жаль є і ті, що досі залишаються в полоні.
М.У.: Хочу останній блок нашої розмови присвятити відновленню міста. Буча швидко почала відновлюватися після деокупації. Кожного тижня, коли я приїздила в квітні було все менше вибитих вікон, все менше слідів окупації і насильства. Розкажіть, як це відбувалося.
А.Ф.: Після пережитого в Бучі під час окупації у тих, хто залишився в місті було надвелике бажання прибратися, як після пограбування. І ми залучили до цього техніку комунальних підприємств Києва, Білої Церкви і Житомира.
Ми маємо зробити все, щоби Буча не перетворилася на велику могилу.
В той час мені показали переписку двох бучанок у соцмережах. Одна питала в іншої, чи повернеться та у місто. Вона відповіла, що ні, тому що в Бучі була різанина і вона не хоче повертатися сюди з дітьми. Тоді я усвідомив, що ми маємо зробити все, щоби Буча не перетворилася на велику могилу. Щоб місто, пам'ятаючи звірства і зберігши пам'ять про загиблих, одночасно відбудовувалося. Навіть модульне житло, у якому зараз проживають 712 родин, — це тимчасове рішення. Нам вдалося переконати уряд і Мінфін дозволити нам розпоряджатися коштами територіальної громади. Минулого року в січні ми провели земельний аукціон і наповнили бюджет. Тепер ці кошти ми витрачаємо на відбудову.
Ми розробили програму “Вдома краще” і робили все можливе, щоб повернулися в місто. Сьогодні більше 80% бучанців повернулися до своїх помешкань, і ми завдячуємо нашим друзям, партнерам і різним фондам, які вкладають кошти і роблять все можливе, щоби людям було куди повернутися.
М.У.: До вас постійно приїздять іноземні делегації. Чи дає це щось місту і як ви збираєте гроші на відновлення?
А.Ф.: Скажу відверто, ці візити високопосадовців — це зайвий клопіт для муніципалітету, але ми розуміємо наші завдання і дипломатичну й інформаційну місію, яку виконує Бучанська територіальна громада. На превеликий жаль, жоден такий візит не призводить до фінансових зисків територіальній громаді. Але завдання в президента, чи прем'єра не привезти генератор чи воду. Це наше завдання — місцевої влади — врегулювати це через ті механізми, і можливості, які відкриває такий візит.
М.У.: Чи немає у вас зараз дежавю? Чи вірите ви у можливий другий наступ з боку Білорусі і чи готове місто до цього?
А.Ф.: Допоки ми не перемогли в цій війні — все можливо. Ми володіємо інформацією, що Путін знову поставив у стрій мільйонну армію “мобіків” на заміну тих, кого наші ЗСУ уже покрошили. Чи буде військовий наступ? Військово-політичному керівництву видніше. Але з того, що я відчуваю — навіть якщо це відбудеться, зустрічати їх вже є кому.
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Буча. Рік після окупації. Інтерв’ю з мером Анатолієм Федоруком. Відео
3 березня 2022 року російські солдати окупували Бучу. За місяць місто стало символом російських воєнних злочинів в Україні. Голос Америки поговорив з мером міста Анатолієм Федоруком про його роботу під час окупації, ідентифікацію тіл, злочини проти бучанців у міжнародних судах і відбудову міста.
"Українці пережили зиму і не здадуться", - конгресмен США Фіцпатрік. Ексклюзив
Американські законодавці готують низку нових законопроектів на підтримку України, в рамках 118-ї сесії Конгресу. Про це Голосу Америки розповів конгресмен-республіканець, Браян Фіцпатрік. Законодавець є співголовою Групи підтримки України в Палаті Представників США та членом Комітету з розвідки.
Світ побачив, що таке Україна і ким є український народ. Багато людей, навіть серед моїх колег, мабуть, не знайшли б Україну на мапі до 24-го лютого минулого року. Тепер усі знають де Україна і що за люди там живуть
За словами Фіцпатріка, західні партнери включно із США, мали швидше надавати допомогу Україні. Водночас він наголосив, що тепер "увесь світ знає хто такі українці". Про помилки та досягнення протягом минулого року, а також про стратегію на рік поточний, конгресмен розповів Катерині Лісуновій, у ексклюзивному інтерв’ю.
Катерина Лісунова, Голос Америки: Зараз усі говорять про другу хвилю російської атаки. Яким, на вашу думку, має бути план Сполучених Штатів, НАТО та союзників, щоб запобігти цій атаці?
Браян Фіцпатрік, конгресмен-республіканець, штат Пенсильванія: Я думаю, варто посилювати санкції, щоб переконатися, що Росія продовжує розвалюватись із середини. Особливо, коли справа доходить до народної підтримки Путіна та його війни. А також, надати українцям літаки, танки, ракетні системи «Patriot» і все, що їм потрібно, щоб перемогти Росію. Я знаю, що вони можуть це зробити. Хто міг би подумати, що через рік ми будемо вести цю розмову? І це заслуга українського народу, а також Сполучених Штатів і наших союзників, які активізувалися і допомогли.
Дивіться повне інтервʼю тут:
Українці пережили чергову зиму, переживають постійні обстріли, геноцид, та інші речі, які змусили би багатьох людей здатися, кинути все, але не їх. Українці відмовляються здаватись
К.Л.: Давайте повернемось на рік назад, за кілька тижнів до 24-го лютого. Що ви знали про повномасштабне вторгнення Росії на той момент? Які були ваші очікування і якими були ваші прогнози?
Б.Ф: Багато експертів казали, що росіяни знесуть владу в Києві “за тиждень-два”. Очевидно, цього не сталося. Вони помилялися і щодо Афганістану. Вони думали, що події там займуть більше часу, а все сталось дуже швидко. Можливо, вихід США з Афганістану підживлював прогнози експертів і щодо України. Але Україна довела, що ці експерти, та й взагалі увесь світ - помилялися.
Якщо в цьому і є якась мораль, - то світ побачив, що таке Україна і ким є український народ. Багато людей, навіть серед моїх колег, мабуть, не знайшли б Україну на мапі до 24-го лютого минулого року. Тепер усі знають де Україна і що за люди там живуть.
К.Л.: Особисто вас щось здивувало в українському захисті, в українській реакції на російський напад?
Б.Ф: Перш за все – стійкість. В природі людини падати духом, коли сили проти тебе переважають. Сам факт, що українці пережили чергову зиму, переживають постійні обстріли, геноцид, та інші речі, які змусили би багатьох людей здатися, кинути все, але не їх. Українці відмовляються здаватись. І я кажу це з першого дня: вони дійсно надихають.
К.Л.: Скільки разів після повномасштабного вторгнення ви були в Україні? Та чому ви вирішили поїхати туди?
Б.Ф: Я був там двічі після вторгнення, а також незадовго до вторгнення, у вересні. Перший візит після вторгнення був десь у березні, а наступний, мабуть, у травні. Я поїхав до Києва і далі до Одеси. Я побачився та поговорив з багатьма людьми, багатьма солдатами. Просто щоб отримати оцінку ситуації, що їм потрібно. Тому що їхні потреби змінювались разом зі зміною стратегії та позицій Росіян.
К.Л.: Що вам найбільше запам’яталося з тих поїздок?
Б.Ф: В основному запам’ятались люди. Але перше, що шокувало… коли я був у Києві та Одесі до вторгнення, - це були процвітаючі, гучні міста, повні життя... коли я побачив ці міста після вторгнення, це дійсно були міста-привиди. Бути на Хрещатику, коли там геть нікого немає, було дуже, дуже дивно і шокуюче, - але, водночас, це було очевидно та зрозуміло. Я також тоді поговорив із [мером Києва] Віталієм Кличком та мером Одеси. А також зустрівся із солдатами – вони просто неймовірно сміливі люди. Мені також запам’ятались їхня рішучість не здаватись, захищати свою країну і довести це до кінця.
Росія є державою-спонсоркою тероризму, вони вчиняють геноцид найгіршим із можливих способів, тож треба називати речі своїми іменами
К.Л.: Військова допомога Україні еволюціонувала від «Джавелінів» до систем ППО, а тепер і танків. Багато українців задаються питанням - чому Сполучені Штати та союзники не надають все одразу, щоб уникнути непотрібних жертв? Яка ваша відповідь на це питання?
Б.Ф: Це дуже хороше запитання і це правильна критика адміністрації Байдена. Я радий, що вони зрештою постачають необхідні речі, я хотів би наголосити на цьому. Ми вдячні за це. Але ця допомога мала би надійти набагато раніше. Якщо проаналізувати рік цієї війни та рішення, які були прийняті тут, у Сполучених Штатах, цією адміністрацією, – ви побачите, що усе запізнюється.
Краще пізно, ніж ніколи, але допомога не має запізнюватись. Спочатку майже все було заборонено постачати. Не хотіли давати літаки МІГ, потім не хотіли давати ракети S-300 «повітря-земля-повітря». Адміністрацію турбувало, що це може бути провокацією, ескалацією. Але слід поставити чесне запитання: чи не Володимир Путін є найбільшим провокатором? Він вторгся в мирну державу, яка не зробила нічого поганого, яка нікому не загрожувала, включно з Росією.
Але нині допомога еволюціонувала. Так, 8 місяців тому в адміністрації Байдена не могло й мови йти про постачання чогось на кшталт систем Patriot. Я ніколи не подумав би, що вони наважаться їх надати, але вони це зробили. Хоча повинні були зробити це набагато раніше. Отже краще пізно, ніж ніколи, але хотілося б, щоб це сталося набагато раніше.
К.Л.: Про визнання Росії державою-спонсоркою тероризму. Ця ініціатива була висунута як на рівні резолюції, так і на рівні законопроекту. Але поки що ані Конгрес, ані Білий дім, схоже, не бажають прийняти це рішення. Як ви думаєте, чому?
Б.Ф: Я не знаю чому так. Але ми з конгресвумен Марсі Каптур внесли цю резолюцію іще під час минулої сесії Конгресу, і збираємося внести її знову в нинішній сесії. Росія є державою-спонсоркою тероризму, вона вчиняє геноцид найгіршим із можливих способів, тож треба називати речі своїми іменами.
Якщо ви йдете на угоду з дияволом, рано чи пізно вам доведеться за це заплатити. Так само як я закликав американські компанії відмовитись від усього, що стосується Комуністичної партії Китаю, весь світ повинен відмовитись від усього, що стосується Росії
К.Л.: Ви згадали про свою роботу із конгресвумен-демократкою, Марсі Каптур. Яких законодавчих ініціатив на підтримку України варто очікувати цього року від вас та ваших колег, зокрема від Групи підтримки України в Конгресі?
Б.Ф: Ми маємо потужно тиснути на Росію всіма способами: визнати державою-спонсоркою тероризму, вигнати з усіх міжнародних організацій, які дають їм місце за столом або право голосу, - вони цього не заслуговують. Це держава-вигнанець, і ставитись до них треба відповідним чином. А Путін - воєнний злочинець. Крім того, я вважаю, що санкції потрібно посилити, наскільки це можливо. Не зважаючи навіть на те, що і ми можемо побічно постраждати від цих санкцій.
Тому що ми зараз бачимо, як Європа, яка довірилась Росії в енергетичних питаннях, засвоює той самий урок, що й Сполучені Штати, які довірились Китаю в питаннях економічних. Якщо ви йдете на угоду з дияволом, рано чи пізно вам доведеться за це заплатити. Так само як я закликав американські компанії відмовитись від усього, що стосується Комуністичної партії Китаю, весь світ повинен відмовитись від усього, що стосується Росії: інвестицій, працевлаштування чи співробітників.
Це душитиме їхню економіку, це внутрішня робота. Так ви перемагаєте Росію зсередини. А щодо боротьби ззовні, то ми повинні продовжити забезпечення України усім необхідним озброєнням.
К.Л.: Чи є щось, що Сполученим Штатам, НАТО та іншим союзникам треба було зробити інакше протягом цього року, стосовно російської агресії в Україні?
Б.Ф: Все повинно рухатись набагато швидше. Авжеж, існують виклики, які потрібно усвідомити. Велика частина необхідного обладнання просто не була готова. Ми не накопичуємо таку кількість озброєння, а те що маємо не використовуємо так швидко. Бо ми не перебуваємо у воєнному стані. Європа, а точніше Західна Європа, також особисто не бере участі у війні, але забезпечує Україну. І ці поставки потрібно виробляти. Їм також потрібно підтримувати певний рівень власних запасів, щоб захищати свою країну. Тож це зрозуміло. Але, попри усе це, я думаю, що велика частина необхідної допомоги могла надійти набагато швидше. Бо кожна секунда запізнення коштує Україні додаткових життів.
К.Л.: Які ваші очікування від цього року в Конгресі, стосовно російської війни?
Б.Ф: Ми маємо, не допустити втоми від війни. Коли вторгнення лише відбулося, це було шоком для всіх, ці події транслювалися в новинах 24/7. Усі стежили за ситуацією. Але в людській природі з часом втомлюватись. Ці події вже не привертають такої уваги, їх вже немає на перших шпальтах газет. Цього власне і хоче Володимир Путін. А ми маємо цьому запобігти. І це моя робота, разом із конгресвумен-демократкою Марсі Каптур та іншими співголовами українського Кокусу.
Будучи членом Комітету з розвідки в Палаті представників, я також маю прямий зв’язкок із Комітетом у закордонних справах і був членом делегації на безпековій конференції у Мюнхені. Зараз я став членом Парламентської асамблеї НАТО, тож я також відвідуватиму Брюссель в питаннях альянсу. І на усіх цих платформах я постійно і послідовно підтримуватиму Україну і буду її голосом.
К.Л.: Що би ви хотіли сьогодні сказати українському народу?
Б.Ф: Залишайтесь мужніми. Америка прикриє ваш тил. Завжди будуть голоси маргіналів, крайніх лівих чи правих – вони недоброзичливі, але їх дуже мала кількість. Переважна більшість демократів та республіканців у Палаті представників і Сенаті підтримує Україну. І це було яскраво видно, коли до нас приїхав президент Зеленський. Це найтепліший прийом, який я будь-коли бачив у цій залі, за усі роки моєї роботи.
Окрім того, кожного разу, коли президент США згадує Україну в своїй промові про стан подій в державі, це об’єднує нашу власну країну. І це дивовижно, що Україна об’єднує навіть нас тут, у Сполучених Штатах. Тому моє послання Україні є наступним: будьте сильними, а ми прикриємо ваш тил.
К.Л.: Ви щойно згадали виступ президента Зеленського у Конгресі, – яка була ваша реакція, враження від цього виступу?
Б.Ф: Деякі речі, які він сказав, мені не сподобались. Знаєте, я вважаю, що завдання президента — це будувати мости у відносинах, а не вбивати клини. І було кілька коментарів, які стали своєрідним ударом по цілій політичній партії, яка нині представляє більшість у Палаті представників. Президенти не мають так робити. Він кращий за це.
Нагадаємо, раніше Голос Америки опублікував ексклюзивні інтерв'ю із сенатором-демократом Крісом Мерфі, з конгресменом-республіканцем Майком Лоулером, спів-головую українського конгресового кокусу конгресменом-демократом, Майком Квіглі та 52-гою спікеркою Палати представників Конгресу США, Ненсі Пелосі. Остання наголосила, що "Із жаху та розбитого серця народились героїзм та надія. Усі у захваті від надзвичайних людей України: які перед обличчям жахливих випробувань, відмовляються припиняти боротьбу за власну свободу".
Інші ексклюзивні матеріали дивіться незабаром в етерах Голосу Америки та читайте на нашому сайті. Зокрема, інтерв'ю із співголовою сенатського комітету з Міжнародних Відносин, сенатором-республіканцем Джимом Рішем, його колегами сенатором-демократом Шелдоном Вайтгаузом, сенаторкою-демократкою Джин Шагін та сенатором-демократом Діком Дурбіним.
«Тепер усі знають де Україна і що за люди там живуть»: інтерв’ю з конгресменом Браяном Фіцпатріком. Відео
Західні партнери, включно із США, мали швидше надавати допомогу Україні, каже конгресмен-республіканець, співголова групи підтримки України в Палаті Представників та член Комітету з розвідки Браян Фіцпатрік.
"Російські танки, які горять в Україні, були призначені для вторгнення в НАТО", - глава МЗС Естонії. Інтерв'ю
Країни Балтії з самого початку повномасштабного вторгнення були та залишаються союзниками та захисниками інтересів України. Естонія послідовно виступає за збільшення військової допомоги та лобіює вступ України до НАТО та ЄС. Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу неодноразово був у Києві та зустрічався з українських президентом та іншими високопосадовцями.
Минулого тижня він був присутній на засіданні надзвичайної спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН, а також Ради Безпеки, аби вчергове продемонструвати підтримку та підсилити позиції партнерів України у цій структурі, де вплив Росії досі залишається помітним. Проте, коли Путін опиниться на лаві підсудних, та що потрібно, щоб Україна перемогла вже цього року Урмас Рейнсалу розповів в інтерв'ю Голосу Америки.
Інтерв'ю відредаговане для ясності й плинності
Ірина Соломко, Голос Америки: Естонія від самого початку була серед тих країн, які допомагали Україні. У тому числі з вашою підтримкою Україна створила так звану танкову коаліцію, зараз нове завдання – надання літаків. На вашу думку, наскільки ця мета – реальна?
Урмас Рейнсалу, міністр закордонних справ Естонії: Насправді я не бачу альтернативи цьому, враховуючи той факт, що Росія має таку перевагу у повітрі. Тому абсолютно логічно було би постачати також і такі типи зброї, які вкрай необхідні для захисту наших поставок озброєння. Отримати танки та не мати підтримки з повітря немає сенсу. Тому розумно не залишатися в психологічних ваганнях щодо переходу до інших систем озброєння.
Росія використовує всю можливу традиційну зрою без жодних застережень. У них – повний набір. І нам також не варто вагатися та потрібно змінити парадигму підтримки України. Ми повинні дати таку кількість зброї, яка потрібна Україні, аби виграти війну цього року. Головне послання президента Зеленського на Мюнхенській конференції з безпеки було в тому, що ми можемо виграти цю війну цього року, але це залежить від західних країн, чи здатні вони проявити політичну рішучість та надати ту зброю, яка потрібна.
І.С.: За минулий рік сприйняття, що можна та треба надати Україні, кардинально змінилося. Це забрало багато часу та зусиль. Що, на вашу думку, було вирішальним у цьому процесі, коли прийшло розуміння, що потрібно більше допомагати Україні та не боятися Росії?
У.Р.: Я вважаю, що вирішальним елементом у психологічному та політичному сприйнятті була битва за Київ. Це було минулої весни. Українці перемогли лише зі своєю зброєю. На той момент допомоги практично не було, значна частина зброї ще не була доставлена. Це і був вирішальний момент.
І якщо брати оцінку перебігу війни, є один позитивний елемент – це об’єднання західних країн та України. Але це відбувалося дуже поступово та занадто повільно. І мій заклик змінити цю парадигму. Західні країни – ЄС та США – надали зброї та боєприпасів на суму близько 50 мільярдів євро. І цього недостатньо, нашою метою має бути надання Україні такої кількості нашого військового потенціалу, щоб Україна могла мати перевагу на фронті.
І.С.: Але наскільки я розумію, аргументи проти надання Україні військових літаків не змінилися – загроза з боку Росії. Чи зараз в цьому ховається щось інше?
У.Р.: Незалежно, чи хтось вважає, що це може загострити ситуацію та призвести до сценарію "кінця світу", - це не так, хоча Росія систематично погрожує цим, особливо західним столицям.
Інший елемент полягає в тому, що використовуються певні ідеї-"зомбі", які виникають знову і знову. Наприклад, минулої весни говорили про те, що українські солдати не здатні добре керувати складними західними системами озброєння або потрібно занадто багато часу, щоб навчити їх. Ми не можемо змінити минуле, але ми можемо започаткувати новий підхід до прийняття рішень просто зараз, сьогодні. І я думаю, що ці рішення необхідно ухвалити. І Естонія буде непохитно цього вимагати.
Ми також запропонували певний загальноєвропейський механізм закупівель, щоб дати Україні 1,155 мільйона боєприпасів. Тому що є великий дефіцит, в тому числі і виробничих потужностей військової промисловості. Я буквально п’ять хвилин тому говорив з цього приводу з високим представником ЄС Жозепом Боррелем, і він пообіцяв, що переважна більшість країн підтримує цю ідею.
І.С.: Я як раз хотіла питати вас про це. Україна потребує дуже багато амуніції, і чи мають країни-партнери її достатньо вже зараз?
Різниця у використанні снарядів між Росією та Україною - 10 до 1. І якщо порівняти теперішнє виробництво снарядів ЄС з тим, скільки використовує Росія, ви побачите, що європейські військові заводи виробляють стільки ж снарядів, скільки Росія використовує за деньУрмас Рейнсалу, міністр закордонних справ Естонії
У.Р.: Якщо подивитися на пропорції, то різниця у використанні снарядів між Росією та Україною це 10 до 1. І якщо порівняти теперішнє виробництво снарядів ЄС з тим, скільки використовує Росія, ви побачите, що європейські військові заводи виробляють стільки ж снарядів, скільки Росія використовує за день. Це абсурдна ситуація, і нам потрібно її змінити.
Хороша новина полягає в тому, що якщо буде політична воля і достатні гарантії, надані військовій промисловості, ми зможемо модернізувати та збільшити наше виробництво приблизно в сім разів.
І.С.: Як я вже зазначала, Естонія – одна з тих, хто підтримав Україну з самого початку та віддав багато власної амуніції та зброї. В той же час загроза наступу на вашу країну з боку Росії нікуди не поділася, наскільки Естонія почувається зараз у безпеці?
У.Р.: Тут кілька моментів. Ми усвідомлюємо той факт, що ці російські танки, які зараз горять в Україні, були призначені для широкомасштабного вторгнення у країни НАТО, включно з Естонією. В той же час, ми активно проводимо закупівлі нової зброї, збільшили наш оборонний бюджет з 2 до 3%. Також ми маємо військову присутність союзників на нашій території, включаючи американські HIMARS та британських солдатів. Тож ми підтримуємо нашу безпеку на високому рівні, реагуючи на можливі непередбачувані дії з російської сторони.
Але те, що ми даємо більше, аніж 1% на ВВП на допомогу Україні зброєю та боєприпасами, безсумнівно, це наша практична допомога і водночас - елемент дружнього тиску на союзників. Я закликав своїх колег на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО: встановімо, що кожна країна надасть військову допомогу Україні у розмірі 1% ВВП. Це гарантуватиме в рази більше того, що вже було надано протягом цього року, і це буквально змінить ситуацію. І ця зміна гри була би історичною. І, звісно, Естонія повинна була показати приклад, інакше це просто – риторика.
І.С.: Тобто Естонія потужно готується протистояти Росії, якщо вона ризикне це зробити?
У.Р.: Абсолютно, ми відповідально працюємо над цим. Бо під час останньої російської окупації, яка тривала майже два покоління, демографічні втрати склали 1/5 нашого населення. Тому, якщо ми би не спостерігали за Росією та не готувалися, це означало би екзистенційну загрозу для добробуту та майбутнього нашої держави та нації. Нам треба боронити кожен сантиметр нашої землі. І ми обізнані з намірами росіян.
І.С.: Естонія має таку ж проблему, що і Україна до війни – значний відсоток російськомовного або проросійько налаштованого населення. Чи змінила війна в Україні внутрішньо-політичну ситуацію у вашій країні?
У.Р.: У цілому є громадська підтримка України та розуміння російської загрози, також ж і консенсус щодо опору цим планам Росії. Але всередині російськомовної спільноти, як показують опитування, деякі люди підтримують російську версію розвитку подій. Але ми дуже чітко заявили, що російські громадяни не можуть жити в Естонії.
Нещодавно ми також прийняли законопроект у парламенті, за яким викладання у школах повністю переходить на естонську мову. Також символічно, що ми зараз прибираємо старі радянські пам’ятники. До того ж ми ухвалили закон, який забороняє громадянам третіх країн володіти зброєю.
І.С.: Ми зараз в ООН, очікувалося, що уже у лютому Генасамблея проголосує за резолюцію щодо створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії. Цього не сталося. Чи є це свідчення того, що вплив Росії в ООН досі сильний?
У.Р.: Я вважаю, що ця резолюція щодо створення міжнародного трибуналу є надзвичайно важливою. Сьогодні вранці на зустрічі з колегами ми обговорювали, як охопити і країни глобального Півдня у цьому питанні.
Альтернативи щодо створення трибуналу немає. Тут питання не у тому, що Росія може змінювати текст резолюції або впливати на процес, тут є ще багато "домашнього завдання", яке має бути виконане. Наразі немає чіткого консенсусу, який би дозволив рухатися далі. І найсильніші друзі України працюватимуть, щоб досягнути цього.
І.С.: Є інформація про те, що деякі країни ЄС насправді дуже обережні щодо трибуналу та виступають за створення гідридного трибуналу, де будуть як українські, так і міжнародні судді та прокурори.
У.Р.: Зараз поки немає чіткого консенсусу. Усі країни погоджуються, що не повинно бути жодних лазівок для Росії у цьому питанні. Але як цього досягнути? Попереду ще багато роботи. І Естонія, разом з багатьма країнами, непохитно стоїть на думці, що трибунал має бути започаткований мандатом Генеральної Асамблеї ООН. Він має бути всеосяжним, це означає позбавлення недоторканності не лише Путіна і Лаврова, а й інших високопосадовців, бо інакше це буде лише ілюзія.
У своєму виступі на Генеральній Асамблеї я чітко заявив, що Путін належить до цього трибуналу і буде сидіти там на його лаві підсудних. І ми маємо прискорити вирішення цього питання. Це непросте питання з точки зору міжнародного права, але я переконаний, що воно як раз може допомогти і переформатувати міжнародні норми.
І.С.: Чи можна розраховувати, що Україна після перемоги стане членом ЄС та НАТО?
У.Р.: Я думаю, що цьому немає альтернативи. Естонія, безперечно, виступає за те, щоб після війни Україна стала повноправним членом НАТО, а також членом ЄС. Деякі країни більше вагаються. Але якщо навіть Генрі Кіссінджер сказав, що Україна буде членом НАТО, це буде.
І.С.: Ви вірите, що цього року війна закінчиться та Україна переможе, і як це змінить світоустрій?
У.С.: Це в цілому змінить світовий порядок, і це також дуже важливо для принципів європейської безпеки, а особливо для країн нашого регіону, які мають кордон з Росією. І тут, по-перше, не повинно бути сірих зон, і це означає, що Україна матиме змогу обрати свою систему безпеки. По-друге, агресор має заплатити репарації.
І.С.: Але ви вірите, що перемога буде цього року?
У.Р.: Я вірю президенту Зеленському, але для цього нам треба більш рішуче діяти у питанні постачання зброї Україні. Це умова, яка надасть Україні перевагу на землі та можливість виграти цю війну вже цього року.
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