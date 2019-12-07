У Гарварді відбулася конференція присвячена ядерному роззброєнню України. Відео

Двадцять п’ять років тому, 5 грудня 1994-го року, Україна підписала Будапештський меморандум, відмовившись від ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки. Країни-підписанти, серед них Росія, зобов’язалися поважати незалежність, суверенітет та існуючи кордони України. Сьогодні, після анексії Криму Росією та агресії на Сході країни, багато хто вважає підписання цього Меморандуму однією із найбільших політичних помилок української влади. Чи це так і чи були в Києва на тої час альтернатива?