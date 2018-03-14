Маккейн: кандидат на посаду директора ЦРУ має беззастережно засудити тортури

В цей день (14 березня) в 1973 році сенатор Маккейн був одним з військовополонених, звільнених Північним В’єтнамом. Він провів більше п’яти років в полоні, нагадують американські ЗМІ.

На своїй сторінці у Twitter сенатор розмістив відео свого звільнення.

Маккейн також озвучив свою позицію щодо кандидатури Джини Гаспел, яку президент Трамп висунув на посаду директора ЦРУ.

Кандидатура Джини Гаспел була неоднозначно сприйнята серед американських політиків через її причетність до суперечливої практики тортур, яку раніше застосовувало ЦРУ.

Народ Америки заслуговує на запевнення Джини Гаспел стосовно її позиції з питання тортур, адже «її кар’єра в управлінні декілька разів перетиналась з програмами так званих «посилених практик допитів», - наголошує сенатор.

«Тортури затриманих протягом останнього десятиріччя є однією з найтемніших сторінок американської історії, - заявив Маккейн. - В процесі затвердження на посаду пані Гаспел муситиме пояснити природу і ступінь своєї залученості до програм допитів в ЦРУ. Знаю, що Сенат зробить свою роботу, дослідивши минуле пані Гаспел та її переконання стосовно тортур і її підхід до теперішнього законодавства».

«Після атак 11 вересня, наш уряд розтратив цінну моральну перевагу в марних зусиллях добитися розвідувальної інформації через тортури. Ми все ще маємо справу з наслідками цього відчайдушно невірного рішення», - йдеться в заяві сенатора.

«Теперішнє законодавство США чітко забороняє посилені практики допитів. Будь-який кандидат на посаду директора ЦРУ муситиме беззастережно підтримати цю заборону, яка допомагає нам повернути лідерство в боротьбі за права людини в світі – боротьби, на якій засновано нашу країну і яка залишається нашим найбільшим прагненням», - йдеться в заяві.

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