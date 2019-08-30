Як цього року українці захоплюють Burning Man. Відео

Аби відчути себе як на іншій планеті, не потрібно летіти у космос. Щороку в пустелі Блек-Рок у штаті Невада проходить дев’ятиденний фестиваль Палаюча людина, який його організатори називають експериментом зі створення спільноти радикального самовираження. Понад сімдесят тисяч людей зі всього світу прибувають на фестиваль, головний фокус якого - сучасне мистецтво. Українці цьогоріч представляють на фестивалі одразу кілька мистецьких інсталяцій. Одна з них називається Катарсис і виглядає як метелик з розписаними петриківкою крилами.