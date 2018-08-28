У США показали "Красуню і чудовисько" у виконанні росіянки, яку підозрюють у шпигунстві

Юрист росіянки Марії Бутіної, якій у США висунуто звинувачення у шпигунстві, у вівторок оприлюднив відео, яке на думку захисту, має розвіяти закиди про те, що вона буцімто "обмінювала" секс на інсайдерську інформацію від співробітника Республіканської партії США Пола Еріксона. Про це повідомляє видання The Hill.

На відео росіянка та Еріксон, з яким у неї були стосунки, співають пісню із мультфільму "Красуня і чудовисько" компанії Волта Діснея. Захисник Бутіної Роберт Дрісколл таким чином прагне переконати, що відносини між Бутіною та Еріксоном були справжніми. Він також заявив, що пара лишилась разом, а між ними - справжній роман у щирості якого він переконаний.

Відео, буцімто, було записано у 2015-му році у Москві під час спільної подорожі Еріксона та Бутіної. Самому Еріксону не пред'явлено обвинувачень, хоча деякі його банківські операції зараз розслідуються.

Захист Бутіної також заявив, що звинувачення проти неї є частиною сексистського наклепу, адже пов'язують успіхи молодої жінки у США з її зовнішністю, а не "трьома магістерськими дипломами".

Бутіну звинувачують у спробі отримати доступ до організацій тісно пов'язаних із Республіканською партією США з метою організувати компанію впливу в інтересах уряду Росії.

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