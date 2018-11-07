Шльопання шкодить вихованню дітей, робить їх агресивними – Американська академія педіатрії

Батьки не повинні бити своїх дітей – заявила Американська академія педіатрії (AAP) у понеділок, в оновленій програмній заяві про наслідки тілесного покарання.

Шльопання як форма виховання дітей раннього віку призводить до посилення агресії і не сприяє тому, щоб привчити до відповідальності та самоконтролю, говорить AAP. Дослідники також відзначають шкідливий вплив словесних образ.

Заява, яка буде представлена на Національній конференції та виставці організації 2018 року, показує, що фізичне покарання може негативно вплинути на відносини між батьками та дитиною. Про це пише видання Time.

«Фізичне покарання збільшує, а не зменшує шанси того, що діти будуть непокірними й агресивними в майбутньому, – йдеться в повідомленні групи. – Одне тільки шльопання пов'язане з неблагополучними наслідками, і ці результати подібні до тих, що виникають у дітей, які зазнають фізичного насильства».

Згідно з AAP, шльопання не призводить до поліпшення поведінки з плином часу. Група називає дослідження, в якому з'ясувалося, що діти, яких били більше, ніж два рази на місяць у віці трьох років, були агресивнішими, коли їх виповнилося п’ять років. У 9-річному віці ці діти продовжували демонструвати негативну поведінку та нижчі показники рецептивної лексики.

ААП радить батькам покладатися на здоровіші форми виховання, наприклад, використовуючи заохочення, встановлюючи межі та чітко визначаючи очікування. Група рекомендує не використовувати шльопання, погрози, приниження чи образи для покарання дітей.

Ця заява є оновленням попередньої позиції ААП щодо тілесних покарань, виданої в 1998 році, в якій говориться: «Фізичне покарання має обмежену ефективність і має потенційно шкідливі побічні ефекти».

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