Новий бюджет США передбачає збільшення витрат у сфері оборони на $165 млрд

Ухвалений обома палатами Конгресу США законопроект про бюджет, який передбачає збільшення витрат на понад $400 млрд на внутрішні програми, екстрену допомогу та військові потреби, підписав президент Трамп



У США у п’ятницю знову частково закрили уряд – але, цим разом, всього на кілька годин.



Роботу федерального уряду технічно призупинено опівночі після того, як сенатор Ренд Пол самотужки затягнув засідання в Сенаті щодо бюджету, перешкодивши Конгресу вчасно ухвалити законопроект щодо фінансування федерального уряду.

В ніч з четверга на п'ятницю закінчився термін фінансування більшості федеральних відомств, оскільки Конгрес не встиг вжити заходів до півночі.



Це технічно спричинило часткове закриття уряду.

Відтак, американські законодавці наполегливо взялися за роботу.

О другій годині вранці в п'ятницю Сенат ухвалив бюджет і направив законодавство на голосування в Палаті представників, яка, трохи після 5-ої ухвалила його з невеликою перевагою голосів.



Законодавство опинилося на столі президента, і o 8:39 вранці у п’ятницю Дональд Трамп написав у Twitter, що він документ підписав. Жодної урочистої церемонії підписання закону не було.

З підписанням документа президентом, федеральний уряд США знову запрацював.

Цікаво, одначе, що закон, по суті, фінансує роботу уряду тільки до 23 березня. Члени комітетів з питань асигнувань в обох палатах Конгресу мають до того часу опрацювати детальний план витрат, який фінансуватиме уряд до кінця фіскального 2019 року.



Оскільки політична драма розігрувалася вночі, фактично в роботі федерального уряду в п’ятницю не виникло ніяких перебоїв.



У січні федеральні установи призупинили роботу на три дні.



Ухвалений Конгресом і підписаний президентом у п’ятницю закон передбачає збільшення протягом наступних двох років витрат на оборону на $165 мільярдів доларів і на внутрішні програми $131 млрд. Крім цього законо передбачає виділення понад 100 млрд доларів на «екстрену допомогу».

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