$200 млн підуть на консультування, навчання і оснащення українських військових

Представники Пентагону говорять про плани збільшення військової присутності США в Європі на ротаційній основі і перекидання на континент нової техніки.



Адміністрація президента Дональда Трампа пропонує на наступний фінансовий рік, який починається в жовтні, 6,5 мільярда доларів на заходи щодо стримування російської агресії в Європі і зміцнення оборони континенту. Це на 1,7 мільярда більше, ніж в нинішньому році.



З опублікованого Білим домом проекту бюджету на 2019 фінансовий рік випливає, що фінансування Європейської ініціативи стримування пропонується знову збільшити, цим разом на 1,7 мільярда доларів.

Про це пише видання The Hill.



Згідно з оприлюдненим у понеділок документом, адміністрація пропонує на ці цілі 6,5 мільярда доларів. При цьому в 2017 фінансовому році Пентагон отримав 3,4 мільярда доларів, а на цей рік просив 4,8 мільярда.



Європейська ініціатива стримування була створена, щоб посилити військову присутність США в Європі і допомогти розвіяти занепокоєння союзників і утримати Росію від подальшого вторгнення в Європу після незаконної анексії Москвою Криму і триваючої агресії на Донбасі.

Збільшення фінансування дозволить проводити більше навчань, посилити передову присутність і поліпшити розміщену на передових позиціях техніку.



Згідно з бюджетними документами Пентагону, 200 мільйонів доларів підуть на консультування, навчання і оснащення українських військових, які воюють проти підтримуваних Росією сепаратистів. Ці заходи покликані надати Україні допомогу, щоб вона могла «проводити операції в рамках внутрішньої оборони для захисту свого суверенітету і територіальної цілісності при одночасній підтримці необхідних інституційних перетворень».

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