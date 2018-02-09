У Конгресі США цілу ніч розігрувалася «бюджетна драма»

Ухвалений обома палатами Конгресу США законопроект про бюджет в розмірі $400 млрд уже підписав президент Трамп



У США знову частково закрили уряд – але, цим разом, всього на кілька годин.



Роботу федерального уряду технічно призупинено опівночі після того, як сенатор Ренд Пол самотужки затягнув засідання в Сенаті щодо бюджету, перешкодивши Конгресу вчасно ухвалити законопроект щодо фінансування федерального уряду.

В ніч з четверга на п'ятницю закінчився термін фінансування більшості федеральних відомств, оскільки Конгрес не встиг вжити заходів до півночі.



Це технічно спричинило часткове закриття уряду.

Відтак, американські законодавці наполегливо взялися за роботу.

О другій годині вранці в п'ятницю Сенат ухвалив бюджет і направив законодавство на голосування в Палаті представників, яка, трохи після 5-ої ухвалила його з невеликою перевагою голосів.



Законодавство опинилося на столі президента, і o 8:39 вранці у п’ятницю Дональд Трамп написав у Twitter, що він документ підписав.

З підписанням документа президентом, федеральний уряд США знову запрацював.

Цікаво, одначе, що закон передбачає фінансування роботи уряду тільки до 23 березня. Законодавці мають до того часу опрацювати детальний план витрат на цей фіскальний рік, який закінчується 30 вересня.



Оскільки політична драма розігралася пізно вночі, фактично в роботі федерального уряду не виникло ніяких перебоїв.



У січні федеральні установи призупинили роботу на три дні.



Ухвалити бюджет вчасно не вдалося через заперечення законодавців, які виступають проти збільшення дефіциту бюджету на 300 мільярдів доларів.

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