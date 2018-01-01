У штаті Каліфорнія відтепер можна законно придбати і палити марихуану

Проте федеральний уряд і далі вважає продаж і зберігання цієї наркотичної субстанції федеральним злочином

З першого дня нового року у найбільшому й найбагатшому штаті США – Каліфорнії – можна зовсім легально палити рекреаційну марихуану. Каліфорнія стала шостим із 50 американських штатів, включно зі столицею країни – Вашингтоном – де можна палити «траву». Парадоксальним хіба є те, що федеральний уряд і далі вважає продаж і зберігання цієї наркотичної субстанції федеральним злочином. Іншими штатами, де можна придбати і курити марихуану, є Колорадо, Вашингтон, Орегон, Аляска і Невада.

У зв’язку з легалізацією марихуани Каліфорнією, яка нарарховує 39 мільйонів населення, понад 20% американців тепер живуть у штатах, де цей наркотик продається не лише для медичного використання.

Проте початковий продаж марихуани в Каліфорнії може бути дещо обмежений у порівнянні з тим, що може прийти в найближчих місяцях. Лише приблизно 90 бізнесів придбали ліцензії, які необхідні для продажу марихуани з початку року. І жодну з них не в найбільшому місті штату Лос-Анджелесі або в третьому за величиною Сан-Франциско.

Також у Каліфорнії працедавець уже не може питати кандидата на роботу про його минулу зарплату. У штаті Нью-Йорк працівники можуть взяти чотиритижневу відпустку, щоб заопікуватись новонародженою або адаптованою дитиною, чи хворим членом родини.

У штаті Іллінойс домашні тварини, як і діти, вважатимуться спільною власністью у випадку розлучення подружжя, і чоловік або дружина можуть просити суд надати їм право опікуватися ними.

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