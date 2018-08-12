Пожежі у Каліфорнії: Влада сподівається, що найгірше вже позаду

У Каліфорнії все ще продовжують палати 12 великих лісових пожеж

Влада Каліфорнії у суботу висловила сподівання, що найгірший період лісових пожеж у Каліфорнії вже позаду, повідомляє NBC.

Наприкінці липня 14 пожеж лютували від кордонів з Мексикою до кордону зі штатом Орегон, коли штат накрила вже третя хвиля рекордно високих температур. Десять людей загинуло, зруйновано понад 2 тисячі будинків. Всього було спалено понад 278 тисяч гектарів землі. Президент Трамп оголосив надзвичайний стан у Каліфорнії 25 липня.

Служба лісового господарства та протипожежної охорони Каліфорнії заявила у суботу, що 12 великих лісових пожеж все ще залишаються у тої час, коли «температури у штаті, як очікуються, мають піти вниз». «Ми досягли значного прогресу у стримуванні багатьох цих пожеж», - сказав керівник підрозділу служби Джонатан Кокс.

Зокрема, у Сан-Дієго температура наступного тижня не перевищуватиме 27 градусів за Цельсієм. Температура у регіоні сягала 37 градусів.

«Але робота ще далека від завершення, - сказав Кокс. – На повне приборкання цих великих лісових пожеж підуть тижні. Нам доведеться виконати ще багато важкої роботи».

Людина, яка підозрюється в підпалі, що спричинив щонайменше одну велику лісову пожежу, у п’ятницю з’явився у суді. Форрест Кларк, 51 року, не визнав своєї провини.

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