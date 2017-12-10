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Каліфорнія у вогні: шокуючі фото лісових пожеж у Каліфорнії

  • Голос Америки
Через лісові пожежі в Каліфорнії евакуйовано 87 тисяч людей. Шість неконтрольованих пожеж з понеділка охопили територію площею понад 670 квадратних кілометрів.
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Лісова пожежа у національному лісі Лос Падрес в Каліфорнії, 8 грудня 2017 року.
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Лісова пожежа у національному лісі Лос Падрес в Каліфорнії, 8 грудня 2017 року.

Пожежники посеред зруйнованих будинків у Фолбруці, штат Каліфорнія, 8 грудня 2017 року. Пожежі змусили увакуйуватися десятки тисяч людей та знищили десятки будинків у Південній Каліфорнії.
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Пожежники посеред зруйнованих будинків у Фолбруці, штат Каліфорнія, 8 грудня 2017 року. Пожежі змусили увакуйуватися десятки тисяч людей та знищили десятки будинків у Південній Каліфорнії.

Лісова пожежа біля шосе на північний захід від Філмору, штат Каліфорнія, 7 грудня 2017 року.
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Лісова пожежа біля шосе на північний захід від Філмору, штат Каліфорнія, 7 грудня 2017 року.

Жінка обіймає пожежника Саймона Гарсію. Вона повернулася та побачила, що її будинок не постраждав. Фоллбрук, штат Каліфорнія, 8 грудня 207 року.
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Жінка обіймає пожежника Саймона Гарсію. Вона повернулася та побачила, що її будинок не постраждав. Фоллбрук, штат Каліфорнія, 8 грудня 207 року.

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