Каліфорнія у вогні: шокуючі фото лісових пожеж у Каліфорнії

Лісова пожежа у національному лісі Лос Падрес в Каліфорнії, 8 грудня 2017 року.
Пожежники посеред зруйнованих будинків у Фолбруці, штат Каліфорнія, 8 грудня 2017 року. Пожежі змусили увакуйуватися десятки тисяч людей та знищили десятки будинків у Південній Каліфорнії.
Лісова пожежа біля шосе на північний захід від Філмору, штат Каліфорнія, 7 грудня 2017 року.
Жінка обіймає пожежника Саймона Гарсію. Вона повернулася та побачила, що її будинок не постраждав. Фоллбрук, штат Каліфорнія, 8 грудня 207 року.
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