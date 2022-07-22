Актуально
В Конгресі США все частіше лунають заклики визнати Росію державою-спонсором тероризму
Оскільки війна в Україні триває вже п’ятий місяць, а російські напади на цивільні об’єкти відбуваються майже щодня, у США посилюється тиск на адміністрацію президента Джо Байдена, офіційно визнати Росію державою-спонсором тероризму.
Цього тижня, згідно з повідомленням Politico, спікерка Палати представників Ненсі Пелосі написала держсекретарю Ентоні Блінкену, що якщо він не скористається повноваженнями, делегованими йому Конгресом для такого визнання, це зроблять самі законодавці.
Росія вже перебуває під руйнівними санкціями, запровадженими США та багатьма іншими країнами, але офіційне визнання її державою-спонсором тероризму значно підвищить ставки. В сферах, де міжнародні санкції були ретельно скоординовані, статус держави-спонсора тероризму, може призвести до більш суворого режиму покарань, який може застосовуватися до сторін третіх країн, які ведуть бізнес з російськими фізичними особами та компаніями.
Крім того, цей статус позбавить Росії суверенного імунітету в США, що дасть можливість американцям, які постраждали від війни в Україні, подавати цивільні позови проти російського уряду в судах США.
Позиція адміністрації
Пелосі є найвищим за рангом законодавцем, і вона виступає за те, щоб адміністрація вжила заходів. Раніше цього місяця сенатори Ліндсі Грем, республіканець, і Річард Блументаль, демократ, поїхали до Києва, щоб розповісти про законодавчі акти, які вони представили в травні, і які зроблять це призначення офіційним.
Подібний законопроект подали до Палати представників Джо Вілсон, республіканець, і Тед Ліу, демократ.
Однак адміністрація Байдена, схоже, неохоче сприймає цей крок. У минулому речник Держдепу заявив, що існуючий режим санкцій достатній для досягнення цілей адміністрації.
Крім того, статус держави-спонсора тероризму призведе до «вторинних» санкцій, які США повинні будуть застосовувати до осіб і країн за межами США, які ведуть бізнес з Росією. Таке позначення може ускладнити зусилля зі створення широкої коаліції країн, які чинять тиск на Росію з метою припинення її агресії в Україні.
Можливий новий прецедент
Джон Гербст, який був послом США в Україні з 2003 по 2006 роки, сказав Голосу Америки, що, на його думку, немає жодних сумнівів у тому, що Росія відповідяє критеріям спонсора тероризму.
Я вважаю, що насильство, спрямоване проти цивільних осіб з політичними цілями, є одним із визначень тероризму. Якщо це так, то очевидно, що російський уряд проводить політику тероризмуДжон Гербст
«Я вважаю, що насильство, спрямоване проти цивільних осіб з політичними цілями, є одним із визначень тероризму, — сказав Гербст, нині старший директор Євразійського центру Атлантичної ради. - Якщо це так, то очевидно, що російський уряд проводить політику тероризму».
Однак він зазначив, що в минулому країни, які підпадали під визначення, були щонайбільше державами регіонального значення.
Наразі США вважають чотири країни державами- спонсорами тероризму: Кубу, Іран, Північну Корею та Сирію. У минулому до списку входили Ірак, Лівія, Південний Ємен і Судан, але згодом ці країни зі списку було вилучено.
"Жорский інструмент"
Гербст, який був гучним критиком так званої «повільної та боязкої політики постачання Україні» адміністрації Байдена, сказав, що підтримає визнання Росії державою-спонсором тероризму, але з деякими застереженнями.
"Я підтримую це, але це не мій найвищий пріоритет, - сказав він. - Якби адміністрація була цілком розумною щодо зброї та санкцій, нам це взагалі не було б потрібно. Оскільки це не так, призначення може бути корисним. Але загалом я сам не люблю жорстких інструментів. Я хотів би мати гнучкість."
Інгрід Брунк Вюрт, дослідниця Юридичної школи Вандербільта, погодилася, що санкції, пов’язані зі статусом держави-спонсора тероризму, можуть бути ширшими, ніж це необхідно для подальшого покарання Кремля, враховуючи, що «Росія перебуває під величезним тиском санкцій США».
Крім того, Вюрт сказала, що її турбують можливі наслідки цивільних позовів, поданих американцями проти Росії.
Втрата «розмінної монети»
Теоретично американські позивачі мали б право подати позов з відшкодування збитків проти Росії — збитки, які можуть бути виплачені за рахунок російських активів, які наразі заморожені у фінансових установах США.
У минулому, за її словами, заморожені активи використовувалися як "розмінна монета" в переговорах з ворожими іноземними урядами. Наприклад, вона вказала на звільнення заморожених іранських активів як складової Алжирської угоди 1981 року, яка поклала край довготривалій кризі із заручниками в Ірані.
Якщо ми віддамо гроші, які у нас є, американським позивачам, вони не будуть доступними як розмінна монета проти Росії ... відшкодування збитків американцями зменшить обсяг коштів, доступних для компенсації українському уряду та його громадянамІнгрід Вюрт
"Якщо ми віддамо гроші, які у нас є, американським позивачам, вони не будуть доступними як розмінна монета проти Росії", - сказав Вюрт. Крім того, за її словами, оскільки закон надає право подавати позови лише американським громадянам та службовцям уряду США, це означатиме, що відшкодування збитків американцями зменшить обсяг коштів, доступних для компенсації українському уряду та його громадянам.
Вюрт зазначила, що США - не єдина країна, яка тримає заморожені російські активи, і якщо інші наслідуватимуть приклад Сполучених Штатів і дозволять своїм громадянам подавати до суду про відшкодування збитків, це ще більше підірве пул грошей, який може бути використаний для безпосередню допомогу Україні.
Звернення Зеленської
Обговорення подальших дій щодо покарання Росії за агресію проти України відбулося того ж тижня, коли перша леді України Олена Зеленська відвідала Вашингтон і виступила в середу з промовою перед двопартійною групою членів Конгресу США.
Вона сказала, що «неспровокована загарбницька терористична війна» Росії «знищує наш народ», і розповіла історії деяких із незліченної кількості мирних жителів, багато з яких діти, які загинули протягом майже п’яти місяців з початку війни.
«Я прошу зброї — зброї, яка буде використовуватися не для війни на чужій землі, а для захисту свого дому і права на життя в цьому домі, — сказала Зеленська депутатам. - Я прошу системи протиповітряної оборони, щоб ракети не вбивали дітей у візочках, а цілі родини».
На своїй щотижневій прес-конференції в четвер спікерка Палати представників Пелосі високо відзначила промову Зеленської та наголосила, що дії Росії в Україні вийшли за рамки ведення війни, перейшовши межу військових злочинів.
Пелосі засудила "трагедію того, що відбувається з дітьми, жінками та іншими під час цієї війни, як росіяни використовували зґвалтування як зброю війни, хоча це справді є військовим злочином".
Вона стверджувала, що зґвалтування, зокрема відбуваються не через рішення окремих солдатів, а за наказом російських командирів, як засіб «деморалізації» українського народу.
"Конгрес продовжуватиме підтримувати Україну в її боротьбі за захист демократії не лише для власного народу, а й для світу", - сказала Пелосі.
Всі новини дня
- Голос Америки
США, Британія слідкуватимуть за виконанням домовленості щодо експорту зерна
США та Британія слідкуватимуть за виконанням Росією підписаних сьогодні в Стамбулі домовленостей, які мають розблокувати експорт українського зерна через Чорне море, заявили посадовці країн.
"Цю угоду потрібно втілити, - йдеться в заяві міністра закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс. - Ми будемо наглядати, щоб забезпечити, що дії Росії відповідають її словам".
"Щоб забезпечити стійке повернення світової безпеки та економічної стабільності, Путін має припинити війну і вивести війська з України", - додала британська посадовиця. Вона привітала Туреччину та генерального секретаря ООН із досягненням такої угоди.
Посол США в Україні Бріджит Брінк в інтерв'ю "Радіо Свобода" привітала угоду щодо зерна і запевнила, що США разом із іншими країнами будуть стежити за виконанням Росією цих домовленостей.
Про те, що Сполучені Штати працюватимуть над забезпеченням відповідальності Росії за втілення угоди, заявила і посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд, повідомляє Reuters.
Угоду укладено на 120 днів і вона, за повідомленням британського уряду, дозволить комерційним перевізникам експортувати до 5 мільйонів тон зерна на місяць.
Як повідомляв Голос Америки, в п'ятницю Росія та Україна підписали окремі домовленості з ООН та Туреччиною, які, за очікуваннями, мають розблокувати експорт українського зерна через Чорне море.
"Маяком надії" назвав домовленість генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.
"Це безпрецедентна угода між двома сторонами кровопролитного конфлікту, але цей конфлікт триває і люди гинуть щодня і щодня тривають бої. - заявив Гутерріш на церемонії підписання. - Сьогодні яскраво сяє маяк надії над Чорним морем, завдяки спільним зусиллям багатьох. В цей час випробувань, нехай цей маяк веде до зменшення людських страждань і досягнення миру".
Генсек ООН оголосив про створення спільного координаційнго центру щодо втілення угоди. Очікується, що Туреччина інспектуватиме кораблі, щоб пересвідчитись, що на них немає зброї.
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, перед підписанням домовленості заявив у дописі в Twitter, що угода не передбачає "супроводу транспорту російськими кораблями та присутності російських представників у наших портах".
"У разі провокацій — негайна військова відповідь. Усі перевірки транспортних кораблів здійснюватимуться спільними групами в турецьких водах у разі виникнення такої потреби", - додав він.
Українські актори створили зум-спектакль в умовах війни. Відео
Українські актори, які роз'їхалися по всьому світу, разом із британськими колегами створили спектакль для перегляду у Зум – класичну п'єсу Шекспіра «Сон літньої ночі» вони грають в умовах війни в Україні. У планах – виступ перед українськими військовими.
- Голос Америки
Як працює перший український військовий шпиталь ветеринарної медицини. Відео
Чимало з постраждалих від війни в Україні тварин знайшли притулок на Хмельниччині, у першому військовому шпиталі ветеринарної медицини. Там є навіть верблюди, коні, воли і леви. Ветеринари турбуються тваринами не лише на місці а й виїжджають в гарячи точки надавати допомогу.
Чому НБУ змінив курс гривні і чого очікувати - думки західних експертів
Нацбанк майже на чверть девальвував офіційний курс гривні до долара, наблизивши його до ринкового курсу станом на четвер. Цей крок покликаний збільшити довіру до гривні, зберегти валютні резерви, вказують оглядачі. В умовах війни забезпечити економічну і фінансову стабільність – завдання не з легких, кажуть вони.
Витрати на війну чинять тиск на курс гривні, твітує Робін Брукс з вашингтонського Міжнародного інституту фінансів.
«Війна витратна. Внутрішні податкові надходження впали, тому центральний банк друкує кошти, щоб фінансувати витрати. Це створює девальваційний тиск на гривню, яку центробанк захищає, продаючи валютні резерви», - зазначає Брукс.
Британський економіст з BlueBay Asset Management Тімоті Еш в коментарі Голосу Америки відзначив, що послабивши офіційний курс гривні, НБУ прагне «зробити курс більш конкурентним, але водночас не викликати паніку на вулицях. «Бо якщо люди почнуть думати, що курс падатиме і надалі, це викличе занепокоєння щодо макростабільності та стабільності банківського сектору. Сподіваюсь ця корекція курсу втримається», - додає економіст.
«Нацбанк у важкій ситуації, - зауважує Еш. - Вони дуже добре справляються у надзвичайно складній ситуації, намагаються втримати макрофінансову стабільність, щоб виграти цю війну. Їм вдається тримати курс валюти відносно добре».
Прагненням зберегти золотовалютні резерви оглядачі пояснюють і запит України до кредиторів відтермінувати виплати за зовнішніми боргами, що був надісланий цього тижня. Як повідомляв Голос Америки, група кредиторів України, до якої входять США, Канада, Франція, Німеччина, Японія та Велика Британія, погодились із проханням України про відтермінування виплати за зовнішніми боргами. Кредитори висловили солідарність з Україною "в цих надзвичайних обставинах". Міністр фінансів США Дженет Єллен привітала рішення кредиторів і закликала офіційних та приватних кредиторів долучитись до ініціативи і допомогти Україні захиститись від «неспровокованої та жорстокої російської війни, яка має спустошливий вплив на народ України та економіку ".
Інвестори з розумінням поставляться, якщо Україна не сплачуватиме за боргами, вказує економіст британської фінансової компанії Tellmiller Стюарт Кулвергауз, пише Reuters. Він вважає, що згодом Україна швидко відновить доступ до коштів інвесторів. А ці кошти будуть дуже потрібні для відбудови України. А от Еш розчарований, що справа дійшла до обмеження виплат за боргом - цього вдалось би униктути, якби Захід не зволікав із підтримкою, вважає він.
Якщо б Захід був більш ініціативним, Україні б не довелось думати про замороження боргів, Це реальність. Західні країни не зібрались достатньо швидко, щоб допомогти Україні обслуговувати борг за первинним контрактомТімоті Еш
«Розчаровує те, що не вжито дій, які б дозволили Україні частково використати заморожені російські активи - триста мільярдів центробанку і ще близько ста мільярдів інших заморожених активів. Обслуговування боргу – приблизно шість мільярдів. Я не зовсім розумію, чому Захід не рухався швидше, щоб дозволити Україні використати ці ресурси. Очевидно, хтось завдає шкоди. І це - Росія», - говорить Еш.
«Я не розумію, чому не було вивільнено цю підтримку. Якщо б Захід був більш ініціативним, Україні не довелось би думати про замороження боргів. Це реальність. Західні країни не зібрались достатньо швидко, щоб допомогти Україні обслуговувати борг за первинним контрактом», - вказує він.
США та їх західні союзники говорять про те, що Росія має сплатити за відбудову України. Однак відповіді на те, як конфіскувати російські активи без тривалого судового процесу, Захід ще не має. Комісар ЄС з питань юстиції Дідьє Рейндерс заявив цього тижня, що в такому кроці є багато правових проблем.
Він зауважив, що Сполучені Штати, Канада та Італія мають певний досвід цивільно-правової конфіскації, але він вважає, що для того, щоб така конфіскація була юридично обґрунтованою, потрібен чіткий зв’язок із злочином, наприклад корупцією.
Нарікає і на недостатню підтримку України з боку Заходу і Брукс. Він протиставляє ситуацію в Росії, яка все ще отримує значні надходження від продажу енергоресурсів, зі станом України, де уряд намагається відвернути валютну кризу на тлі недостатньо швидкої підтримки з боку Заходу.
«Росія залита готівкою, - твітує експерт, - експортні надходження від нафти та газу - надзвичайні. Російський центробанк знижує відсоткову ставку, а Україна підвищує, відчайдушно намагаючись відвернути девальвацію та валютну кризу. Ми це дозволяємо».
Еш припускає, що замороження виплат за боргами може дозволити НБУ відмовитись від різкого підвищення ставок. Еш також не прогнозує негайної кризи і нагадує, що під час попередньої реструктуризації боргу в 2015 році, Україна мала значно менший валютний запас.
"Зараз є буфер, - вказує Еш. - На початок кризи Україна мала достатньо сильну макрофінансову позицію. Це приблизно 28 мільярдів доларів резервів - п’ять місяців імпорту – гарний показник. Державний борг був трохи вище сорока відсотків ВВП. Це дуже мало. Хоча ці показники і погіршились, захист ще є".
Він додає: основна проблема – це великий дефіцит бюджету. "Якщо західні гроші його не заповнять, то це означатиме тиск на Нацбанк – він повинен друкувати гроші і закривати цей дефіцит. Це тисне на курс, бо такі речі пов’язані. Тому Україна потребує швидкого надходження західних грошей і краще у вигляді грантів, а не позик", - вказує Еш.
Головне сьогодні
Найпопулярніше
-
Статті
-
Відео
Facebook Forum