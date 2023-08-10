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Чи може Трамп опинитись за ґратами у разі обвинувального вироку та інші питання щодо справи
Судові проблеми колишнього президента США Дональда Трампа загострюються з кожним днем.
Трампу висунуто низку кримінальних звинувачень, які загрожують його політичному майбутньому і, якщо його визнають винним, можуть призвести до ув'язнення.
Минулого тижня колишньому президенту та фавориту на номінацію від Республіканської партії на вибори президента у 2024 році було висунуто звинувачення у змові з метою скасувати свою поразку на виборах у 2020 році, на додаток до існуючих кримінальних справ у Нью-Йорку та Флориді. Четверте звинувачення в Джорджії може бути висунуте незабаром.
Жодного американського президента ніколи раніше не притягували до кримінальної відповідальності, і ніхто не знає, що станеться, якщо Трампа визнають винним.
Звинувачення порушили правові та конституційні питання.
Чи зможе Трамп балотуватися в президенти, якщо його засудять? Він може потрапити до в'язниці? Чи можуть штати не допустити його до голосування, вимагаючи, щоб у кандидатів була чиста судимість? Що, якщо Трампа засудять, але він виграє вибори? Чи може він вступити на посаду, а потім помилувати себе?
Чи зможе Трамп балотуватися в президенти, якщо його засудять?
Існує майже загальна згода щодо цього питання: навіть якщо Трампа засудять, не буде конституційних перешкод для того, щоб він балотуватися в Білий дім.
Конституція США містить лише три вимоги до кандидатів у президенти: вони повинні бути американськими громадянами від народження, не менше 35 років і проживати в країні не менше 14 років.
Трамп відповідає всім трьом, і більшість дослідників Конституції погоджуються, що штати не можуть вводити додаткові вимоги до кандидатів у президенти.
Юджин Мазо, експерт із виборчого права та викладач Університету Дюкен, сказав, що навіть кандидату з «психічними вадами» не можна заборонити балотуватися, «оскільки в Конституції перераховані всі вимоги».
«Якщо ви хочете ввести додаткову вимогу, треба змінювати Конституцію», — сказав Мазо в інтерв’ю Голосу Америки.
В останні роки законодавство таких штатів, як Каліфорнія та Нью-Джерсі, яке вимагало від кандидатів у президенти розкривати свої податкові декларації, було вилучено як неконституційне, сказав Мазо.
Це означає, що штати не можуть утримати Трампа від голосування, ухваливши законодавство, яке вимагає від претендентів на пост президента мати чисту судимість, додав він.
Дебати щодо 14-ї поправки
Хоча штати не можуть дискваліфікувати кандидатів у президенти на нових підставах, до цього загального правила є одне застереження, сказав Френк Боумен, почесний професор права в Університеті Міссурі.
Згідно з третім пунктом 14-ї поправки до Конституції США, особа визнана винною в «заколоті» або «повстанні», може бути позбавлена права балотуватися на пост президента, сказав Боумен.
Це положення спочатку було розроблено, щоб не дозволити членам повстанської Конфедерації обіймати посади після громадянської війни в США 1861-65 років. Пункт не застосовували більше століття.
Але в останні місяці ліберальні групи, такі як Mi Familia Vota і Free Speech for People, тиснули на штати, щоб дискваліфікувати Трампа відповідно до 14-ї поправки. Вони стверджують, що Трамп спровокував повстання проти Сполучених Штатів 6 січня 2021 року, коли група його прихильників увірвалася в Капітолій США, щоб перешкодити Конгресу затвердити перемогу Джо Байдена.
Пізніше Трампу оголосили імпічмент за підбурювання, але Сенат США його виправдав. І Боумен зазначив, що жодне з нинішніх кримінальних звинувачень проти Трампа не стосується участі в заколоті чи повстанні.
«Чи справді ці зусилля спрацюють, можна дискутувати, це не є неможливим», — сказав Боумен в інтерв’ю.
Але інші вважають, що це мало ймовірно.
«Я думаю, що врешті-решт це дійшло б до Верховного суду і було швидко зупинено», - сказав Джонатан Терлі, консервативний професор права в університеті Джорджа Вашингтона, в нещодавньому інтерв’ю.
Чи може Трамп сісти у в'язницю і провести кампанію з-за ґрат?
Якщо його визнають винним, Трампа можуть засудити до в’язниці, і, теоретично, він зможе продовжити передвиборчу кампанію звідти.
«З точки зору кримінального права, він просто людина, і тому, як і будь-яка інша людина, якщо його визнають винним у злочині, він може бути засуджений до тюремного ув’язнення на будь-який термін, передбачений законом», – сказав Боумен.
Жоден колишній президент ніколи не був ув’язнений, але деякі кандидати в президенти проводили передвиборчу кампанію з-за ґрат.
У 1920 році Юджин В. Дебс, кандидат у президенти від Соціалістичної партії, отримав майже мільйон голосів, відбуваючи покарання за заколот. У 1992 році політичний активіст Ліндон Ларуш брав участь у президентській кампанії, перебуваючи у в'язниці за шахрайство.
"Чи може він проводити кампанію з в'язниці? — запитав риторично Мазо. - Це важко, але відповідь - так".
Сам Трамп пообіцяв продовжувати кампанію, навіть якщо його засудять.
"Я ніколи не піду", - сказав він в інтерв'ю Politico в червні.
Чи отримає колишній президент тюремний термін, залишається невизначеним, але нещодавно Politico підрахувало, що йому може загрожувати до 641 року, якщо його визнають винним за всіма пунктами звинувачення та засудять до максимального покарання за кожним.
Однак це надуманий сценарій, оскільки судді рідко призначають максимальне покарання особам, які вчинили злочини вперше, і зазвичай дозволяють виконувати вироки одночасно.
Рішення про призначення вироку в кінцевому підсумку лишається за суддею, який буде зважувати різні фактори, такі як тяжкість злочину, характер підсудного та суспільний інтерес.
Деякі правники стверджують, що суддя можне не садити Трампа до в'язниці, а натомість дати йому умовний термін або призначити домашнє ув'язнення лише для того, щоб уникнути видовища колишнього американського президента в тюремному комбінезоні.
Але інші кажуть, що Трампу може загрожувати тюремний термін, якщо його визнають винним.
«Я думаю, що будь-якому судді, особливо з округу Колумбія, було б дуже важко, відправивши стільки своїх прихильників і поплічників у в’язницю за те, що вони фактично діяли за його підбурюванням… не дати йому тюремний термін», – сказав Боумен.
Чи може Трамп сам себе помилувати?
Починаючи з останніх днів президентства Трампа, експерти запекло обговорювали питання про можливість президента помилувати самого себе.
Американський президент може помилувати будь-кого за федеральні злочини, і дехто припускає, що Трамп міг таємно помилувати себе перед відходом з посади, щоб уникнути майбутнього судового переслідування.
Але Терлі сказав, що не бачив жодних доказів цього.
«Якби було (таємне самопомилування), він би вже захистився», — сказав Терлі в інтерв’ю у вівторок.
З іншого боку, якби Трампа переобрали, він міг би помилувати себе, сказав Терлі. «Тож якщо ці федеральні суди будуть проведені після виборів, Трамп міг би помилувати себе до того, як відбудеться будь-який суд, і Джек Сміт ніколи не побачить журі в жодній із цих справ».
Судові розгляди у двох із трьох справ призначені на березень і травень 2024 року, але ці дати можуть перенести через досудові клопотання та інші юридичні маневри.
І питання президентського самопомилування залишається далеким від вирішення. Експерти з права, такі як Боумен, стверджували, що президентське самопомилування порушує Конституцію. Ніхто не може бути сам собі суддею.
«Справді, президентське самопомилування суперечить формулюванню та структурі Конституції, суперечить очевидним намірам Засновників і є дуже реальною небезпекою для республіканського уряду», — написав Боумен у Just Security у листопаді 2020 року.
Навіть якби Трамп міг помилувати себе, це не поширювалося б на державні злочини, в яких його звинуватили, зазначив Терлі.
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- Голос Америки
Акула напала на українку на одному з пляжів Нью-Йорка
У минулий понеділок, 7 серпня, на одному з міських пляжів міста Нью-Йорк акула напала і серйозно травмувала 65-річну українку, повідомляє Associated Press. Це перший подібний випадок у водах біля Нью-Йорка за багато десятиліть.
За повідомленнями ЗМІ, постраждалою виявилася українка Тетяна Колтунюк, а її громадянство підтвердили українські консульські служби у США.
Акула вкусила жінку за ліву ногу, заподіявши велику рану, коли та плавала наодинці біля міського пляжу Роквей-Біч. Рятувальники пляжу зреагували на крики жінки, витягли її з води і надали першу допомогу. Постраждалу доправили в одну з міських лікарень, де її стан охарактеризували як “критичний, але стабільний”, повідомляє АР.
У вівторок місцева влада заборонила купання на Роквей-Біч, а поліція обстежувала акваторію за допомогою безпілотника, шукаючи ознаки присутності акул. Однак, за повідомленнями влади, після інциденту в понеділок акул більше не бачили.
Загалом, кількість зустрічей з акулами у водах Нью-Йорку зросла останніми роками. Однак, більшість зареєстрованих укусів у водах міста пов’язана з тим, що менші акули приймають щиколотку або гомілку людини за рибу, залишаючи після себе незначні сліди від зубів або колоті рани. Досі жодна з отриманих травм не вважалася серйозною.
На пляжі Роквей, гамірному міському пляжі, який часто приваблює понад 100 000 людей на день, влада неодноразово закривала акваторію після повідомлень про наявність акул протягом останніх двох років.
Тим не менше, укуси акул залишаються винятково рідкісними біля берегової лінії міста, а останній зареєстрований укус на пляжі Роквей датується 1950 роком, коли 16-річному хлопцю знадобилося накласти шви після того, як його вкусила за ногу акула.
В статті використано матеріал АР.
- Голос Америки
Перешкоджання доступу до VPN дедалі більше обмежує можливості росіян отримувати незалежну інформацію
У своїх спробах дедалі більше обмежити доступ росіян до незалежних джерел інформації, включаючи неупереджену інформацію про війну в Україні, Росія останнім часом посилила свої зусилля з перешкоджання доступу в країні до віртуальних приватних мереж або VPN (virtual private network англійською мовою).
Такого висновку дійшло Міністерство оборони Великої Британії, яке зазначило через свою сторінку в мережі X (в минулому Twitter), що за останній тиждень, згідно з повідомленнями, багато з найбільш популярних сервісів VPN стали непридатними до використання у деяких регіонах Росії.
На додаток до технічного перешкоджання доступу до сервісів VPN, РФ також розпочала інформаційну кампанію з метою залякати своїх громадян, стверджуючи, що використання VPN ставить під ризик розголосу особисті дані користувачів, йдеться у аналізі британської розвідки.
Протилежно до тверджень Росії, віртуальні приватні мережі дозволяють користувачам зберігати конфіденційність під час доступу до мережі інтернет, а також оминати цензурні обмеження на використання деяких сайтів, зокрема, новинних, накладені державою за допомогою операторів послуг доступу до інтернету. Використання сервісів VPN є офіційно забороненим в РФ від 2017 року, однак, ці мережі є дуже популярними в країні.
Водночас, російські офіційні особи, зокрема прес-секретар президента РФ Дмитро Песков, продовжують звинувачувати західні ЗМІ в тому, що вони, медіа, нібито отримують від західних спецслужб вказівки, а також “професійно підготовлену брехню”. Такі твердження є не просто неправдивими, але і виступають яскравим прикладом так званих “дзеркальних звинувачень”, коли агресор звинувачує інших у вчиненні дій, які він сам здійснює.
Однак, як повідомляє Голос Америки, медійні експерти документально підтвердили, що саме Росія, а не західні країни, запровадила законодавчі обмеження на діяльність ЗМІ разом із широкомасштабною кампанією дезінформації в рамках своїх військових зусиль в Україні.
І на відміну від Заходу, де медіа є незалежними та мають структури та політику, щоб запобігти неправомірному політичному чи бізнесовому впливу, незалежна журналістика в Росії значною мірою викорінена, свідчать дані медіа-спостережників.
Наразі Росія посідає 164 місце зі 180 країн у Всесвітньому індексі свободи преси, де 1 означає найкраще середовище для ЗМІ. Україна перебуває на 79 місці зі 180 країн за цим рейтингом, складеним організацією “Репортери без кордонів”. За словами організації, які цитує Голос Америки, від початку війни в Україні, “майже всі незалежні ЗМІ [в Росії] були заборонені, заблоковані та/або оголошені “іноземними агентами” або “небажаними організаціями”. Всі інші підлягають військовій цензурі”.
Ще до війни незалежні ЗМІ в Росії стикалися з переслідуваннями, нападами та судовими процесами з боку держави. Ситуація ускладнилася, коли Росія вторглася в Україну. Тепер за інформацію про війну чи російські збройні сили, яку Кремль вважає неправдивою, журналістів можуть покарати тюремним ув’язненням на строк до 15 років.
Водночас, продовження діяльності у вигнанні, як це вибрав робити телеканал “Дождь”, який переїхав до Нідерландів, не гарантує захисту від переслідувань. У липні влада визнала станцію “небажаною” організацією, тобто кожен, хто вважається офіційно залученим до неї, ризикує бути ув’язненим в Росії.
Загроза для будь-яких критиків Кремля є вкрай реальною. У квітні суд засудив Володимира Кара-Мурзу, опозиційного політика та оглядача, до 25 років позбавлення волі, зокрема за поширення, за словами російської влади, “неправдивої” інформації про армію РФ. Правова організація “Міжнародна амністія” (Amnesty International англійською) заявила, що звинувачення проти Кара-Мурзи пов'язані "виключно з його правом на свободу слова".
В статті використано матеріали Англомовної служби Голосу Америки
- Голос Америки
36 людей загинули внаслідок лісових пожеж на Гаваях
Лісові пожежі на гавайському острові Мауї забрали життя щонайменше 36 людей, а сотні місцевих втратили свої домівки та майно.
Пожежа розгорілась у вівторок ввечері, коли потужний вітер від урагану Дора роздмухав вогонь. Полум'я швидко почало ширитися островом.
Мешканець Мауї Дастін Калейопу в інтерв'ю NBC News сказав, що його сім'я мала лише кілька хвилин, щоб евакуюватись, і втратила у полум'ї все майно: "Є ще дуже багато людей, з якими ми не можемо зв'язатися... Всі, кого я знаю, тепер безхатьки".
Дехто з місцевих навіть був змушений стрибати в Тихий океан, щоб уникнути диму та вогню, берегова охорона змушена була рятувати їх із води.
На кадрах з місця подій видно вщент випалені цілі райони, спалені машини, домівки й підприємства, а також курортні місця. Адже вогонь відрізав більшість доріг найбільшого туристичного місця на Мауї Лахайна, де розташовано кілька великих готелів.
Понад 11 тисяч туристів були евакуйовані. Попри те, що низка доріг була закрита, аеропорт повноцінно функціонував, а авіакомпанії знижували тарифи та пропонували безкоштовно вивозити людей з острова.
Причину першого займання на острові не встановлено, але Національна метеорологічна служба заявила, що найімовірніше загорілась суха рослинність, й цьому сприяли сильний вітер і низька вологість.
Експерти відзначають, що цього літа лісові пожежі набули небачених масштабів. Десятки тисяч людей були евакуйовані у Греції, Іспанії, Португалії та інших частинах Європи. У західній Канаді низка надзвичайно масштабних пожеж призвела до того, що хмари диму й смоґу поширилися на великі території США.
Загалом липень став найспекотнішим місяцем за всю історію метеоспостережень і, ймовірно, за всю історію людства, кажуть науковці.
У статті використано матеріали Reuters
Три роки після наймасовіших протестів у Білорусі. Як опозиція продовжує боротьбу проти Лукашенка? Відео
З початком повномасштабного вторгнення в Україну Білорусь стала військовим плацдармом для Росії. Лукашенко ще більше став залежати від Путіна. Початок їхніх “тісних” відносин закладений три роки тому, коли після виборів у Білорусі вибухнули багатотисячні протести. Путін тоді підтримав Лукашенка.
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