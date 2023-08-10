Чи може Трамп опинитись за ґратами у разі обвинувального вироку та інші питання щодо справи

Судові проблеми колишнього президента США Дональда Трампа загострюються з кожним днем.

Трампу висунуто низку кримінальних звинувачень, які загрожують його політичному майбутньому і, якщо його визнають винним, можуть призвести до ув'язнення. Минулого тижня колишньому президенту та фавориту на номінацію від Республіканської партії на вибори президента у 2024 році було висунуто звинувачення у змові з метою скасувати свою поразку на виборах у 2020 році, на додаток до існуючих кримінальних справ у Нью-Йорку та Флориді. Четверте звинувачення в Джорджії може бути висунуте незабаром. Жодного американського президента ніколи раніше не притягували до кримінальної відповідальності, і ніхто не знає, що станеться, якщо Трампа визнають винним. Звинувачення порушили правові та конституційні питання. Чи зможе Трамп балотуватися в президенти, якщо його засудять? Він може потрапити до в'язниці? Чи можуть штати не допустити його до голосування, вимагаючи, щоб у кандидатів була чиста судимість? Що, якщо Трампа засудять, але він виграє вибори? Чи може він вступити на посаду, а потім помилувати себе?

Чи зможе Трамп балотуватися в президенти, якщо його засудять? Існує майже загальна згода щодо цього питання: навіть якщо Трампа засудять, не буде конституційних перешкод для того, щоб він балотуватися в Білий дім. Конституція США містить лише три вимоги до кандидатів у президенти: вони повинні бути американськими громадянами від народження, не менше 35 років і проживати в країні не менше 14 років. Трамп відповідає всім трьом, і більшість дослідників Конституції погоджуються, що штати не можуть вводити додаткові вимоги до кандидатів у президенти. Юджин Мазо, експерт із виборчого права та викладач Університету Дюкен, сказав, що навіть кандидату з «психічними вадами» не можна заборонити балотуватися, «оскільки в Конституції перераховані всі вимоги». «Якщо ви хочете ввести додаткову вимогу, треба змінювати Конституцію», — сказав Мазо в інтерв’ю Голосу Америки. В останні роки законодавство таких штатів, як Каліфорнія та Нью-Джерсі, яке вимагало від кандидатів у президенти розкривати свої податкові декларації, було вилучено як неконституційне, сказав Мазо. Це означає, що штати не можуть утримати Трампа від голосування, ухваливши законодавство, яке вимагає від претендентів на пост президента мати чисту судимість, додав він.

Дебати щодо 14-ї поправки Хоча штати не можуть дискваліфікувати кандидатів у президенти на нових підставах, до цього загального правила є одне застереження, сказав Френк Боумен, почесний професор права в Університеті Міссурі. Згідно з третім пунктом 14-ї поправки до Конституції США, особа визнана винною в «заколоті» або «повстанні», може бути позбавлена права балотуватися на пост президента, сказав Боумен. Це положення спочатку було розроблено, щоб не дозволити членам повстанської Конфедерації обіймати посади після громадянської війни в США 1861-65 років. Пункт не застосовували більше століття. Але в останні місяці ліберальні групи, такі як Mi Familia Vota і Free Speech for People, тиснули на штати, щоб дискваліфікувати Трампа відповідно до 14-ї поправки. Вони стверджують, що Трамп спровокував повстання проти Сполучених Штатів 6 січня 2021 року, коли група його прихильників увірвалася в Капітолій США, щоб перешкодити Конгресу затвердити перемогу Джо Байдена. Пізніше Трампу оголосили імпічмент за підбурювання, але Сенат США його виправдав. І Боумен зазначив, що жодне з нинішніх кримінальних звинувачень проти Трампа не стосується участі в заколоті чи повстанні. «Чи справді ці зусилля спрацюють, можна дискутувати, це не є неможливим», — сказав Боумен в інтерв’ю. Але інші вважають, що це мало ймовірно. «Я думаю, що врешті-решт це дійшло б до Верховного суду і було швидко зупинено», - сказав Джонатан Терлі, консервативний професор права в університеті Джорджа Вашингтона, в нещодавньому інтерв’ю.

Чи може Трамп сісти у в'язницю і провести кампанію з-за ґрат? Якщо його визнають винним, Трампа можуть засудити до в’язниці, і, теоретично, він зможе продовжити передвиборчу кампанію звідти. «З точки зору кримінального права, він просто людина, і тому, як і будь-яка інша людина, якщо його визнають винним у злочині, він може бути засуджений до тюремного ув’язнення на будь-який термін, передбачений законом», – сказав Боумен. Жоден колишній президент ніколи не був ув’язнений, але деякі кандидати в президенти проводили передвиборчу кампанію з-за ґрат. У 1920 році Юджин В. Дебс, кандидат у президенти від Соціалістичної партії, отримав майже мільйон голосів, відбуваючи покарання за заколот. У 1992 році політичний активіст Ліндон Ларуш брав участь у президентській кампанії, перебуваючи у в'язниці за шахрайство. "Чи може він проводити кампанію з в'язниці? — запитав риторично Мазо. - Це важко, але відповідь - так". Сам Трамп пообіцяв продовжувати кампанію, навіть якщо його засудять. "Я ніколи не піду", - сказав він в інтерв'ю Politico в червні. Чи отримає колишній президент тюремний термін, залишається невизначеним, але нещодавно Politico підрахувало, що йому може загрожувати до 641 року, якщо його визнають винним за всіма пунктами звинувачення та засудять до максимального покарання за кожним. Однак це надуманий сценарій, оскільки судді рідко призначають максимальне покарання особам, які вчинили злочини вперше, і зазвичай дозволяють виконувати вироки одночасно. Рішення про призначення вироку в кінцевому підсумку лишається за суддею, який буде зважувати різні фактори, такі як тяжкість злочину, характер підсудного та суспільний інтерес. Деякі правники стверджують, що суддя можне не садити Трампа до в'язниці, а натомість дати йому умовний термін або призначити домашнє ув'язнення лише для того, щоб уникнути видовища колишнього американського президента в тюремному комбінезоні. Але інші кажуть, що Трампу може загрожувати тюремний термін, якщо його визнають винним. «Я думаю, що будь-якому судді, особливо з округу Колумбія, було б дуже важко, відправивши стільки своїх прихильників і поплічників у в’язницю за те, що вони фактично діяли за його підбурюванням… не дати йому тюремний термін», – сказав Боумен.