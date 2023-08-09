Канада, слідом за США та Великою Британією, ввела нові санкції проти Білорусі

Поки західні оглядачі та військові експерти попереджають, що Кремль готується до «довгої війни», Україна хоче максимально зменшити московські амбіції і позбавити Росію ресурсів для ведення війни.

Енергетичний оглядач впливового часопису Forbes Кен Сільверстін пише, що Київ хоче зменшити головні російські надходження – від продажу нафти і газу на світовому ринку та вилучити російські резерви, заморожені на Заході.

«Росія заробляє від 500 мільйонів до мільярда доларів на день, продаючи свою нафту і газ на світових ринках, які використовуються для фінансування її війни проти України. Якби світ перестав купувати цю нафту, війна закінчилася б, запобігши незліченній кількості смертей», – переконує оглядач Forbes.

Західні партнери запровадили цінові обмеження на російську нафту, але, як каже ринковий аналітик з Міжнародного фінансового інституту Робін Брукс, ціна в 60 доларів за барель, яку встановили країни "Групи семи", занадто висока. Як він пише у своєму твіті, потрібно зменшити її до 50 і обмежити «грецьких олігархів», які допомагають перевозити російську нафту через Чорне море

Про цей «таємний флот Путіна» днями написало британське видання New Statesman. Лондонський часопис пише, що більшість західних нафтових компаній покинули Росію, але невелика група власників танкерів з Греції, продовжують заходити до російських портів і перевозити російську нафту.

Возити нафту з Росії через Чорне море стане дорого і небезпечно

Зробити цей бізнес вкрай невигідним, навіть якщо йому не вдасться покласти край, зможе нещодавнє рішення української влади фактично заблокувати російські порти у Чорному морі, пише часопис Politico.

Видання вказує на оголошення української влади, що після 23 серпня Україна розглядатиме всі кораблі, що заходять до шести російських портів у Чорному морі як можливі військові цілі.

Як сказав в розмові з часописом радник президента України з економічних питань Олег Устенко, «усе, що росіяни возять туди-сюди по Чорному морю, є нашими дійсними військовими цілями».

Це рішення, на думку аналітиків, з якии спілкувалося видання, підніме до небес ціни на страхування кораблів, і таким чином серйозно зашкодить російській торгівлі нафтою.

Як пояснив Politico Байрон Маккінні, директор відділу глобального аналізу компанії Standard & Poor’s, «після цих вихідних Чорне море виглядає більш небезпечним місцем для міжнародного судноплавства, а воно вже було дуже небезпечним». Він додав, що багато суден уже не заходять у цей район через те, що не можуть отримати страхування.

«Там, де існують страхові ставки, вони дуже високі, і вони будуть тільки зростати», – каже він.

Аналітики кажуть виданню, що влучання морських дронів у російські кораблі – нафтовий танкер поблизку Кирму та військовий корабель у порту Новоросійська, чітко вказують, в якому напрямку розвиватимуться події.

Новоросійськ є стратегічним портом Росії для її війська і торгівлі. Крім нафти порт обробляє інші види палива, такі як дизель та газойль, на додаток до зерна, призначеного для світового ринку, пояснюють аналітики.

У тому ж Новоросійську також закінчується нафтопровід Каспійського трубопровідного консорціуму, який доставляє до 1,3 мільйона барелів нафти на день з Казахстану, звідки вона постачається на світові ринки, додає Politico.

Те, що російські військові та торгові порти розташовані поруч, лише збільшує ризики, каже аналітик іншої аналітичної компанії, Kpler у розмові з Politico.

«Ті, хто працює на ринках судноплавства, кажуть, що вони, очевидно, не очікують, що Україна атакуватиме комерційне судноплавство, але існує ризик того, що установки чи кораблі потраплять під перехресний вогонь, бо багато торгівлі проходить через російські чорноморські порти», — пояснює Алексіс Еллендер, товарний аналітик Kpler.

За даними його компанії, які наводить видання, з Новоросійська минулого місяця Росія відправила майже 59 мільйонів барелів сирої нафти, тобто третину свого загального експорту. З них 32 мільйони барелів пішли в країни ЄС.

Український аналітик Михайло Гончар у статті для газети "Дзеркало тижня" називає удари дронів по російських кораблях «спражніми санкціями» проти Росії, бо на відміну від існуючих західних санкцій, можуть розбити російські ланцюги, постачання паралізувати активність Росії, а головне, «зменшити її надходження до бюджету війни».

Він каже, що Росія може представити ці дії України як спробу дестабілізувати ринок нафти, від чого постраждає не лише Росія. Але, як наголошує український експерт, американські компанії, які наразі вивозять казахську нафту через російський порт, мають альтернативні шляхи – зокрема, через трубопровід Баку—Тбілісі—Джейхан можуть обійти Чорне море ціклом і вивозити нафту з турецького порту у Середземному морі.