Карпентер: після подій у Сирії прийшов час скасувати запрошення президента Путіна до Білого дому

У час, коли Сполучені Штати обмірковують відповідь на жахливе в наслідках застосування хімічної зброї в Сирії і причетність Росії до хімічної атаки у Великобританії, прийшов час, щоб скасувати запрошення Володимира Путіна відвідати Білий дім. Так пише колишній співробітник Пентагону і радник віце-президента Джозефа Байдена з питань національної безпеки Майкл Карпентер у виданні USA Today.

Президент Трамп злегковажив порадами свого радника з національної безпеки і привітав Путіна з переобранням на президентську посаду, хоча результат «виборів» був відомий заздалегідь, а раніше неподалік Кремля було вбито опозиційного лідера й колишнього прем’єр-міністра Бориса Нємцова, а Олексію Навальному було заборонено висувати свою кандидатуру.

Автор статті також ставить запитання, чому Трамп запросив Путіна до Білого дому незабаром після того, як Кремль застосував нервово-паралітичну речовину проти колишнього російського розвідника і його дочки на території головного союзника США – Великобританії.

Таке запрошення загрожує внести роздор у відносини з європейськими союзниками щодо ізоляції Росії, переконає росіян, що агресивна політика Кремля викликає респект з боку Трампа і, врешті, створить враження про слабкість президента.

Оправдуючись з приводу запрошення, Трамп написав у Twitter, що Росія «могла б допомогти розв’язати проблеми Північної Кореї, Сирії, України ІДІЛ, Ірану і навіть посилення гонки озброєнь».

Як пише Карпентер на сторінці USA Today, справа в тому, що саме Росія є коренем проблеми майже всіх цих справ. Щодо Північної Кореї, метою Москви є послабити позиції Споучених Штатів в Азії. У Сирії російські війська підтримують сили президента Башара аль-Асада, які нищить своє цивільне населення і застосовує проти нього хімічну зброю.

В Україні росіяни майже щотижня вбивають українських солдатів і цивільне населення, що робить посміховищем Мінські угоди з вересня 2014-го і лютого 2015 років. Навіть посланник Трампа з Курт Волкер визнає, що немає ознак бажання Росії шукати розв’язку про повне відновлення територіальної цілісності України.

Росія, продовжує автор, порушує договір про ядерні сили середньої дальності, не виконує зобов’язань про звичайні сили в Європі, а також угоду про хімічні озброєння. Тому, на його думку, Трамп наївно думає, що може розраховувати на співпрацю з Кремлем у галузях, в яких метою Росії є підірвати інтереси Заходу. Бажання Трампа мати дружні відносини з Путіним лише заохочує Москву діяти агресивно, знаючи, що, на його думку, не буде серйозних наслідків такої поведінки.

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