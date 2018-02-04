«Хімічну кастрацію» для сексуальних правопорушинків пропонують вже у восьмому штаті США

Штат Оклахома може запровадити хімічну кастрацію як умову для звільнення сексуальних насильників. Відповідний законопроект у конгресі штату зареєстрував законодавець від Республіканської партії Рик Вест.

Якщо документ проголосують, він зобов’язуватиме сексуальних правопорушників як умову за звільнення вживати медичні препарати, що знижуватимуть їхнє лібідо та рівень тестостерону.

Поки не вказується, яких саме категорій правопорушників стосуватиметься ця вимога. У документі йдеться, що «хімічна кастрація» стане обов’язковою для ув’язнених за насильницьке сексуальне правопорушення. Виключенням може бути, якщо суддя вирішить, що такі препарати не будуть ефективними для порушника, або якщо правопорушник як альтернативу обере хірургічне втручання.

Наразі подібні заходи передбачені у законодавстві штатів Каліфорнія, Луїзіана, Монтана, Орегон та Вісконсин, Джорджії та Флориді, між тим, їх застосовують рідко.

В Оклахомі законопроект, що дозволяв «хімічну кастрацію» для сексуальних правопорушників, був підтриманий законодавцями у 2002 році. Утім, тоді його ветував губернатор штату, назвавши цю ініціативу «дурною».

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