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Іспанський суд покарав каталонських сепаратистських лідерів багаторічними ув’язненнями

Портрети заарештованих каталонських політиків на демонстрації протесту в Барселоні 18 лютого 2018 р.

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Верховний суд Іспанії покарав дев’ятьох каталонських лідерів ув’язненнями на терміни від дев’яти до тринадцяти років, визнавши їх винними у підбурюваннях до заколоту та нецільовому використанні коштів, за їхню роль у домаганнях незалежності Каталонії.

Звинувачення стосуються референдуму про відокремлення регіону, що відбувся 1 жовтня 2017 року.

Іспанський уряд оголосив референдум незаконним і притягнув до судової відповідальності каталонських лідерів, які на підставі того референдуму проголосили незалежність регіону.

Ще троє обвинувачених були засуджені за непокору владі і були оштрафовані, але уникли в’язниці. Усі 12 політиків та активістів не визнали себе винними.

До найтривалішого ув’язнення, 13 років за підбурювання до заколоту і за нецільове використання державних коштів, засудили Оріолу Жункераса, колишнього заступника керівника Каталонії та лідера пронезалежницької партії Esquerra Republicana.

Колишній президент Каталонії Карлес Пучдемонт уник суду, врятувавшись від арешту втечею 2017 року з Іспанії до Бельгії.

Ситуація в Каталонії

За даними Reuters у липні 44.0% опитаних каталонців висловлювалися за незалежність, а 48.3% були проти.

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У зв’язку з оголошенням вироків каталонським лідерам прихильники відокремлення регіону планували масові протести.

Напередодні уряд і сепаратисти оприлюднили у соціальних медіа відео, в яких сепаратисти наполягають, що суд був політичним, а уряд підкреслює, що судовий процес відбувався відповідно до законів країни.

“Настав час реагувати так, як ніколи досі. За майбутнє наших синів і дочок. За демократію. За Європу. За Каталонію”, - написав у Twitter Карлес Пучдемонт.

Досі протести в Каталонії були переважно мирними, але іспанська поліція каже, що готується до можливого насильства.

Уряд у Мадриді заявив, що готовий запровадити в Каталонії пряме правління, як це було зроблено на короткий період 2017 року.

Чому значна частина каталонців хоче незалежності?

Каталонські прихильники незалежності стверджують, що коріння державності їхнього краю сягають у давнину на 1000 років.

Упродовж останнього десятиліття ідея самостійності набрала популярності, почавшись з руху за відродження каталонської мови та культури і зміцнення автономних прав регіону.

Але прихильники єдності Іспанії вказують, що історія Каталонії нерозривно пов’язана з творенням іспанської держави.

Зараз Каталонія з населенням 7,45 мільйона є одним з найбагатших із низки самобутніх регіонів Іспанії з широкими автономними правами.

Багато каталонців вважають, що регіон платить у центральний бюджет більше, ніж отримує і суперечка загострилася на тлі міжнародної фінансово-економічної кризи 2008 року, що дуже болісно вдарила по Іспанії.

До 1975 року в Іспанії панував військовий режим генерала Франко, який жорстоко придушував культуру і мову меншин, включно з каталонською.

Після вступу Іспанії у Європейський Союз 1986 року країну часто називали прикладом успішного демократичного та економічного розвитку за сприяння ЄС.

Частиною внутрішніх демократичних процесів було надання Каталонії широких прав на самоврядування.

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