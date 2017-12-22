Каталонські виборці знову віддали сепаратистським партіям більшість мандатів

Цілісність Іспанії знову може опинитися під загрозою після того, як каталонські партії, що виступають за незалежність, отримали новий шанс на більшість у парламенті краю.

Хоча найбільше - 37 місць зі 135-ти у регіональному парламенті матиме партія “Громадяни”, яка виступає за збереження Каталонії у складі Іспанського королівства, три партії, що підтримують відокремлення, здобули 70 місць - більшість у законодавчому органі.

Якщо пронезалежницькі партії домовляться про об’єднання в коаліцію, то центральному уряду у Мадриді знову доведеться мати справу з політичними опонентами у Барселоні.

34 місця здобула сепаратистська партія “Разом за Каталонію”, очолювана усуненим з посади регіонального президента Карлесом Пучдемоном, який утік у Брюссель.

Пучдемон, який назвав результати виборів у четвер 21 грудня перемогою “для каталонської республіки”, перебуває у Брюсселі, побоюючись арешту через звинувачення в антидержавній діяльності в Іспанії.

“Каталонська республіка перемогла… іспанська держава зазнала поразки. Рахой (прем’єр-міністр Іспанії) та його союзники програли”, - проголосив Пучдемон, звертаючись до каталонських прихильників з допомогою відео через Інтернет.

Іспанський уряд розпустив каталонський парламент минулого місяця і призначив позачергові вибори в регіоні після того, як політики у Барселоні 27 жовтня проголосили незалежність за результатами референдуму, який Мадрид називає нелегальним.

Заступник Пучдемона та кілька інших каталонських політиків досі перебувають у в’язниці у межах судових дій проти 13-ти чільних активістів руху за незалежність.

Чому каталонці хочуть незалежності?

Упродовж останнього десятиліття ідея державності Каталонії набрала популярності, почавшись з руху за відродження каталонської мови та культури і зміцнення автономних прав регіону.

Каталонці стверджують, що коріння державності їхнього краю сягають у давнину на 1000 років.

Але прихильники єдиної Іспанії вказують, що уся історія Каталонії нерозривно пов’язана з творенням іспанської держави.

Зараз Каталонія з населенням 7,45 мільйона є одним з найбагатших із низки самобутніх регіонів Іспанії з широкими автономними правами.

Барселона - один з найвідоміших у світі центрів міжнародного туризму.

Багато каталонців вважають, що регіон платить у центральний бюджет більше, ніж отримує і суперечка загострилася на тлі міжнародної фінансово-економічної кризи 2008 року, що дуже болісно вдарила по Іспанії.

Дивіться також: Позов Приватбанку до Коломойського та Боголюбова: подробиці від кореспондента у Лондоні