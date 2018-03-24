Іспанський уряд вдається до рішучих заходів проти сепаратистських лідерів Каталонії

Колишньому лідеру Каталонії Карлесу Пудждемону загрожує арешт у Фінляндії після того, як органи влади в тій країні отримали міжнародний орден на його затримання. Вимогу про затримання Пудждемона висунула Іспанія. Це найновіший юридичний захід проти сепаратистських політиків з багатого північно-східного регіону Іспанії.

Якщо Пудждемон повернеться до Іспанії, йому загрожує 25-річний термін ув’язнення за звинуваченням у бунті та підбурюванні до заколоту, тому що торік він влаштував незаконний референдум у справі відокремлення Каталонії від Іспанії.

Коли поліція довідається про місце перебування Пудждемона, розпочнеться звичайний процес видачі, хоча фінські органи влади заявили в суботу, що вони не знають, де він тепер перебуває.

В інтерв’ю іспанській радіостанції Catalunya адвокат Пудждемона сказав, що його клієнт готовий здатися фінським органам влади.

Незабаром після того, як торік парламент Каталонії символічно проголосив незалежність від Іспанії, Пудждемон відбув на добровільне вигнання до Бельгії.

У четвер він прибув до Фінляндії, щоб зустрітися з законодавцями і взяти участь у конференції. У п’ятницю суддя Верховного суду Іспанії Пабло Льярена виніс рішення, що 25 сепаратистських політиків, включно з Пудждемоном, будуть відповідати перед судом за звинуваченням у бунті, підбурюванні до заколоту і відмові від послушенства.

З цієї кількості п’ятьох осіб у п’ятницю відіслали до арешту, включно з близьким союзником Пудждемона Жорді Туруллом, який мав бути кандидатом на посаду регіонального лідера під час другого голосування (в суботу).

Тоді спікер каталонського парламенту Роджер Торрент скасував голосування і звинуватив Мадрид «в атаці у серце демократії».

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