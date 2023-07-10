Загалом, як демократи, так і республіканці основними темами саміту виділяють: протистояння російській агресії, підтримку України та довгостроковий план її вступу до лав НАТО. Про свої очікування та прогнози американські законодавці розповіли журналістці Голосу Америки, Катерині Лісуновій.
"Це буде успіх для всіх, окрім Путіна”, – конгресмени про очікування від саміту НАТО. Відео
“Цей саміт буде великим успіхом для всіх, окрім Володимира Путіна”, – таку думку конгресмен-демократ Білл Кітінг, висловив у інтерв’ю для Голосу Америки, щодо очікувань від Саміту НАТО у Вільнюсі. Своєю чергою, республіканець Майк Лоулер очікує від саміту плану щодо членства України в Альянсі.
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