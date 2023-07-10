"Це буде успіх для всіх, окрім Путіна”, – конгресмени про очікування від саміту НАТО. Відео

“Цей саміт буде великим успіхом для всіх, окрім Володимира Путіна”, – таку думку конгресмен-демократ Білл Кітінг, висловив у інтерв’ю для Голосу Америки, щодо очікувань від Саміту НАТО у Вільнюсі. Своєю чергою, республіканець Майк Лоулер очікує від саміту плану щодо членства України в Альянсі.