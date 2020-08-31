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Час-Тайм. Протести проти расової несправедливості пройшли у низці міст США

  • Голос Америки
Час-Тайм. Протести проти расової несправедливості пройшли у низці міст США
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Час-Тайм. Протести проти расової несправедливості пройшли у низці міст США

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Десятки тисяч людей вийшли на протести у Білорусі. Протести проти расової несправедливості у США. У Лос-Анджелесі втілюється програма партнерства між громадою та правоохоронцями. Як школярів забезпечують комп’ютерами, щоб вони могли навчатися дистанційно.

Десятки тисяч людей вийшли на протести у Мінську та інших містах Білорусі у неділю. Протести проти расової несправедливості цих вихідних пройшли у низці американських міст. У Лос-Анджелесі втілюється спеціальна програма партнерства між громадою та правоохоронцями. Як школярів забезпечують комп’ютерами, щоб вони могли навчатися дистанційно – приклад каліфорнійського міста. Як самоізоляція у часи пандемії впливає на молодь?

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