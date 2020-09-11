Час-Тайм. Уряд США запровадив санкції проти нардепа України

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В ефірі Час-Тайм. Нардеп України Андрій Деркач понад 10 років є активним російським агентом і використовує маніпуляції для впливу на вибори у США та у світі стверджує уряд США. Адміністрація президента Трампа запровадила проти Деркача персональні санкції. Хакери, пов’язані з Росією, Китаєм та Іраном провели низку атак на штаби Дональда Трампа і Джо Байдена, заявили у компанії Майкрософт. Сполучені Штати вшановують пам'ять жертв терактів 11 вересня 2001 року. Спогади українців, які опинилися в епіцентрі трагедії.

