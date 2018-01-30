Час-Тайм. «Кремлівська доповідь» та можливість нових санкцій - деталі

В ефірі Час-Тайм. «Кремлівська доповідь» та можливість нових санкцій: Адміністрація Трампа на підставі наданого звіту розгляне проти яких російських посадовців та олігархів будуть запроваджені нові санкції – міністр фінансів США. Російським олігархам та путінським гаманцям не варто радіти, що США на цьому етапі не оголосили проти них нових санкцій - Піонтковський. Українська експертна спільнота привітала появу “Кремлівської доповіді”. Родичі жертв MH17 виграли суд проти Гіркіна (Стрелкова). Що робиться для спрощення бізнесу в Україні? Гість студії: Андрій Шпаков, виконавчий директор громадської організації EasyBusiness.