Чемпіон-швидкий «поїдач» у змаганні з поїдання сиру прийшов лише третім

Номер один у міжнародному рейтингу професіоналів у швидкому поїданні їжі Джої Честнат прийшов лише третім у змаганні з поїдання сиру на ярмарку у штаті Вісконсин, що відбувся у суботу.

Учасники змагання, яке проводилося вперше, мали з’їсти якомога більше сиру за 6 хвилин. Переможець отримав 4 тисячі доларів призових. Ним став Деррон Бріден, який примудрився проковтнути за цей час понад 2 кг сиру.

Честнат сказав, що сир на швидкість він їв вперше.

«Жодних виправдань, я просто був повільним. Не знайшов ритму», - сказав він в інтерв’ю місцевому телеканалу.

Дивіться також: Не за рецептом: Як кухня при українській церкві перетворилася на популярний у Нью-Йорку ресторан. Відео