ЄС готуються заморозити рахунки Путіна і Лаврова, Чехія відправляє до України пальне і кров, Польща заборонила у себе польоти літаків РФ

ЄС готуються заморозити рахунки президента Росії Володимира Путіна та міністра закордонних справ Сергія Лаврова, пише видання Financial Times із посиланням на власні джерела.

Європейські міністри закордонних справ готуються також вже у п'ятницю запровадити нові санкції проти російських банків і промисловості. Водночас, як повідомляє видання, Путіну і Лаврову не заборонять в'їжджати до Євроcоюзу, що "підкреслює готовність ЄС символічно залишати відкритими дипломатичні канали".

Між тим, Чехія повідомила, що відправляє до України паливо, запаси крові, а також виділяє 300 мільйонів крон (понад 13 мільйонів доларів) на допомогу біженцям з України, повідомив прем'єр країни Петр Фіала.

Тим часом, Польща запропонувала лідерам ЄС заборонити російський експорт вугілля як частина санкційного пакету проти Кремля через його повномасштабне вторгнення до України. Також Польща заборонила російським літакам входити у свій повітряний простір.

Швейцарія, зберігаючи традиційний нейтралітет щодо закордонних справ й не підтримуючи повний пакет санкцій ЄС, повідомила, що запросадить точкові заходи проти російських осіб, бізнесів та організацій, що включає заборону на в'їзд до Швейцарії та ведення бізнесу зі швейцарськими банками. Також швейцарська влада повідомила, що готова допомогти із біженцями.

Японський міністр закордонних справ Хаяші Йошімаса провів переговори із українським колегою Дмитром Кулебою й підтвердив тісну співпрацю з Києвом.

У п'ятницю в ООН повідомили, що повномасштабна російська агресія може змусити 5 мільйонів українців утікати за кордон.

У п'ятницю президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення закликав Путіна "сісти за стіл переговорів, щоб зупинити загибель людей".

На переговорах із лідером Китаю Сі Цзіньпіном Путін заявив, що Росія готова до переговорів із Україною на високому рівні, повідомила прес-служба Кремля, пише ТАСС,

У статті використано матеріали Financial Times, ТАСС, "Радіо Свобода".