"Червоний Хрест" закликав Україну та Росію надати їм доступ до військовополонених 

Міжнародний комітет Червоного Хреста закликає Росію та Україну надати їм безперешкодний доступ до всіх військовополонених, які утримуються обома сторонами.

Відповідну заяву організація оприлюднила у п'ятницю, 14 жовтня.

Організація запевняє, що з кінця лютого, часу вторгення Росії в Україну, працює, щоб отримати доступ до всіх військовополонених, перевірити їхній стан здоров'я та поінформувати їхні родини про стан полонених.

“Ми хочемо наголосити, що наші групи готові на місцях — і були готові місяцями — відвідати Оленівську виправну колонію та будь-яке інше місце утримання військовополонених. Однак, крім отримання доступу на високих рівнях влади, це вимагає практичних заходів для реалізації на місцях. Ми не можемо силоміць отримати доступ до місця ув’язнення чи інтернування, куди нас не допустили”, - говориться у заяві організації.

Організація наголошує, що всі сторони зобов’язалися дотримуватися Женевських конвенцій.

Очільник відділу комунікації МКЧХ Івен Уотсон повідомив, що командам Червоного Хреста вдалось відвідати лише кілька сотень військовополонених з обох сторін у війні між Україною та Росією.

“Але є ще тисячі людей, яких ми не змогли побачити, і ми стурбовані їхньою долею", – сказав Уотсон. - Третя Женевська конвенція зобов’язує сторони міжнародного збройного конфлікту надати Міжнародному Комітету Червоного Хреста негайний доступ до всіх військовополонених і право відвідувати їх, де б їх не утримували”.

За його словами, за тижні та місяці спроб було досягнуто незначного прогресу.

Представник організації наголосив, що робота в зоні конфлікту завжди ризикована, і що МКЧХ бере на себе ці ризики щодня. За його словами, воюючі сторони мають розробити практичні домовленості та гарантії безпеки, щоб команди Червоного Хреста могли пересуватися у відносній безпеці.

Уотсон додав, що Міжнародний Комітет Червоного Хреста продовжуватиме ці заклики, доки їх не почують обидві сторони.

“Нашу місію можливо досягнути лише скоординованими зусиллями зі сторонами конфлікту. І ми просимо їх і міжнародну спільноту підтримати ту роль, яку нам відведено”, - мовиться у заяві Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Напередодні президент України Володимир Зеленський закликав МКЧХ “передовсім з моральних зобов'язань” відвідати Оленівку, де росіяни утримують українських військовополонених.

А керівник Офісу президента України Андрій Єрмак під час зустрічі із представниками МКЧХ закликав їх відвідати Оленівську колонію за прикладом, як це зробила місія МАГАТЕ.

“Найближчими днями направити свою місію до колонії в Оленівці на тимчасово окупованій території Донецької області, де утримують українських військовополонених і де наприкінці липня внаслідок терористичного обстрілу з боку російських окупантів було вбито понад 50 захисників України, - мовиться на сайті президента України.

“Закликаю, щоб не пізніше ніж за три дні місія Червоного Хреста з представниками міжнародних медіа прибула до України, навіть якщо до цього терміну не отримаєте підтвердження з боку Росії”, - сказав Андрій Єрмак.

У вересні в інтерв'ю “Голосу Америки” Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Україна “фіксує порушення умов діяльності міжнародних організацій, наприклад, Міжнародного комітету Червоного Хреста”. Робота МКЧХ регулюється Женевською конвенцією, яку, серед інших, підписала і Російська Федерація. То ж Лубінець наголосв, що Росія як сторона конфлікту має надавати доступ командам Червоного Хреста для моніторингу.