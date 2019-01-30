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Україна

Щоб врятувати від морозу безхатьків, у Чикаго пішли на безпрецедентні кроки

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Найбільший притулок для безхатьків в американському місті Чикаго, яке потерпає від сильних морозів, змінив свої правила, щоб врятувати життя безпритульних людей на вулицях. Про це повідомляє місцеве видання Chicago Sun Times.

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Повідомляється, що температура у місті зранку становила -30 градусів за шкалою Цельсія.

Притулок Pacific Garden Mission відмовився від своєї звичайної практики розміщувати людей у себе не менше, ніж на 30 днів, і тепер приймає усіх, хто потребує прихистку на час морозів. У ніч з вівторка на середу тут знайшли тепло 800 осіб повідомляє видання.

Видання пише, що під час морозів для безхатьків також відрили двері бібліотеки та автобуси споряджені обігрівачами.

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