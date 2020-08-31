Китай тисне на Чехію за візит офіційної делегації на Тайвань 

З боку Китаю пролунала погроза на адресу голови сенату Чеської республіки Мілоша Вистрчіла, за те, що він попри заперечення Пекіна, офіційно відвідує Тайвань на чолі великої чеської делегації.

Пекін наголошує, що острів Тайвань є частиною Китаю і не має права на прямі міжнародні відносини, хоча острів функціонує як окрема держава останні понад 70 років.

Чеська республіка визнає цілісність Китаю, але підтримує з Тайванем неофіційні зв’язки.

Я вважаю, що коли ми зосередимося лише на грошах, то втратимо і принципи, і гроші.

Чеська делегація прибула на Тайвань у неділю з шестиденним візитом для зміцнення економічних та культурних зв’язків.

Китайське зовнішньополітичне відомство поширило заяву з погрозою на адресу чеського парламентарія.

«Китайський уряд і китайський народ не пустять це на самоплив і не будуть сидіти, склавши руки. Ми змусимо його дорого заплатити за недалекоглядну поведінку та політичний опортунізм», - сказав китайський міністр закордонних срав Ван Ї, перебуваючи в Німеччині.

Вистрчіл назвав китайську заяву втручанням у внутрішні справи Чеської республіки.

«Ми - вільна країна і прагнемо добрих відносин з усіма державами, і я вважаю, що так буде й надалі незалежно від заяви міністра. І дозвольте мені повторити знову - цей візит не має на меті політичного протистояння з будь-ким», - сказав Мілош Вистрчіл.

Оглядачі, з якими розмовляв «Голос Америки», вказали, що чеський візит може бути ознакою неефективності жорсткої дипломатії Китаю стосовно Чеської республіки, хоча зараз ще не відомо, чи інші європейські країни підуть чеських шляхом.

«Цей візит відповідає духу покійного чеського президента Вацлава Гавела», - сказав Вистрчіл, як передає тайванське міністерство закордонних справ, перед початком поїздки делегації у складі 89 осіб.

Колишній драматург Гавел став першим президентом Чеської республіки 1993 року.

Вистрчіл наголосив, що Гавел провів роки в ув'язненні, бо дотримувався принципів прав людини та демократії - цінностей, які не поділяє Китай.

Принципи і гроші

«Я вважаю, що коли ми зосередимося лише на грошах, то втратимо і принципи, і гроші», - неодноразово наголошував Вистрчіл у заявах для преси, пояснюючи візит делегації до Тайбея.

Президент Тайваню Цай Інвень привітала прибуття чеських гостей і написала у Facebook, що сподівається розвитку співпраці з чеською стороною в усіх галузях.

Натомість Китай виступив з жорстким осудом. Зокрема речник китайського міністерства закордонних справ Жао Ліянь назвав візит «нікчемною поведінкою».

Китайська офіційна масова газета Global Times, посилаючись на посольство Китаю в Чеській республіці, написала, що Вистрчіл влаштував візит з огляду на «власні політичні розрахунки», і що це є втручанням у китайські внутрішні справи та порушенням принципів цілісності Китаю.

Китайські заперечення не вплинули на голосування у чеському сенаті у травні, коли 50 парламентарів проголосували за поїздку Вистрчіла на Тайвань і лише один голос був проти.

Голосування відбувалося після раптової смерті у січні попередника Вистрчіла на посаді Ярослава Кубери.

Вдова Кубери згодом звинуватила Китай у тиску на її чоловіка зокрема листом з погрозами китайських дій проти чеських компаній, коли Кубера панував свою поїздку на Тайвань.

Минулого тижня 70 представників Європейського парламенту, а також політиків зі США, Канади та Австралії підписали заяву, в якій підтримали візит чеської делегації на Тайвань і засудили китайські намагання зірвати поїздку.

Делегація на чолі з Вистрчілом у четвер має зустрітися з президентом Тайваню, а у п’ятницю взяти участь у конференції на тему змін у системах міжнародного постачання, які організував Американський інститут у Тайбеї.

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