Китай запросив іноземних онкологів для лікування хворого інакодумця

Китайська лікарня запрошує спеціалістів-онкологів зі Сполучених Штатів і Німеччини, щоб вони допомогли в лікуванні ув’язненого інакодумця і лауреата Нобелівської премії миру Лю Сяобо.

Юридичне бюро північно-східного міста Шеньян, де лікується Сяобо, заявило в середу, що лікарня вислала запрошення після того, як родина Лю звернулася з цим проханням і після наради з групою медиків. Лю, якому 61 рік, отримав звільнення за станом здоров'я у травні, коли в нього виявлено останню стадію раку.

Про рішення повідомлено через два дні після того, як Німеччина закликала Китай дозволити Лю виїхати за кордон для лікування. Пекін твердить, що стан здоров’я не дозволяє йому виїхати з країни, але приятель та інакодумець Лю Сяобо Ху Цзія заявив, що відеозапис, який з’явився на Youtube наприкінці тижня, вказує, як здається, що Лю в стабільному стані.

Лю Сяобо – поет та правозахисник – якого арештовано після написання Хартії 08, маніфесту, що закликав до демократичних реформ у Китаї, у 2010 році отримав Нобелівську премію миру за кампанію на підтримку демократії і прав людини. Опісля його було засуджено до 11 років ув’язнення «за підбурювання проти державної влади. Таке звинувачення китайська влада часто використовує для придушення інакодумства.

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