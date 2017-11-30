США чинять тиск на КНР щодо запровадження санкцій проти Північної Кореї

Після того, як Північна Корея здійснила запуск найновішої балістичної ракети, Сполучені Штати закликають Китай продемонструвати лідерство і зробити те, чого вона дотепер не бажала зробити – припинити постачі нафти до КНДР.

Експерти кажуть, що в той час, як Китай, за всіма ознаками, не бажає цього робити, він дедалі більшою мірою мусить брати до уваги таку можливість.

«Сполучені Штати і Китай кінець кінцем посилять економічні санкції проти Північної Кореї. Це неминуче, і Північна Корея заслуговує на це, зокрема, якщо взяти до уваги виготовлення ракети, яка збільшує загрозу міжнародній громадськості і Сполученим Штатам», заявив Чжао Тон, співробітник Центру Карнеґі з глобальної політики.

Чжао сказав, що коли йдеться про санкції, то тут немає багато можливостей.

«Нафта – це щось, чого Китай не прийме так легко. Можливо, що більше обмежень можна накласти на північнокорейських робітників, які працюють в Китаї, або їм можна повністю заборонити це робити», сказав він.

Китай уже наказав закрити північнокорейські бізнеси в країні і заявив китайським компаніям, що вони не можуть наймати на роботу нових працівників або відновлювати контракти.

Нафта завжди була товаром, якого Китай розглядає особливо обережно, але це питання, яке Китай буде змушений з обережністю взяти до уваги, сказав професор політичних наук з Пекінського університету.

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