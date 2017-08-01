Президент Сі Цзіньпін підкреслює непорушність і цілісність території Китаю

Президент Китаю Сі Цзіньпін, відзначаючи 90 років з часу створення військового крила правлячої Комуністичної партії, заявив, що його країна ніколи не віддасть будь-якої своєї території зовнішнім силам.

«Ми ніколи не дозволимо будь-яким людям, організації чи політичній партії розділити будь-яку частину китайської території, будь-коли і в будь-якій формі», – заявив Сі Цзіньпін зібраним службовцям Комуністичної партії і високопоставленим офіцерам збройних сил у Великій народній залі в Пекіні.

«Ніхто не повинен розраховувати на те, що ми проковтнемо гіркий фрукт, який шкодить нашому суверенітету, безпеці або інтересам розвитку», додав він.

Китай причетний до численних територіальних суперечок поза своїми кордонами, зокрема в Південно-Китайському морі, де створив з кількох штучних островів і рифів військові об’єкти, ігноруючи при цьому територіальні претензії кількох сусідніх держав. Пекін також вважає Тайвань своєю територією і погрожує вдатися до військової сили для встановлення на острові свого контролю.

Крім цього Китай причетний до напруженого протистояння з Індією з приводу проекту побудови дороги у східному районі Гімалаїв у районі, претензії на який висувають як Китай, так Бутан, який є близьким союзником Індії.

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