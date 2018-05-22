Китай погодився скоротити митні тарифи на імпортні автомобілі

У вівторок Китай повідомив про скорочення митних тарифів на більшість імпортних автомобілів з 25% до 15%, починаючи з першого липня.

Повідомлення Міністерства фінансів КНР надійшло після обіцянки президента Сі Цзіньпіна минулого місяця зменшити імпортні оплати і послабити обмеження на іноземну власність для китайської автоіндустрії.

Це також є результатом торговельних розмов між Китаєм і Сполученими Штатами та досягненнням угоди між двома найбільшими економіками світу, щоб уникнути торговельної війни.

Президент Дональд Трамп повторно говорив про 25-відсоткові тарифи на автомобілі як головну торговельну перешкоду, а також звертав увагу на дефіцит США у торгівлі з Китаєм.

Міністр фінансів Стівен Мнучин заявив у неділю, що обидві країни «досягли значного поступу – і ми погодились на рамкову домовленість» для в регулювання торговельних питань під час недавніх переговорів, і Китай погодився купляти більшу кількість американських товарів, щоб «значно зменшити» торговельний дисбаланс.

За повідомленням державного інформаційного агентства Китаю Сіньхуа, віце-прем’єр Лю Хе, який очолював китайську делегацію на торговельні переговори у Вашингтоні, мав сказати: «Обидві сторони досягли консенсусу, що між ними не буде торговельної війни і що вони припинять підвищувати митні тарифи одна проти одної».

Президент Трамп заявив, що угода принесе користі також американським фермерам.

Китайський посадовець заявив, що угода була «необхідністю», але додав: «Водночас ми мусимо усвідомити, що розмороження торгівлі не може статися протягом одного дня, врегулювання структурних проблем економічних і торговельних відносин між обома країнами вимагатиме часу».

Раніше президент Трамп погрозив накласти нові митні тарифи на китайські товари, на що Китай відповів, що зробить те саме щодо американських товарів.

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