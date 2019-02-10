Чого США очікують від Росії у Венесуелі? Відео

США не повинні виключати можливість того, що Росія буде діяти у Венесуелі за сирійським сценарієм, включно із військовою присутністю, - заявив голова Об’єднаного командування збройних сил США у зоні Центральної та Південної Америки Крейґ Фоллер в ексклюзивному інтерв’ю «Голосу Америки»