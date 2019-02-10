Чого США очікують від Росії у Венесуелі? Відео

США закликають до надання Венесуелі міжнародної допомоги та проведення президентських виборів, а також – висловлюють глибоке занепокоєння з приводу застосування надмірної сили проти мирних демонстрантів.
США не повинні виключати можливість того, що Росія буде діяти у Венесуелі за сирійським сценарієм, включно із військовою присутністю, - заявив голова Об’єднаного командування збройних сил США у зоні Центральної та Південної Америки Крейґ Фоллер в ексклюзивному інтерв’ю «Голосу Америки»
США закликають до надання Венесуелі міжнародної допомоги та проведення президентських виборів, а також – висловлюють глибоке занепокоєння з приводу застосування надмірної сили проти мирних демонстрантів.
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