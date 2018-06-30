Чоловік проїхав 30 кілометрів на капоті автомобіля на швидкісному шосе – відео

Відеоролик, опублікований у соціальній мережі Twitter, який набрав уже 1,3 мільйона переглядів, показує чоловіка на капоті автомобіля, за кермом якого сидить жінка, що їде по швидкісному шосе у Флориді.

За повідомленнями американських ЗМІ, інцидент трапився через сварку чоловіка, Джуніора Френсиса, та його колишньої дівчини, Патреші Ісидор, з приводу того, хто вестиме автомобіль, який є їхньою спільною власністю. У процесі суперечки жінка застрибнула в авто, а чоловік – на капот, щоб зупинити її. На заклики жінки злізти з автомобіля чоловік не відреагував, і вона зрушила з місця. Ісидор продовжила рух на шосе, де середня швидкість автомобілів – 110 км/год.

Френсис спромігся зателефонувати 911, тримаючись однією рукою за капот автомобіля. На запитання диспетчера про його місцеперебування, чоловік відповів: «Я навіть не знаю, де я є». Ісидор встигла проїхати 30 кілометрів до того, як її зупинила поліція.

Пара розійшлася вісім місяців тому, але все ще намагається жити разом. Ісидор заарештували, але Френсис не бажає висувати обвинувачення, бо в них є 5-літня донька.

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