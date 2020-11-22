Чи пандемія та онлайн-магазини поставили крапку на "чорній п'ятниці"?

Американці ще не відсвяткували День подяки, а крамниці вже переповнені різдвяною атрибутикою і подарунками. Попри рецесію та загальну невпевненість через пандемію, цього року роздрібні мережі США очікують рекордні продажі.

Як і все у 2020, цей святковий сезон буде безпрецедентним

Стрес, нудьга, бажання винагородити себе та близьких –саме ці емоції змушують людей пускатись берега у «шопінг-терапії».

Але у класичному розумінні “Чорна п’ятниця” цього року, поза сумнівом, не буде схожа на попередні.

Щоб уникнути черг і натовпів, сезонні розпродажі переходять в онлайн. Віртуальний шопінг на “чорну п’ятницю” та “кіберпонеділок” давно почав набирати популярність, але цьогоріч масштаби – зовсім інші.

Вперше ми побачили, що 16% респондентів хочуть забрати свої замовлення біля входу до крамниці

"20% людей, яких ми опитали, планують робити закупи лише особисто. Половина – використовуватиме крамниці та онлайн-магазини", - каже Майк Вебстер, віце-президент аналітичної компанії Oracle Retail. "Вперше ми побачили, що 16% респондентів хочуть забрати свої замовлення біля входу до крамниці".

Товари на виніс – у США такий спосіб шопінгу став особливо популярним через пандемію. Для цього спершу треба зробити замовлення у додатку, а потім забрати його біля крамниці: працівники магазину виносять і віддають покупку. Таким чином все більше людей купують їжу, одяг, техніку, й подарунки - не виняток. Деякі мережі навіть почали розширювати свої парковки, щоб там віддавати людям замовлення.

Однак продовжує зростати і традиційний спосіб отримання онлайн-покупок – поштовими службами. Щодня через найбільші служби доставки у США відправляють півмільярда посилок, свята для них – найгарячіша пора.

Брі Карер, виконавча директорка логістичної компанії FedEx, розповідає: "Як і все у 2020, цей святковий сезон буде безпрецедентним. Останні три роки ми бачили, як росте онлайн-торгівля. Тож ми готуємось до цих обсягів, ми наймаємо 70 тисяч нових працівників".

Американці, - не важливо, як вони постраждали фінансово, - мають безпрецедентні апетити на шопінг у свята, як жодна інша країна

Роздрібні мережі також зазвичай наймають на святковий сезон тимчасових працівників, але якщо раніше шукали продавців і касирів, тепер на роботу беруть працівників складів. BestBuy, одна із найбільших мереж побутової техніки, уже переформатувала чверть своїх магазинів винятково під склади – щоб звідти виконувати онлайн-замовлення.

"Американці, не важливо, як вони постраждали фінансово, мають безпрецедентні апетити на шопінг у свята, як жодна інша країна", - каже Сатіш Джіндел, президент аналітичної компанії ShipMatrix.

Близько 60%... сказали, що планують витратити стільки ж, або навіть трохи більше

"Цього святкового сезону ми очікуємо три мільярди посилок, 10 пакунків на кожного американця".

Вебстер погоджується: "Близько 60% учасників нашого опитування сказали, що планують витратити стільки ж, або навіть трохи більше, під час цього святкового сезону".

Враховуючи небувалий ажіотаж цьогоріч, експерти радять не відкладати шопінг на останній момент, бо доведеться доплачувати за терміновість відправлення посилки.

За прогнозами, загалом у період із Дня подяки до Різдва й Нового року американці витратять онлайн до 200 мільярдів доларів – це понад 500 доларів на людину. При чому покупки робитимуть протягом довгого часу, тож, як пишуть деякі медіа, концепт “чорної п’ятниці” залишився у минулому.

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