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240 днів у 2019 році США та союзники були присутні у Чорному морі, щоб підтримати Україну та партнерів в регіоні

  • Голос Америки
Есмінець США USS Ross поблизу Стамбула

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Протягом останніх років, ВМС США не зменшили патрулювання Чорного моря, зауважує американське військове видання Military Times з посиланням на інформацію від американських військових.

Кораблі ВМС США входили до Чорного моря сім разів в 2017 фінансовому році, вісім разів у 2018 і вісім разів на середину листопада 2019 року, йдеться в повідомленні.

"Цього року ми були присутні у Чорному морі більше, ніж будь-коли раніше". Про це заявив адмірал Джеймс Фогго, командувач ВМС США в Європі та Африці, підводячи підсумки 2019 року у відповідному подкасті.

"В 2019 році 8 бойових кораблів діяло в Чорному морі. Якщо поєднати це з силами наших союзників у ВМС – загальні дружні сили ВМС були присутніми в морі дві третини року. Це 240 днів присутності", - наголосив Фогго.

"Метою нашої присутності там є стримувати будь-яких агресорів і підтримувати наших союзників та партнерів", - додав адмірал.

Він окремо відзначив успішне проведення навчань "Сі Бриз", у яких взяли участь більше 3 000 військовослужбовців. "Це – чудова демонстрація відданості нашим союзникам та партнерам на Чорному морі".

Ракетний есмінець США USS Ross
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"ВМС США у відповідності до міжнародного права та конвенції Монтро провадять операції в Чорному морі, - заявив виданню речник Шостого флоту Кайл Рейнс в коментарі The Military Times. – Наша відданість просуванню миру та стабільності в цьому регіоні є непохитною".

Раніше, дипломат США Кристофер Андерсен у своїх свідченнях в Конгресі в рамках процедури імпічменту Дональда Трампа заявляв про те, що Трамп вказував раднику з національної безпеки США Джону Болтону скасувати патрулювання після того, як побачив репортаж CNN, в якому висвітлювались операції зі свободи навігації в Чорному морі, як спрямовані проти Росії. ВМС США заперечили скасування патрулювання.

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