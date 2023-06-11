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У Чорногорії проходять позачергові парламентські вибори
У Чорногорії проходять позачергові вибори до парламенту на тлі очікувань від майбутнього уряду економічних реформ та наближення країни до вступу в Європейський Союз.
Голосування проходять після того, як у квітні Міло Джуканович, колишній лідер Демократичної партії соціалістів (ДПС), програв президентські вибори та пішов у відставку після 30 років перебування при владі.
П'ятнадцять партій і альянсів змагаються за 81 місце в парламенті в країні з населенням трохи більш як 620 тисяч людей. Остаточні результати виборів Державна виборча комісія оголосить найближчими днями.
У суспільстві Чорногорії залишається відчутний розкол між тими, хто ідентифікує себе як чорногорці, і тими, хто вважає себе сербами і виступає проти відмежування країни від союзу із Сербією у 2006 році.
Опитування минулого місяця засвідчило, що Рух "Європа зараз" (PES), проєвропейська партія на чолі з колишнім міністром фінансів Мілойко Спаїчем, яка також виступає за тісніші зв’язки з Сербією, лідируватиме з підтримкою у близько 29% голосів. Яков Мілатович з партії PES переміг на президентських виборах у квітні.
За даними соціологічних досліджень, на другому місці може перебувати проєвропейська партія ДПС на чолі з виконувачем обов’язків голови політсили Данієлом Живковічем із підтримкою у близько 24%, а сербський націоналістичний проросійський Демократичний фронт (DF), ймовірно, посяде третє місце з 13%.
У 2017 році Чорногорія приєдналася до НАТО через рік після невдалої спроби державного перевороту, в якій тодішній уряд звинуватив російських агентів і сербських націоналістів. Москва відкинула такі заяви як абсурдні, а сербський уряд заперечував причетність до спроби перевороту.
У 2020 у Чорногорії відбулись протести за підтримки впливової Сербської православної церкви, після чого змінилось кілька урядів.
Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну торік Чорногорія, на відміну від Сербії, приєдналася до санкцій ЄС проти Москви, надіслала допомогу Україні та вислала низку російських дипломатів. Кремль вніс Чорногорію до списку недружніх держав.
Чорногорія - кандидат на вступ до ЄС, але умовами для цього є викорінення корупції та організованої злочинності.
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У ЗСУ розповіли подробиці звільнення Благодатного на Донеччині
Українські військові звільнили Благодатне Донецької області від окупації. Також під час операції вдалось взяти в полон російських військових, розповів речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі телемарафону.
«Це на межі Донецької та Запорізької областей. З великою відповідальністю уповноважений заявити про звільнення села Благодатне. Це нижче Великої Новосілки. Зробили це воїни 68 окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша», – повідомив речник.
Він розповів, що «операція була успішною у взаємодії з іншими підрозділами». У найпершій штурмовій групі, яка мала на меті оволодіти сільським клубом, брав участь заступник командира бригади.
«Так сказати, особистим прикладом вів за собою», – сказав Шершень.
Паралельно до цього, за його словами, «йшли бої за школу, саме там окупанти мали добре продумані вогневі точки».
«Загарбники опиралися до останнього. Наші воїни застосували певну кмітливість, зробили гранатометом діру в стіні клубу, через неї зайшли всередину і далі відбувалася зачистка. Взяли в оточення кілька ворогів, пропонували здатися, але вони відмовилися. Одночасно звільнили й школу», – повідомив речник.
Він заявив, що в перебігу операції вдалося взяти в полон шість російських військових – «серед них є представники «МВД ДНР» і двоє російських військовослужбовців».
«Прапор вивісив боєць на псевдо «Олімп», – наголосив Шершень.
Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що на фронті ведуться «контрнаступальні та оборонні дії». У Міноборони раніше заявляли, що про початок контрнаступу оголошувати публічно не будуть.
Як повідомляв раніше Голос Америки, більшість західних екпертів очікуть, що контрнаступ буде успішний, хоча буде також тривалим та обійдеться Україні дорогою ціною.
Washington Post очікує участі у контрнаступі близько 40 000 українських військових, навчених НАТО та озброєних західною технікою.
За оцінками експертів Центру аналізу європейської політики (CEPA), нинішній контрнаступ України "швидше за все, буде повільнішим, смертоноснішим і менш вражаючим у досягненні негайних територіальних здобутків", ніж минулорічні успіхи українських військ у відвойовуванні Херсона та територій Харківщини.
Американські аналітики кажуть, що терпіння треба набратися передусім американцям. Рафаель Коен і Джан Джентиле з Rand Corporaption кажуть, що їм треба “подолати свою пристрасть до коротких, вирішальних війн”.
Більшість воєн тривалі й виснажливі, і війна в Україні нічим не відрізняється, наголошує їхня публікація у Foreign Policy.
Один з найавторитетніших військових експертів, колишній командувач американських військ в Іраку та Афганістані, генерал у відставці Девід Петреус наголосив, що “українці повністю мобілізовані, сприймають це як свою війну за незалежність і мають високий моральний дух”. І навпаки, зазначив він, “багато російських солдатів, імовірно, не відчувають такої ж відданості своїй справі і мають досить низький моральний дух після місяців перебування в окопах і районах, де їх ненавидять місцеві жителі”.
- Голос Америки
Зеленський: візит делегації ОАЕ у Київ - вияв підтримки України
Візит делегації ОАЕ до Києва українська сторона розглядає як свідчення підтримки України, заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі із міністеркою з питань зміни клімату й навколишнього середовища Об’єднаних Арабських Еміратів, голову Офісу з міжнародних справ при президенті ОАЕ Маріам Альмхейрі.
"Щиро вдячні за отриману від Еміратів допомогу й розраховуємо, що ваша держава продовжить цю благородну місію", – сказав Зеленський, наголосивши на наслідках скоєних Росією екологічних злочинів під час повномасштабного вторгнення в Україну.
Як повідомляє Офіс президента, сторони говорили й про реалізацію української формули миру та Плану відбудови України. Зеленський наголосив на можливостях для еміратських інвестиційних фондів і ділових кіл брати участь у втіленні цих програм.
Крім того, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів Альмхейрі про гуманітарну ситуацію в Україні та ситуацію з правами людини внаслідок російської агресії, а перша леді України Олена Зеленська обговорила із посадовицею будівництво нових будинків для українських прийомних родин.
З початку повномасштабної війни в Україні Об'єднані Арабські Емірати намагалися зберігати нейтралітет, попри тиск країн Заходу на виробників нафти в Перській затоці з метою економічної ізоляції Росії, яка є членом ОПЕК+. Експерти нагадують, що ОАЕ – це стратегічно важлива країна, в якій розташовані американські та французькі морські бази.
При цьому у грудні Україна та ОАЕ розпочали переговори щодо Угоди про всеосяжне економічне партнерство, а міністр зовнішньої торгівлі ОАЕ Тані Аль Зейоуді у коментарі Reuters заявив, що Україна є "ключовим торговельним партнером" для Абу-Дабі.
У квітні британські адвокати закликали уряд США розпочати розслідування щодо високопосадовця та члена правлячої родини Об’єднаних Арабських Еміратів за звинуваченнями в тому, що він міг допомагає російським олігархам в ухиленні від санкцій США, накладених на них унаслідок вторгнення в Україну.
Напередодні Голос Америки повідомляв, що прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час неоголошеної поїздки до Києва оголосив про нову військову допомогу Україні на 500 мільйонів доларів і також повідомив про те, що Оттава виділить додаткову допомогу Україні для порятунку людей, чиї будинки були затоплені після підриву Каховській ГЕС, що є в зоні бойових дій на півдні України.
Бахмут: понад 300 років історії. Росія знищує унікальне місто – розповідають бахмутяни
«Для мене це про велику історію моєї родини, велику історію країни, яка просто закарбувалася в кожному будиночку цього маленького, дуже яскравого, дуже теплого, затишного міста», - розповідає українська журналістка, корінна бахмутянка Єлизавета Гончарова.
У перший день повномасштабного вторгнення жінка із чоловіком, колегою та домашніми тваринами виїхала до Києва. Розповідає, що будучи журналісткою та волонтеркою, не хотіла потрапити до полону, якби місто опинилося в російській окупації. В інтерв’ю «Голосу Америки» вона та ще троє бахмутян поділися, чим для них особисто та для України було це місто.
«Мій син, коли навчався в 10-му класі, зробив наукову роботу Малої академії наук, яка називалась «Покоління сім’ї Гончаровах в історії Бахмута». Наприклад, він знайшов документи, що його прапрадід працював у броварні в Бахмуті, тобто там наприкінці ХІХ сторіччя були пристойні броварні», - каже вона.
Жінка розповідає про свого прадіда Юхима, що служив барабанником у Першій світовій, отримав землю та побудував дім. Його син Олексій у Другу світову опинився в окупації, родина переховувала радянського льотчика та постраждала - дружину розстіріляли гестапівці. Його син Сергій, батько Єлізавети, що народився вже після війни, з 2014 року волонтерив в Бахмуті і був керівником потужної волонтерської організації "Бахмут Український". Із українським прапором він вийшов на вулицю міста ще в останні роки існуівання Радянського Союзу.
«І він проніс у 1990 році цей український прапор по вулицям міста вперше за багато років - здається, на жовтневі свята - знаєте, які були в Радянському Союзі "паради" – а він з однодумцями вийшов з жовто-блакитним прапором», - розповідає вона.
Сьогодні ж, говорить Гончарова, їй важко дивитися на те, як руйнують її місто.
«Росія зруйнувала наше коріння. Нас висмикнули просто як дерево із землі і кинули - хтось зможе прижитися, а хтось ні. Бахмут був дуже плодючий для того, щоб там проживали покоління, там були могутні коріння».
Місто з історією у понад 300 років
Бахмут – одне з найдавніших міст на Сході України, але щодо того, як й коли виникло місто, історики досі сперечаються. За однією версію, воно було засновано запорізькими козаками як сторожова фортеця в Кальміуській паланці Запорізької Січі в 1680-90 х роках або у 1701-му році. За іншою версією, Бахмут як сторожу у 1571 р. заснувала московська влада, але вже до того там мешкали предки українці.
«Тут і конкурентів нема. У нас там 100 років Юзівка (сучасний Донецьк – ред.) стоїть», - говорить бахмутський краєзнавець і громадський діяч Володимир Березін. Він виїхав з Донеччини у березні 2022-го року і наразі перебуває у Бережанах, Тернопільської області.
Місто росло та розвивалося на видобутку солі та торгівлі.
«У нас сіль виходила на поверхню, вже потім на промислові рейки поставили, а починали видобувати з озер солених. І у нас річка Бахмут - вона солена, поряд озера солені і ви розумієте, що в повітрі сіль? І це зовсім інше. Атмосфера, люди і все. А під нами колосальний пласт. Ось і ми фактично - солоне місце. Чумацький шлях - це Бахмутський шлях», - говорить Березін.
Запорізька Січ була знищена за наказом цариці Катерини ІІ у 1775-му році, а її території інкорпоровані у Російську імперію. До 1917-го року місто було центром Бахмутського повіту Катеринославської губернії.
«Купці були, як і торгівля. У нас постійно діючих чотири ярмарки було. У нас було два римо-католицькі костели. Один повернули римо-католицькій громаді і ось, ясна річ, його зруйнували. У нас був єврейський центр великий і було декілька синагог. Православний собор, мечеть була. У нас була величезний культурний, духовний, торговий центр», - перераховує Березін, який каже, що цікавиться історією та природою рідного краю з четвертого класу школи.
Від 1924 до 2016 року місто носило місто Артемівськ - на честь більшовика з Донбасу Федора Сергєєва-Артема, засновника та голови Донецько-Криворожської радянської республіки та близького друга Сталіна. По місту пройшовся каток репресій.
«Всі знають, що й у нас величезне СІЗО. Багато людей пройшли через нього. І в нас репресії були – у 1937-му, 1938-му роках, хоча почалося все в 33-му. У нас було потужне українство. «Розстріляне відродження» - це все про нас», - розповідає Березін.
Єлизавета Гончарова жила неподалік тюрми, що знаходиться у центрі міста: «У мене є два прадіда, які були репресовані, теж в Бахмуті, і вони там загинули. І я жила поруч з СІЗО, там, де, скоріш за все, їх стратили».
У місті ще за Російської імперії мешкала потужна єврейська громада. Під час Другої світової війни Бахмут опинився під німецькою окупацією.
«По багатьох містах десятками тисяч людей розстрілювали. А у нас замурували живцем. У нас - доломіти, такі шахти були підземні, де доломіт добували і туди завезли приблизно 3000 мешканців Бахмута, більшість з яких євреї - там були й цигани і червоноармійці - і їх замурували, когось розстріляли, тих, хто попереду стояв. Коли німців прогнали, відкрили ці всі штольні алебастрові і бачили оце страхіття - як мати помирала з немовлям на руках», - розповідає Березін.
Там, прямо у шахті, поставили Стіну плачу, де до повномасштабного вторгнення згадували жертв нацистської Німеччини.
У місті знаходився «Артемівський завод шампанських вин» (сучасна назва – ПАТ «Артвайнері»), де виробляли відоме на весь колишній Радянський Союз «Артемівське» шампанське. Вино витримувалося у шахтах, де весь час трималася однакова вологість та температура.
«Шампанське дійсно було найкращим в Радянському Союзі. То наше було! Якщо ви Новий рік в Радянському Союзі без Артемівського зустріли, то щастя вам на рік не буде. Це сто відсотків. Зараз, коли я їжджу, проблема - який везти сувенір? А у нас проблем не було. Я брав пляшку шампанського і сіль нашу», - розповідає Березін.
Нетиповий Донбас
Усі співрозмовники підкреслюють, наскільки відмінним від інших міст Донецької та Луганської областей, які, зазвичай, виростали із робочих поселків навколо шах та металургійних підприємств, був Бахмут. Сергій Масліченко очолює місію Європейського банку реконструкції та розвитку в Косово, перед тим працював заступником міністра енергетики України. А дитинство його пройшло в 70-80 роках у Бахмуті.
«На відміну від інших, він не такий індустріалізований. Не має важкої промисловості і металургійних забруднювачів або хімічних заводів. Це місто легкої промисловості. Багато було пекарень, була швейна фабрика. Надзвичайно розвинута торгівля. Машинобудівні заводи, завод кольорових металів, завод шахтного машинобудівництва», - перелічує Масліченко.
У місті знаходилося кілька закладів вищої освіти та науково-дослідних інститутів, серед яких Педагогічний інститут, Горлівський інститут іноземних мов, Донецький університет економіки та права, НДІ соляної промисловості.
«Такий був центр науковий, багато хто приїздив навіть з інших міст працювати саме в цьому інституті. Багато було інтелігенції», - говорить він.
Місто розвивалося гармонійно, розповідає Світлана Кравченко, місцева активістка та волонтерка: «Будувався завод, наприклад, і відкривалася музична школа. А там, наприклад, - ще один промисловий об'єкт - і відкривалося кілька бібліотек».
Кравченко – місцева активістка та волонтерка, в Бахмуті залишалася ще під час початку військових дій в місті, виїхавши наприкінці серпня минулого року, і наразі знімає квартиру у Дніпрі.
«Виїжджала я вже тоді, коли дуже мало людей залишалося в місті. Залишалася я там, тому що мені здавалося, що якщо я там живу, з змістом все буде нормально. І не я одна так думала, що ми своєю присутністю в місті зможемо якось допомогти його обороні», - говорить жінка.
Також, до повномасштабного російського вторгнення, у місті зберігалася унікальна кількість старовинних будівель, пам'яток архітектури.
«Він мав історичний центр, історичні будівлі, які були збудовані під час великої індустріалізації європейської ще у 19-му - початку 20-го століття», - говорить Гончарова.
Масліченко згадує парки та спортивні майданчики, де пройшло його дитинство, середню та музичну школу. Остання була відкрита у 1903 році.
«Бахмут був музичним містом. Там дуже була розвинена музична освіта, було велике музичне училище. Воно знаходилося напроти будинку моєї бабусі. Коли я до неї йшов, чув розпіви, програші музичних інструментів. Я п’ять років ходив в музичну школу у Бахмуті, виступав в оркестрі, грав на кларнеті, саксофоні. У місті було багато гуртів - і рок-гуртів, і фольклорних - будь-яких. Теж три роки з друзями, колегами у вільний час грали у рок-банді і навіть виступали».
Саме під Бахмутом, в маєтку Сонцівка, у 1891-му році народився відомий на весь світ композитор Сергій Прокоф’єв.
Світлана Кравченко згадує, яким сонячним було це місто.
«Бахмут взагалі - дуже тепле місто, тому що там багато будівель з червоної цегли, такого теракотового кольору, яка вироблялася в Бахмуті. Місто дуже сонячне, бо Донеччина - вона ж на півдні».
Бахмут Український
Як й решта українських земель, Бахмут піддавався систематичній примусовій русифікації у складі Російської імперії, а потім Радянського Союзу, - зміні етнічного складу населення за рахунок приїзду працівників з Росії, пригніченню політичного та культурного українського життя, обмеженню вживання української мови, прямих репресій. Втім, місто все одно залишалося українським.
«Мій прадід жив в Бахмуті, мій дід жив в Бахмуті і розмовляв українською мовою. В мене збереглися листи мого діда до моєї баби. Він українською мовою, дуже каліграфічним, гарним почерком і стилем вишуканим освідчився в коханні», - розповідає Кравченко.
Після оголошення Української Народної Республіки Третім універсалом Центральної ради в листопаді 1917 року, Бахмутський повіт увійшов у підпорядкування владі у Києві. Українські військові в місті негайно вивісили синьо-жовтий прапор над Бахмутською повітовою земською управою – вперше в Донецькому регіоні.
У радянські часи та у перші роки незалежності місто було російськомовним, але, розповідає Масліченко, у 80х роках українську вивчали і вистави у школі ставили українською мовою.
«Тому українська мова була присутня, хоча на побутовому рівні всі спілкувалися з російською. Але всі розуміли, що це Україна», - говорить він.
На всеукраїнському референдумі 1991-го року, більшість бахмутян проголосували за незалежність – в цілому в Донецькій області, до якої належить Бахмут, - 83,9%.
Втім, у 2014-му році, деякі мешканці підтримали підтримуваний Росією сепаратистсьий рух. Співрозмовники, які були свідками тих подій, говорять, що на демонстраціях в підтримку ДНР більшість була приїжджих, але було там й чимало місцевих.
Березін розповідає, що намагався достукатися до містян: «Ви вийшли не за Росію, Ви вийшли за війну, за кров, за смерть наших дітей. Що ви робите?»
Розповідає, що СБУ передало йому розстрільний список воєнного злочинця і ватажка колишнього угруповання «Новоросія» Ігоря Гіркіна, де прізвище Березіна було третім. «А знайте, шо там було написано? Владімір Березін, член фашистської організації «Просвіта», фінансованої ЦРУ», - з гордістю говорить він.
Світлана Кравченко розповідає, що тоді з друзями почали допомагати українським військовим, які брали участь в АТО, а пізніше – організували з іншими жінками майстерню для вивчення місцевої культури. Спочатку займалися рукоділлям, яке з часом зацікавлення переросло у проект із відновлення за старовинними світлинами одягу, який носили на Донеччині. Колекції цього одягу повезли Україною.
«Для себе особисто я вирішила, що то є моя війна. Ми розповідали про строї. Ми відкривали Донеччину Великій Україні», - говорить жінка.
Моделями були звичайні люди, пов’язані із АТО, - військові та члени їхніх родин. Репетицій не було, Світлана просто казала, кому що надіти і в якому порядку виходити на подіум.
«І коли починали вдягатися, все відбувалося однаково. Всі кажуть «ой, я товста, ой, я худа. У мене руки задовгі. В мене руки закороткі». А потім, коли жінка одягає народний одяг, кожна каже, «Я відчуваю себе королевою. Я просто відчуваю, що за мною стоїть мій світ, стоїть моя Україна». Дуже потужна трансформація відбувалася з нашими моделями», - розповідає Кравченко.
Чи є у Бахмута майбутнє?
У кількох співрозмовників члени родин, включно із найближчими, воюють або постраждали від війни. Про них вони говорять неохоче, або взагалі відмовляються.
«Іноді навіть не торкаюся думками, бо я дуже переживаю», - пояснює Кравченко.
Але вона сподівається, що її місто, хоча б частково, буде відновлено, а сама вона повернеться.
«Просто не може бути не відновлене. По-перше, місто - центр Європи. По-друге, місто - фортеця. Відновлення буде обов'язково. Обов'язково повернуся в своє місто. Я обов'язково поцілую ту землю, яка полита кров'ю кращих наших воїнів. Я свого міста не віддам тим, хто його не любить, хто чекав Руського миру», - говорить вона.
Масліченко, який працює в ЄБРР, організації, яка планує брати активну участь у відбудові країни, теж вірить, що місто буде відновлено. Він сподівається, що братиме у цьому активну участь за своїми професійними обов’язками і колись зможе привести туди своїх дітей.
«Мої діти, на жаль, навіть не бачили міста, в якому я виріс і провів своє дитинство. Тому це моя мета – повернутися з дітьми».
Не сумнівається, що місто повернеться до життя й Березін. І пропонує конкретні ідеї щодо його відновлення. Одна з них – запросити найкращих митців зі всього світу створити мистецький центр.
«Тому що тільки художники, тільки митці зможуть показати, відтворити сьогоднішні події. Для когось це місто стало Гетсиманським садом, містом зради. А для багатьох наших хлопців, що загинули, це – Голгофа».
Бахмут колись відновлять, але це буде зовсім інше місто, говорить Гончарова. А нам залишається історія того, хто виконав свою історичну місію фортеці, каже вона.
«Зараз, кажуть, «фортеця Бахмут». Але це слово використовували відносно Бахмута ще до цієї ситуації. У нас посеред музею стояв такий величезний макет бахмутської сторожі, фортеці. Бо місто починалось як захисна сторожа для захисту кордонів. І от Бахмут все ж таки виконав оцю кармічну справу. Він став фортецею».
З Бахмута Гончарова з родиною виїжджала поспіхом, залишивши у квартирі багато особистих речей. Одного разу, розповідає вона, до неї у Фейсбуці написав невідомий військовий, Микола, говорячи, що він зараз в її квартирі, яка, на восьмому поверсі, давала можливість зайняти зручну позицію для стримування ворога. Його здивувало, як багато в її квартирі українських книжок, запитуючи, чи може він їх взяти хлопцям почитати і чи не треба їй щось переслати. Військовий, історик за освітою, вирахував власницю квартири за іменем на бейджах.
Єлизавета каже, що попросила його вислати теку з документами: «Я точно знала, де лежать документи, які моєму синові, коли він писав цю роботу про покоління бахмутян, залишив ще мій батько, який збирав цю інформацію. В нього залишилися документи від часу перебудови, музейні експонати і фотографії унікальні».
Саме це Микола й зробив, додавши до посилки також дитячі фотографії та прикраси, які він знайшов у квартирі. А також вислав фотографії квартири, які стали останніми для Гончарової – її будинок був зруйнований, коли цей район зайняли вагнерівці. А також – курсову роботу її сина про покоління її сім’ї в історії Бахмута.
«Ось так от я отримала цю посилку, останню посилку з рідного дому. Це вже історія», - говорить вона.
За останніми даними місцевої влади, на 1 червня 2017 року у Бахмуті проживало 75,9 тисяч осіб.
Руйнування Каховської ГЕС «знизить забезпеченість прісною водою» півночі Криму - британська розвідка
Руйнування Каховської греблі майже напевно серйозно порушило основне джерело прісної води на окупованому Кримському півострові – Північнокримському каналі, дійшли висновку у Міністерстві оборони Великої Британії, посилаючись на дані розвідки.
"Північнокримський канал забирає воду з Каховського водосховища, із водозабору вище рівня дна водосховища. Ймовірно, до 9 червня рівень води у водосховищі опустився нижче за рівень гирла, і незабаром вода перестане надходити до Криму. Це знизить забезпеченість прісною водою півдня Херсонської області та півночі Криму. Однак, російська влада, найімовірніше, задовольнить нагальні потреби населення у воді за рахунок водосховищ, нормування води, буріння нових свердловин та доставлення води в пляшках з Росії", – йдеться в огляді.
Британська сторона зауважує: громади на захопленому Росією та підконтрольному Україні боці затопленого Дніпра стикаються із санітарною кризою, обмеженим доступом до безпечної води та підвищеним ризиком захворювань, що передаються через воду.
На світанку 6 червня стало відомо про часткове руйнування дамби Каховської ГЕС. Україна звинувачує у підриві греблі Каховської ГЕС Росію. Служба безпеки України 9 червня оприлюднила перехоплення розмови, в якій, як стверджується, російський військовий заявляє, що підрив здійснила російська диверсійна група – не очікуючи наслідків. Автентичність розмови підтвердити неможливо.
Українська влада стверджувала раніше, що російські військові мінували ГЕС на випадок українського наступу. Українські представники наголошують, що гребля проєктувалася із величезним запасом міцності проти зовнішніх впливів, і наголошують, що вона була підірвана зсередини.
Кремль називає руйнування греблі «навмисною диверсією» з боку Києва, не уточнюючи при цьому, що саме могло призвести до її руйнування.
Представники країн Заходу, коментуючи руйнування греблі в ніч на 6 червня, прямо не заявляли про те, що її підірвала Росія, проте все ж відзначали відповідальність Москви за те, що сталося – оскільки саме Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого минулого року й окупувала частину Херсонської області (зокрема і Каховську ГЕС), перетворивши її на зону боїв.
Масив доказів переконливо свідчить про те, що Каховську дамбу підірвала саме Росія. Такі висновки аналітичного розслідування опублікував проект Голосу Америки "Поліграф". Його висновки, що включають пояснення причин впливу російської пропаганди на західні ЗМІ у процесі висвітлення підриву ГЕС, оприлюднює Українська служба Голосу Америки.
Поліграф нагадує заяву президента України Володимира Зеленського про те, що підірвати повністю контрольовану росіянами дамбу ззовні обстрілом було б "фізично неможливо". Ще у жовтні 2022 року Зеленський попередив Раду Європи про те, що Росія замінувала дамбу. Його радник Михайло Подоляк заявив, що Росія планує зруйнувати дамбу, щоб затопити територію та зупинити український контрнаступ.
Як повідомляв раніше Голос Америки, Сполучені Штати вивчають ситуацію навколо руйнування дамби на Каховській ГЕС, щоб визначити відповідальних за інцидент та оцінити збитки скоєного. Про це заявив координатор стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу 6 червня. Разом з тим він нагадав, що цивільна інфраструктура захищена Женевськими конвенціями, а її руйнування заборонене законами війни.
"Ми не залишимо. Ми допоможемо Україні", – так відповів президент США Джо Байден на питання журналістки, яка запитала про його повідомлення Росії щодо вибуху дамби в Україні.
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