США, Туреччина та ООН працюють над продовженням угоди про експорт українського зерна. Росія "ще не вирішила"

Державний секретар США Ентоні Блінкен обговорив з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом питання Чорноморської зернової угоди, яка уможливлює експорт українського зерна. Про телефонну розмову очільників американської та турецької дипломатії агентству Reuters повідомило джерело в МЗС Туреччини в середу.

Також у середу Росія заявила, що не ухвалила остаточного рішення, чи продовжувати угоду, яка розблокувала експорт зерна з України, який заблокувала Росія, напавши на Україну в лютому 2022 року.

Відповідно до Чорноморської зернової угоди, Росія гарантувала безпеку зернових суден, що прямують до та з українських портів через українські територіальні води, контроль над якими Москва захопила в ході війни.

"Ми ще офіційно не оголосили про рішення, ми оголосимо про це вчасно", – сказав речник Кремля Дмитро Пєсков про угоду, термін якої спливає 17 липня.

Росія неодноразово заявляла, що не бачить підстав для відновлення угоди після цієї дати через перешкоди для її власного експорту зерна та добрив. Але Пєсков сказав, що у Заходу ще є час вирішити ці питання.

"Ще є час, щоб виконати ту частину домовленостей, яка стосується нашої країни. Досі ця частина не завершена, і, відповідно, наразі, на жаль, немає особливих підстав для продовження цієї угоди", - сказав він.

Росія вимагає виконання кількох умов, зокрема, повернення її аграрного банку "Россільгоспбанк" до системи міжнародних платежів SWIFT, що базується в Бельгії.

Британська ділова газета Financial Times повідомила в понеділок, що Європейський Союз розглядає пропозицію банку створити дочірню компанію, щоб через неї відновити зв'язок зі світовою системою платежів, що могло б послужити стимулом для Москви продовжити угоду.

Прес-секретар МЗС Росії Марія Захарова у вівторок відкинула цю ідею, заявивши, що Москва наполягає на відновлення повного доступу російського банку до SWIFT.

Угоду, що уможливила експорт зерна з України, було досягнуто за посередництва Туреччини та ООН. Угоду Росія підписала у липні 2022 року, згідно з нею ООН мала сприяти безперешкодному доступу російських добрив та інших товарів на світові ринки.

Як повідомив Голос Америки, глава ООН з питань торгівлі Ребека Ґрінспан заявила у середу, що ООН докладає "усіх зусиль", щоб забезпечити продовження Чорноморської зернової угоди та меморандуму про взаєморозуміння для полегшення доступу російських добрив та інших продуктів на світові ринки.

Виступаючи у середу в Женеві, вона сказала, що "потрібно як продовжувати знижувати ціни, так і мати стабільні ринки продовольства та добрив у світі".