Чого очікувати від нової премʼєр-міністерки Великої Британії. Відео

Ліз Трасс пообіцяла, що першим закордонним лідером, якому вона подзвонить вже на новій посаді, стане український президент Володимир Зеленський. Чого очікувати від нової премʼєр-міністерки Великої Британії – подробиці з Лондона від Богдана Цюпина.