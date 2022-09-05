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Чого очікувати від нової премʼєр-міністерки Великої Британії. Відео

Чого очікувати від нової премʼєр-міністерки Великої Британії. Відео
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Чого очікувати від нової премʼєр-міністерки Великої Британії. Відео

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Міністерку закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс обрали новою очільницею правлячої Консервативної партії. А отже, вона стане наступною премʼєр-міністеркою країни замінивши на цій посаді Бориса Джонсона.

Ліз Трасс пообіцяла, що першим закордонним лідером, якому вона подзвонить вже на новій посаді, стане український президент Володимир Зеленський. Чого очікувати від нової премʼєр-міністерки Великої Британії – подробиці з Лондона від Богдана Цюпина.

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