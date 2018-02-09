Християнські організації закликали Трампа послабити обмеження на прийом біженців

Представники громади євангельських християн стурбовані різким скороченням числа прийнятих країною біженців

Більше 500 лідерів євангельських християн і пасторів з усієї країни в четвер закликали президента США Дональда Трампа послабити обмеження числа прийнятих біженців.

Представники церкви, що входять до міжнародної християнської гуманітарної організації World Relief, висловили занепокоєння з приводу різкого обмеження числа біженців, яких розселяється в США. За їх словами, в порівнянні з 2016 роком, торік їх число скоротилося із 97 000 до 33 000.

Трамп ввів обмеження на прийом біженців у рамках своїх зусиль щодо запобігання проникненню в країну потенційних терористів.

У своєму листі Дональду Трампу і членам Конгресу релігійні лідери заявили: «Ми стурбовані різким скороченням числа біженців, що прибувають в США». За їхніми підрахунками, в цьому році їх число може досягти рекордного мінімуму з часів початку програми розселення біженців в 1980 році.

Автори листа звертають увагу на те, що це відбувається в період, коли біженців у всьому світі більше, ніж будь-коли. «Ми молимося про те, щоб США продовжували служити маяком надії для людей, вимушених тікати від переслідувань», – заявили вони.

Церковні лідери, які протягом усього президентства Трампа в цілому позитивно відгукувалися про його політику, визнають, що сучасний світ сповнений небезпек, а одне з ключових завдань уряду – захищати своїх громадян і встановлювати умови прийому біженців.

«Однак співчуття і безпека можуть співіснувати, як це було протягом десятиліть. Ми з розпростертими обіймами приймаємо переслідуваних християн, але ми також готові приймати мусульман, що потрапили в уразливе становище, і представників інших конфесій, а також людей, які не належать ні до якої релігії», – заявляють автори листа.

За їх словами, указ Трампа про обмеження числа прийнятих біженців «позбавляє сім’ї надії і майбутнього».

Церковні лідери також закликають захистити від депортації молодих іммігрантів, нелегально ввезених в США батьками в дитячому віці.

Сам Трамп також висловився за те, щоб надати 1,8 мільйона таких іммігрантів можливість легально залишитися в країні після того, як він скасував введену Бараком Обамою програму, яка захищала їх від депортації.

Однак в обмін на це президент вимагає, щоб Конгрес виділив фінансування будівництва стіни на кордоні з Мексикою для стримування нелегальної імміграції, а також припинив інші програми, що дозволяють сотням тисяч іноземців перебратися в США на законних підставах.

Як очікується, Конгрес незабаром обговорить зміни імміграційної політики, проте поки неясно, який законопроект буде в підсумку прийнятий і які заходи буде готовий підтримати президент Трамп.

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