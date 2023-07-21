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На пробіжці мене зупиняють канадці і питають, що я роблю, щоб допомогти Україні - Христя Фріланд
“Я скажу вам слово, на яке орієнтуються українці сьогодні. Це – перемога”, – сказала віце-прем’єр-міністерка та міністерка фінансів Канади Христя Фріланд, коли її попросили підібрати слово для позначення ситуації в Україні на сьогодні. Розмова тривала під час Аспенського Безпекового форуму, що відбувається в Колорадо, США.
За словами Фріланд, українці на 100% зосереджені саме на перемозі. Минулого місяця Фріланд, яка має українське коріння, відвідала Київ разом із прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.
Аналізуючи інші розмови Безпекового форуму, Фріланд сказала, що вражена значною увагою до подій всередині Росії. “Я думаю, що це певним чином аналітичний “недогляд”. Нам потрібно трохи більше думати про те, що відбувається всередині України”, – наголосила міністерка.
Найбільший страх щодо України – “це ми”
Відповідаючи на питання головного редактора видання Politico Метью Камінські, про свій найбільший страх стосовно України, Фріланд сказала: “Мій найбільший страх щодо України – це ми”. “Наша колективна здатність триматися курсу”, – уточнила посадовиця.
Христю Фріланд називали однією із кандидаток на посаду генерального секретаря НАТО, коли каденцію Столтенберга ще не було продовжено цього року. Хоча, саме її українське походження могло стати їй на заваді, припускала журналістка Голосу Америки при Білому домі Петсі Відакусвара.
У Аспені Фріланд наголосила, що її дідусь не мав стосунку до Європи, він емігрував до Канади зі США, у пошуках “найбільш дикої і неосвоєної території у світі”. Але як тільки стартувала Друга світова війна, він поїхав з двома братами на фронт добровольцями (до Канади повернулося двоє з них).
Покоління цих чоловіків у Північній Америці називають найкращим, сказала Фріланд. Натомість, за її словами, найкраще покоління українців формується зараз, оскільки країна переживає свій найвеличніший момент.
“Правильна ставка” на українців
Міністерка відзначила відданість українського суспільства державі, відмову від корупції, яка раніше “була повсякденністю”.
“Найважливіше у війні, після російського вторгнення в Україну полягає в тому, що в Україні зараз є загальне державне прагнення суспільства до демократичного державного устрою. Я не хочу виглядати наївним романтиком, але справді вважаю, що об’єднаний демократичний народ, який вирішив, що його не підкорять, зробив правильну ставку. І я вважаю, що ми правильно діємо, роблячи ставку на нього”, – сказала Фріланд.
В стратегічних інтересах Заходу, за її словами – життєздатна Україна, економічно успішна.
Міністерка фінансів Канади каже, що чітко помітні намагання Росії зробити Україну економічно нежиттєздатною, непридатною для інвестицій. Але цьому повинен завадити Захід, вважає вона.
Ще одна причина підтримувати Україну – її “демонстраційний ефект”: те, що відбувається в Україні, впливає на рішення інших країн. “Порушення Росією міжнародного права є важливою проблемою для безпеки всіх нас. Думаю, що Пекін дуже, дуже уважно спостерігає за цим. І якщо ми достатньо підтримаємо українців, то наслідки будуть дуже позитивними для всього світу”, – каже Фріланд.
Росії доведеться заплатити
Одним із завдань Заходу вона бачить також необхідність змусити Росію зрозуміти, що їм доведеться заплатити за нищівну шкоду не лише Україні, а й світовій економіці. Навіть якщо йдеться про прецедент у міжнародному праві, як то замороження активів російського Центрального банку та інші заходи.
Коли мова заходить про російські активи, нам потрібно перейти від їх заморожування до конфіскації.Христя Фріланд
“Коли мова заходить про російські активи, нам потрібно подумати про те, щоб перейти від їх заморожування до конфіскації. У Канаді є законодавство, яке надає нам ці повноваження”, – зауважила міністерка фінансів.
Фріланд також розповіла в Аспені, що до неї часто підходять канадійці під час пробіжки з питаннями про Україну: “Зазвичай я не маю охорони, я людина дуже доступна для звичайного канадця. І коли я йду бігати по сусідству, люди часто зупиняють мене і кажуть: що ви робите, щоб допомогти Україні? Що ви робите з Росією? Ви повинні зробити більше. Це справді важливо”.
Фріланд додала, що під час війни її колег, політиків “здивувала відданість громадян їхньої країни підтримці України”.
“Я думаю, що це тому, що, знаєте, людям не обов’язково приходити на форум з безпеки в Аспені, щоб зрозуміти, що на кону дуже базові основні принципи. Це демократія проти диктатури. Це право людей захищати суверенітет власних кордонів”, – наголосила Фріланд.
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- Голос Америки
США вважають, що можлива «операція під чужим прапором» у Чорному морі цілком вписується у російський сценарів – Блінкен
США разом з партнерами працюють над тим, щоб відновити поставки зерна з України, які знову заблокувала Росія, але зробити це буде «дуже і дуже важко» через те, що Росія погрожує знищувати цивільні кораблі у Чорному морі.
Про це, виступаючи на Безпековому Форму в Аспені, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен. Він наголосив, що через те, що Росія у понеділок, 17 липня, вийшла з Чорноморської зернової угоди, морські перевезення зупинилися, а суходолом неможливо перевезти такі ж обсяги зерна.
«Ми працюємо з союзниками, працюємо з іншими пртнерами, з Україною, щоб розглянути інші варіанти. Але я повинен вам сказати, що я не думаю, що можна надолужити втрачені обсяги, які припинились з цією ініціативою, через інші шляхи. Тому ми докладемо всіх зусиль. Але це сильно заважає транспортуванню», – сказав Блінкен.
Він додав, що разом з партнерами і сожзниками США шукаєють альтернативи морському шляху, бо відновити комерційні морські перевезення буде «дуже і дуже важко». Тому що для перевізників та страховиків, було б дуже важко працювати в такому середовищі, «враховуючи загрози і більше ніж загрози, – дії, які Росія вжила протягом останніх кількох днів».
Виступаючи на безпековому форумі, він наголосив, що Росія навіть не натякає, а прямо погрожує тим, що вона нападатиме на кораблі, які заходитимуть в українські порти, щоб вивезти на світові ринки продукти харчування.
«Через чотири дні, відколи вони вийшли з цієї домовленості, що вони зробили? Росія щодня бомбардувала Одеський порт. Вони заклали більше мін та погрожували судноплавству. Насправді лише вчора вони провели навчання, яке навмисно оприлюднили, де вони симулювали атаку на корабель. Що це говорить вам про їхні наміри? Що це говорить вам про відсутність будь-якої елементарної пристойності, коли справа доходить до доставки їжі туди, куди потрібно?» – риторично запитав американський державний секретар.
Відповідаючи на запитання ведучої про «операцію під чужим прапором», про яку раніше на Безпековому Форму в Аспені попередив голова ЦРУ Вільям Бернс, Блінкен сказав:
«Ми висловили справжнє занепокоєння з цього приводу. Мені здається, ви чули, як Білл Бернс про це казав, також Джон Кірбі сказав з трибуни Білого дому. Знову ж таки, це те, що є невід’ємною частиною російського сценарію», – сказав Блінкен.
Він нагадав, що ще перед початком широкомасштабної російської агресії проти України, він та інші високопосадовці США попереджали, що Росія готує провокацію, в якій звинуватить Україну і використає її як привід для війни.
«Я був в ООН кілька тижнів перед тим і ми детально розповіли про те, які саме види операцій під чужими прапорами вони збиралися проводити в очікуванні атаки. І саме це вони і зробили. Ми це викрили. Ми хочемо зараз переконатися, що люди бачать, що це таке, і якщо це станеться, то, щоб вони побачили, чим це є насправді», – наголосив Блінкен.
У четвер речник Генерального секретаря ООН заявив, що Антоніу Ґуттеріш рішуче засуджує напади Росії на портові споруди в Одесі та інших портах Чорного моря України.
«Атаки суперечать зобов’язанням Російської Федерації в рамках Меморандуму про взаєморозуміння з ООН, в якому йдеться, що «Російська Федерація сприятиме безперешкодному експорту продовольства, соняшникової олії та добрив з контрольованих Україною чорноморських портів», – мовиться у заяві Генерального секретаря.
Стефан Дюжаррік, речник Генерального секретаря, нагадав, що генсек раніше попереджав, що руйнування цивільної інфраструктури може становити порушення міжнародного гуманітарного права. Також він нагадав, що страждають від цих атак не лише українці, але і люди у країнах Глобального Півдня.
"Росія програє". Експерти на форумі в Аспені про контрнаступ, майбутнє України і Росії
Український контрнаступ просувається повільно, але його ще не завершено, а головна проблема контрнаступу полягає не в можливості завдавати ударів в глибину фронту, а у проходженні мінних полів. Таку думку висловив екс-заступник міністра оборони США Колін Кол на Безпековому форумі в Аспені 20 липня.
Обговорення майбутнього України стало однією з ключових дискусій 14-го Безпекового форуму Аспен в Колорадо, що триває цими днями. Учасники обговорення, серед яких представники американського експертного середовища та українського громадянського суспільства, висловили впевненість – український контрнаступ ще далекий від завершення, а Росія неминуче програє у війні. Голова Центру громадянських свобод та лауреатка Нобелівської премії миру Олександра Матвійчук наголосила, що демократичним країнам світу потрібно разом допомогти Україні швидко перемогти.
Головні виклики контрнаступу України
Україна вже отримала далекобійні ракети Storm Shadow від Великої Британії й ракети Scout від Франції та успішно завдає ударів по російському командуванню та управлінню матеріально-технічним забезпеченням російських сил глибоко за лінією фронту. На цьому наголошує колишній заступник міністра оборони США Колін Кол.
“Проблема контрнаступу полягає зараз не у можливості завдавати ударів. Вони мають цю можливість зараз. Проблема не в ста кілометрах, вона в одному кілометрі прямо перед ними – мінні поля. Ми продовжимо допомагати із цим, надавати безпекову допомогу”, – заявив Кол.
Проблема не в ста кілометрах, вона в одному кілометрі прямо перед ними – мінні поляколишній заступник міністра оборони США Колін Кол
На думку колишнього заступника міністра оборони США, особливо важко для контрнаступу України пройти оборонні лінії російських сил на півдні України. “Українці просуваються повільно, але вони просуваються цілеспрямовано і я скажу – контрнаступ ще не завершено. Більшість бойової сили ще не залучено у контрнаступі. Багато людей цього не розуміють і коли українці знайдуть слабке місце у російській обороні, вони знайдуть можливість прориву там та просування”, – говорить колишній заступник міністра оборони США.
На складності контрнаступу наголошує і директор ЦРУ Вільям Бернс. “Не думаю, що це для когось несподіванка, що контрнаступ – важке завдання. Наступ значно важчий, ніж оборона. У росіян були місяці підготуватись не тільки до оборони в південній Україні, а й зробити щільні мінні поля. Контрнаступ займе час і буде нелегко досягти прогресу. Але я дивлюсь оптимістично, базуючись не тільки на поїздках в Україну, а й на даних розвідки, які нам вдалось зібрати – у українців вийде просунутись”, – вважає Бернс.
Об’єднання демократичного світу на підтримку України
Покоління українців, які мають намір побудувати нове суспільство, виходить на перший план. Світ об’єднується у підтримці Україниюрист і професор історії в Університеті Вірджинії, США, Філіп Зеліков
Минулого року Україна втратила 29% свого ВВП, а більше третини українського населення вимушено переселені. На цій статистиці зауважує юрист і професор історії в Університеті Вірджинії у США Філіп Зеліков. Він робить акцент на шкоді війни для економіки та інфраструктури України: “Більше третини українського населення вимушено переселені. І велика частина з них вирішила залишити країну і думає, чи повернуться вони колись додому. Немає цивільної авіації. Транспортна система повернулась до 1950-их років. Країна втрачає доступ до моря”.
Зауважуючи позитивні зміни, Зеліков говорить, що “українці стають сильнішими ніж вони були до війни”: “Покоління українців, які мають намір побудувати нове суспільство, виходить на перший план. Світ об’єднується у підтримці України”.
Про єднання країн демократичного світу у підтримці України говорить й голова Центру громадянських свобод та лауреатка Нобелівської премії миру Олександра Матвійчук.
“Коли почалась повномасштабна війна, демократичні країни вирішили допомогти Україні не програти. І Україна отримує різноманітну зброю, щоб мати можливість захищатися. Проти Росії були введені серйозні санкції. І ми надзвичайно вдячні. Українці завжди будуть пам’ятати всі демократичні країни, які з нами в цей драматичний час нашої історії”, – говорить Матвійчук.
Різниця між "давайте допоможемо Україні не зазнати краху" і "давайте допоможемо Україні швидко перемогти" вимірюється в поставках зброї, швидкості рішень та рівня санкційОчільниця Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук.
Водночас активістка наголошує, що потрібна зміна наративу демократичного світу. На її думку, позиція має змінитись із “давайте допоможемо Україні не зазнати краху” на “давайте допоможемо Україні швидко перемогти”: “Різниця між давайте допоможемо Україні не зазнати краху і давайте допоможемо Україні швидко допомогти вимірюється в поставках зброї, швидкості рішень та рівня санкцій. Проблема полягає в тому, що у нас немає часу. Час для нас конвертується в численні смерті на фронті, численні смерті на окупованих територіях, численні смерті в тилу”. Матвійчук переконана, що “Росія програє, тому що Путін намагається повернутись до минулого, проти нього майбутнє ”, а отже демократичному світу вже зараз треба розробити спільне бачення цього майбутнього.
Питання російських еліт до Путіна після спроби заколоту Пригожина
На форумі в Аспені обговорювали також і нещодавню спробу заколоту в Росії. Президент Росії Путін через місяць після заколоту ПВК “Вагнер” досі не вирішив, як вчинити із засновником компанії Євгеном Пригожиним. Про це на безпековому форумі в Інституті Аспена розповів директор ЦРУ Вільям Бернс. За його словами, ПВК “Вагнер” має важливе значення для Кремля, у тому числі через присутність російських найманців в Африці та на Близькому Сході.
“Говорячи про виявлення слабкості у владі Путіна, я маю на увазі, що Путін сконструював свій образ, ретельно культивував його, його влада тримається на образі що він – арбітр порядку в російській системі. Ми побачили, особливо в ті 36 годин як заколот розвивався, що сили "Вагнера", ці найманці, просувались без будь-якого спротиву в Ростов, місто мільйонник на півдні Росії”, – говорить директор ЦРУ.
На думку Бернса, той факт, що сили “Вагнера” успішно і без спротиву захопили Ростов, а вже наступного дня – також без спротиву пройшли дві третини шляху по дорозі до Москви, викликає питання до Путіна як від російського населення, так і від еліт країни.
“Для багатьох росіян, які спостерігали за цим, які звикли до цього образу Путіна як арбітра порядку, постало питання: чи на імператорі є одяг або чому йому потрібно стільки часу, щоб вдягтись. Щодо еліт – в них мали виникнути глибші питання, які циркулюють серед російських еліт від початку війни в Україні про судження Путіна, його відстороненість від подій і його нерішучість”, – говорить Бернс.
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МОЗ України зупинило співпрацю з UkrHelp Foundation у США через порушення етичних принципів. У фундації звинувачення відкидають
Міністерство охорони здоров’я України припинило співпрацю із американським благодійним фондом UkrHelp Foundation через начебто порушення етичних принципів збору пожертв. Про це Українській службі Голосу Америки повідомили в прес-службі міністерства. У самому фонді звинувачення у недоброчесності відкидають.
UkrHelp Foundation заснував і очолив у штаті Вашингтон український іммігрант, бізнесмен Алекс Дудко після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
На сторінках організації в соцмережах вказано, що вона допомагає дітям, які постраждали від російської війни проти України. Втім, фундація також займалась протезуванням українських військових у США.
“Ми отримали пропозицію від UkrHelp Foundation забезпечити протезами у США двох українських військовослужбовців, які мали високу ампутацію і потребували складних технік протезування. Один захисник мав високу ампутацію ноги, інший - руки”, - розповіли Голосу Америки в українському Міністерстві охорони здоров’я.
У листах-запрошеннях від фундації було вказано, що пацієнти отримають коштовні протези вартістю до 55 тисяч доларів. Натомість військові стверджують, що одержали інші протези. Зокрема один із військових повідомив МОЗ, що розраховував отримати біонічний протез руки, проте йому встановили механічний.
Також у військовослужбовців склалось враження, що їх часто возили на різноманітні заходи з метою демонстрацій та збору пожертв. Таке ставлення їм не сподобалось, кажуть у міністерстві.
“Враховуючи ситуацію, яка виникла, ми вирішили зупинити співпрацю з UkrHelp Foundation. Можливо, організатори мали добрі наміри, але ми розцінюємо такі дії як порушення етичних принципів фандрайзингу”, - повідомили в Міністерстві охорони здоров’я України.
Коментар українського військового
Голос Америки поспілкувався з одним із військових, якого UkrHelp Foundation привезли в США на протезування - Владиславом Зінкевичем. Він отримав поранення під час наступальних дій на Харківщині, після чого йому довелось ампутувати праву руку вище ліктя.
Владислав стверджує, що при запрошенні до Сполучених Штатів йому пообіцяли встановити біонічний протез руки, однак після приїзду з’ясувалось, що він отримає лише механічний.
Владислав стверджує, що йому обіцяли встановити біонічний протез руки, однак після приїзду до США з’ясувалось, що він отримає механічний.
За словами військового, організацією поїздки до Сполучених Штатів займався засновник UkrHelp Foundation Алекс Дудко. Їхня перша особиста зустріч відбулась наприкінці 2022-го у реабілітаційному центрі в Україні.
“Тоді я йому сказав: якщо це буде механічний протез, мені нема сенсу їхати в США. Бо механічний протез мені поставлять в Україні, про це подбає держава. Алекс мене запевнив, що все буде добре, і мені поставлять найкращий протез”, - пригадує Владислав.
Голос Америки ознайомився із листом-запрошенням від UkrHelp Foundation, який надіслали для виготовлення американської візи для Владислава Зінкевича. У ньому мовиться, що поранення військового “вимагає професійного огляду від провідних спеціалістів з протезування у США, які працюють з біонікою”.
Далі в документі згадано, що UkrHelp Foundation проспонсорує військовому “новий протез руки у США, що коштуватиме приблизно $55,000” - без уточнення, про який саме протез ідеться.
За інформацією з відкритих джерел, біонічний протез руки у клініці в США може коштувати від 20 до 100 тисяч доларів і більше, залежно від клініки, самого протезу, рівня ампутації та інших індивідуальних факторів.
“Коли я побачив суму 55 тисяч доларів, у мене навіть не виникло жодних підозр”, - каже Владислав. “Від самого початку я очікував біонічний протез, я постійно про це говорив Алексу. На жаль, я не записував наших розмов, бо довірився людині. Але по факту, він ввів мене в оману”.
У березні 2023 року Владислав разом із ще одним військовим прибули на лікування до США. Про те, що йому поставлять механічний протез, Владислав довідався вже у лікарні в Сіетлі. “Для мене це був шок, - пригадує військовий. - Побачивши мою реакцію, Алекс Дудко відповів, що наразі мені зарано ставити біонічний протез, і спочатку потрібно встановити механічний”.
Відтак знайомі волонтери порадили Владиславу вийти на інший благодійний фонд у США - Protez Foundation у Міннесоті, який також займається протезуванням українських військових.
“Їхні лікарі підтвердили, що немає жодних застережень щодо встановлення мені біонічного протеза. Вони узгодили все з українським МОЗ та погодились взяти мене під свою опіку”, - каже військовий.
Отримавши механічний протез у Сіетлі, Владислав Зінкевич вирушив на долікування в Міннесоту, де йому безкоштовно встановили вже біонічний протез. У травні військовий повернувся до України.
Коментар UkrHelp Foundation
Голос Америки звернувся по коментар до засновника UkrHelp Foundation Алекса Дудка. Чоловік відкидає усі звинувачення.
“Минулого року мої знайомі з України звернулись до мене, щоб я допоміг з протезуванням українських військових. Я погодився - старався допомогти людям, їздив в Україну, домовлявся, щоб їх вивезти звідти, - розповідає Алекс. - Те, що я обіцяв своїм знайомим, я зробив: витягнув двох хлопців, і ми зробили їм протезування. Але подяки за це жодної нема - працюєш, даєш гроші з власної кишені, витрачаєш свій час. А подяки нема. То для чого мені це потрібно?”
В UkrHelp Foundation заперечують те, що домовлялися із Владиславом про біонічний протез.
Алекс заперечує, що домовлявся із Владиславом про біонічний протез.
“Коли ми зустрілись у реабілітаційному центрі в Україні, лікарі сказали, що наразі йому не можна ставити біонічний протез. На основі цього я вислав необхідні документи. Там чорним по білому написано, що ми зробимо протез. Але не вказано, що ми будемо робити біоніку, - каже чоловік. - Владислав підписав усі документи. А на його слова, що він хоче саме біоніку, я відповів: як сказав лікар, зроби спочатку звичайний протез, а пізніше зробиш біонічний, якщо буде така потреба”.
Попри це, Алексу не сподобалось, що після лікування у Сіетлі Владислав вирішив отримати додатковий біонічний протез від іншої організації в Міннесоті. “Він забрав у когось звичайний протез тут, а потім зробив ще один біонічний у Міннесоті. Дуже негарно вийшло”.
Алекс Дудко стверджує, що офіційного листа про припинення співпраці від Міністерства охорони здоров’я України його організація не отримувала. При цьому додає, що сам він більше не займатиметься протезуванням українських військових.
“Мої знайомі знову пропонували мені привезти хлопців у США, але я відмовився. Це не мій основний напрямок. Наша основна ціль - допомагати дітям в Україні з психічними травмами. Я бізнесмен, хотів допомогти і допомагаю Україні, а те, що вилилось на мене зі сторони, мені дуже неприємно”.
Голос Америки звернувся по додаткові коментарі до клініки Cornerstone Prosthetics & Orthotics у штаті Вашингтон, де Владиславу Зінкевичу виготовили механічний протез, і до представників Protez Foundation у Міннесоті, де військовий згодом отримав біонічну руку.
У клініці Cornerstone відповіді на запит не надали. У Protez Foundation підтвердили, що встановили військовому біонічний протез і допомагають з його подальшою реабілітацією.
Підводний флот Швеції допоможе НАТО стримувати Росію
Підводні човни Швеції допоможуть НАТО стримувати Росію. Про цей та інші внески Збройних сили Швеції у потужності НАТО дізнавалася кореспондентка Голосу Америки в Пентагоні Карла Бебб, як і, зокрема, про особливості роботи північного флоту.
Після того, як Швеція офіційно приєднається до НАТО, єдиний спосіб дістатися морем до Санкт-Петербурга, другого за величиною міста Росії, буде через досить вузькі води, контрольовані альянсом. “Тож це дійсно створює перешкоду для доступу до Санкт-Петербурга, що є стратегічно дуже, дуже важливим”, – коментує ситуацію Курт Волкер, колишній посол США в НАТО.
“Тепер, коли вступ Швеції до НАТО здається ближчим до схвалення після Вільнюського саміту, багато хто ставить питання, яку силу шведська армія може надати альянсу”, – каже Карла Бебб, розповідаючи про Збройні сили Швеції у водах Балтійського моря.
Води Балтійського моря є критично важливими для Росії та НАТО. А шведські підводні човни, які їх патрулюють, є символом непомітності та сили.
Капітан Фредрік Лінден, командир 1-ї флотилії підводних човнів Швеції розповідає, що саме Балтійське море можна описати за допомогою п’яти слів: обмежене, збентежене, спірне, перевантажене і захаращене.
Балтійське море має “скелясте” дно, його середня глибина близько 60 метрів, що надто мілко для підводних човнів, які складають більшу частину російського флоту і весь флот ВМС США.
Курт Волкер зауважив: “У США ми, як правило, маємо глибоководні підводні човни з великою ядерною потужністю, дуже тихі та місткі. Часто вони несуть ядерну зброю. Те, що є у шведів, більше пристосовано до їхнього географічного положення. Самі судна менші й придатні для мілководдя”.
Крім того, наголошує Волкер, шведські підводники добре знають ці води.
Їхні підводні човни курсують Балтикою понад 100 років, і шведи активніші під водою, ніж будь-який із їхніх північних сусідів.
До трьох передових шведських підводних човнів класу “Готланд” до початку наступного десятиліття приєднаються два підводні човни наступного покоління A26, які, за словами окремих експертів, є одними з найдосконаліших звичайних (не атомних) коли-небудь збудованих підводних човнів.
І Швеція каже, що її найновіші підводні човни матимуть конструктивні особливості, які ще краще підходять для захисту трубопроводів та іншої критичної інфраструктури морського дна – проблема, яка проявилася, коли торік були пошкоджені газопроводи “Північного потоку”.
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