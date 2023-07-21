На пробіжці мене зупиняють канадці і питають, що я роблю, щоб допомогти Україні - Христя Фріланд

“Я скажу вам слово, на яке орієнтуються українці сьогодні. Це – перемога”, – сказала віце-прем’єр-міністерка та міністерка фінансів Канади Христя Фріланд, коли її попросили підібрати слово для позначення ситуації в Україні на сьогодні. Розмова тривала під час Аспенського Безпекового форуму, що відбувається в Колорадо, США.

За словами Фріланд, українці на 100% зосереджені саме на перемозі. Минулого місяця Фріланд, яка має українське коріння, відвідала Київ разом із прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Аналізуючи інші розмови Безпекового форуму, Фріланд сказала, що вражена значною увагою до подій всередині Росії. “Я думаю, що це певним чином аналітичний “недогляд”. Нам потрібно трохи більше думати про те, що відбувається всередині України”, – наголосила міністерка.

Найбільший страх щодо України – “це ми”

Відповідаючи на питання головного редактора видання Politico Метью Камінські, про свій найбільший страх стосовно України, Фріланд сказала: “Мій найбільший страх щодо України – це ми”. “Наша колективна здатність триматися курсу”, – уточнила посадовиця.

Христю Фріланд називали однією із кандидаток на посаду генерального секретаря НАТО, коли каденцію Столтенберга ще не було продовжено цього року. Хоча, саме її українське походження могло стати їй на заваді, припускала журналістка Голосу Америки при Білому домі Петсі Відакусвара.

У Аспені Фріланд наголосила, що її дідусь не мав стосунку до Європи, він емігрував до Канади зі США, у пошуках “найбільш дикої і неосвоєної території у світі”. Але як тільки стартувала Друга світова війна, він поїхав з двома братами на фронт добровольцями (до Канади повернулося двоє з них).

Покоління цих чоловіків у Північній Америці називають найкращим, сказала Фріланд. Натомість, за її словами, найкраще покоління українців формується зараз, оскільки країна переживає свій найвеличніший момент.

“Правильна ставка” на українців

Міністерка відзначила відданість українського суспільства державі, відмову від корупції, яка раніше “була повсякденністю”.

“Найважливіше у війні, після російського вторгнення в Україну полягає в тому, що в Україні зараз є загальне державне прагнення суспільства до демократичного державного устрою. Я не хочу виглядати наївним романтиком, але справді вважаю, що об’єднаний демократичний народ, який вирішив, що його не підкорять, зробив правильну ставку. І я вважаю, що ми правильно діємо, роблячи ставку на нього”, – сказала Фріланд.

В стратегічних інтересах Заходу, за її словами – життєздатна Україна, економічно успішна.

Міністерка фінансів Канади каже, що чітко помітні намагання Росії зробити Україну економічно нежиттєздатною, непридатною для інвестицій. Але цьому повинен завадити Захід, вважає вона.

Ще одна причина підтримувати Україну – її “демонстраційний ефект”: те, що відбувається в Україні, впливає на рішення інших країн. “Порушення Росією міжнародного права є важливою проблемою для безпеки всіх нас. Думаю, що Пекін дуже, дуже уважно спостерігає за цим. І якщо ми достатньо підтримаємо українців, то наслідки будуть дуже позитивними для всього світу”, – каже Фріланд.

Росії доведеться заплатити

Одним із завдань Заходу вона бачить також необхідність змусити Росію зрозуміти, що їм доведеться заплатити за нищівну шкоду не лише Україні, а й світовій економіці. Навіть якщо йдеться про прецедент у міжнародному праві, як то замороження активів російського Центрального банку та інші заходи.

Коли мова заходить про російські активи, нам потрібно перейти від їх заморожування до конфіскації.

“Коли мова заходить про російські активи, нам потрібно подумати про те, щоб перейти від їх заморожування до конфіскації. У Канаді є законодавство, яке надає нам ці повноваження”, – зауважила міністерка фінансів.

Фріланд також розповіла в Аспені, що до неї часто підходять канадійці під час пробіжки з питаннями про Україну: “Зазвичай я не маю охорони, я людина дуже доступна для звичайного канадця. І коли я йду бігати по сусідству, люди часто зупиняють мене і кажуть: що ви робите, щоб допомогти Україні? Що ви робите з Росією? Ви повинні зробити більше. Це справді важливо”.

Фріланд додала, що під час війни її колег, політиків “здивувала відданість громадян їхньої країни підтримці України”.

“Я думаю, що це тому, що, знаєте, людям не обов’язково приходити на форум з безпеки в Аспені, щоб зрозуміти, що на кону дуже базові основні принципи. Це демократія проти диктатури. Це право людей захищати суверенітет власних кордонів”, – наголосила Фріланд.