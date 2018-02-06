Чи обернеться Чорнобилем медовий місяць Трампа на фондових ринках? – Vanity Fair

За минулий тиждень, біржовий промисловий індекс Dow Jones (D.J.I.A.) впав більш ніж на 1000 пунктів.

D.J.I.A. - це індекс, до якого входить 30 найбільших американських компаній, акції яких торгуються на біржі.

Крис Гаєс з MSNBC написав: "фондовий ринок - це не економіка", повторивши цей вислів кілька разів. Все ж, це не робить цю мантру правдивою, зауважує Vanity Fair, адже фондовий ринок є одним з найкращих барометрів економіки.

Ринок акцій, як і ринок облігацій, який учетверо більший, насправді в реальному часі відображає те, як сотні мільйонів людей по всьому світові оцінюють перспективи нашої економіки на основі діяльності тисяч компаній. І йдеться не тільки про оцінки, а про те, наскільки вони готові підкріпити це грошима (не біткоїном), зауважує видання.

В статті наводиться багато причин для корекції, включаючи те, що ринок вже зростає практично 10 років, також біля десяти років Федеральний резерв провадив політику нульової ставки, що штучно утримувала відсоткові ставки на низькому рівні. З цією метою Федеральний резерв скуповував облігації на трильйони доларів, що стимулювало попит на облігації і підвищувало їх ціну. Припинення політики нульових ставок та зміни до оподаткування минулого грудня, означало зменшення попиту на облігації.

Достеменно невідомо, що спонукало до розпродажу акцій та облігацій.

Можливо, очікування зростання інфляції, збільшення ціни на сировинні товари, прийняття податкового закону, падіння інших видів активів спричинило до корекції.

Можливо, турбуватись не варто. Корекції на 4 відсотки і більше на фондовому ринку є здоровим процесом, особливо після надзвичайного росту, який ми бачили з березня 2009 року, зазначає видання.

Аналітиків більше турбує Дональд Трамп і загрози настання можливих криз. Не має сенсу намагатись оцінити ризики під час конституційної кризи, або ризики ядерної війни, зауважує видання.

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