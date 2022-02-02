Західна зброя для України: це стримує чи провокує Путіна? Аналіз експертів

Зброя, яку країни Заходу надають Україні, стримує Путіна від подальшої агресії. Так вважає майже половина (48,3%) українців. Водночас третина населення України (33%) переконані у протилежному, що озброєння України та спільні військові навчання зі США і НАТО провокують Росію до агресивних дій.

Такі результати дослідження оприлюднив Фонд "Демократичні ініціативи".

Як свідчать дані їхньої опитування, прихильники першої точки зору здебільшого мешкають у західній та центральній Україні, яким здебальшого симпатизують такі партії як "ЄС", "Слуга народу", "Сила і честь", "Батьківщина".

Протилежної точки зору дотримуються, передусім, мешканці південної та східної України, яким ближча політика партій "ОПЗЖ" і "Наші".

Дослідження показало також, що кожен п’ятий респондент (18,7% опитаних) вагається з відповіддю на це запитання.

Надсилаючи літаки з військовою допомогою Україні, Сполучені Штати й країни НАТО роблять прямо протилежне тому, чого вимагав Путін у своєму ультиматумі Заходу. Чи може це спровокувати кремлівського очільника? Із запитанням, яке соціологи ставили респондентам, "Голос Америки" звернувся до політичних аналітиків в Україні.

Олексій Гарань, професор політології Києво-Могилянської академії:

"Якби йшлося про розміщення в Україні наступальної зброї – ракет, бомбардувальників – тоді це дійсно могло б провокувати Росію. Але ж у даному випадку йдеться про стримувальне озброєння, призначене для захисту наших кордонів.

Якби у нас у 2014-у були «джавеліни», навряд чи сюди б зайшли російські танки

Ну і давайте тоді поміркуємо, на яку країну легше нападати Путіну – на озброєну чи на беззахисну? Хоча й говорять, що Путін діє ірраціонально, насправді він діє раціонально. Є таке поняття у воєнних стратегіях – неприйнятні втрати. Якщо менша і слабша країна здатна завдати болючих втрат сильнішій і більшій країні, то велика країна не полізе.

Якби у нас у 2014-му були "джавеліни", навряд чи сюди б зайшли російські танки.

Тому якщо ці поставки зброї будуть комбінуватися з оголошенням санкцій проти Путіна, особливо персональних санкцій, це може його зупинити.

насправді ця військова допомога дуже запізніла. Вона мала бути раніше

Ми маємо також наголошувати, що насправді ця військова допомога дуже запізніла. Вона тільки зараз нарешті почала надходити в Україну. Вона мала бути раніше. Сьогодні за рахунок протитанкової зброї ми вже долаємо російську чисельну перевагу в танках. Але у нас недостатньо протиракетної, протиповітряної, протиморської зброї. І чим швидше вона у нас буде, тим менша можливість, що Путін завдасть удар".

Петро Бурковський, політаналітик Фонду "Демократичні ініціативи"

"З нашого соціологічного опитування видно, що відповіді людей чітко корелюють з їхніми політичними уподобаннями. Про те, що західні поставки зброї провокують Путіна, говорять здебільшого ті, хто голосує за ОПЗЖ, за Мураєва. Тобто за тих політиків, які закликають, аби Україна розірвала зв’язки із Заходом і переорієнтувалася з Європейського Союзу - на Митний, з НАТО – на ОДКБ. Вони не вважають Росію агресором, в їхній уяві Україна провокує Путіна.

Росія, активно ведучи загарбницькі війни, ніколи не нападала на сильні держави

Ті, хто вважає, що озброївшись, Росію можна спровокувати на напад, забувають історію. За останні 200 років Росія, активно ведучи загарбницькі війни, ніколи не нападала на сильні держави. Вона воювала лише з тими, кого вважала слабшими від себе і легкими для завоювання.

У 2014-му Росія напала на Крим і Донецьку, Луганську області саме тому, що була зруйнована вертикаль управління нашою державою, а на багатьох ланках СБУ і МВС знаходилися зрадники. Тоді саме наша слабкість спровокувала Росію на агресію.

чим більше будемо отримувати західної військової допомоги, тим менші шанси вторгнення

Зараз ситуація інша. І чим міцніше ми ставатимемо, чим більше будемо отримувати західної військової допомоги, тим менші шанси вторгнення. Бо зростає ціна цього вторгнення і ризик поразки. А поразка у цій війні може призвести до революції в Росії. Кремль не хоче революції»

Олександр Палій, політолог

Провокацією для Путіна є вже саме по собі існування України

«Провокацією для Путіна є вже саме по собі існування України. І для українських громадян має бути очевидно, що зупинити ворога можна тільки силою, а не умиротворенням.

Тому західна допомога, особливо в тих сферах, де у Заходу велика перевага над Росією, є вирішальним аргументом стримування агресора.

Чим Захід міг би фактично повністю зупинити всі агресивні наміри Росії – це якби на запрошення України запровадив безполітну зону над Україною. Ідеться про безполітну зону для чужої військової авіації. Сполучені Штати це застосовували в Сирії, в Іраку. І на запрошення уряду України можна це легітимно запровадити. Тоді б у Росії відразу відпало бажання вдаватись до якихось агресивних дій проти України».