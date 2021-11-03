Чи стягує Росія війська до кордонів з Україною? Що про це кажуть посадовці та експерти у США? Відео

Низка американських ЗМІ повідомила про нагромадження Росією військ біля кордонів з Україною. В українському керівництві назвали повідомлення хибними і пов’язали їх із дезінформаційною кампанією.Водночас посадовці у Вашингтоні кажуть:уважно стежать за ситуацією і вже провели консультації з союзниками