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Україна

Чи стягує Росія війська до кордонів з Україною? Що про це кажуть посадовці та експерти у США? Відео

Чи стягує Росія війська до кордонів з Україною? Що про це кажуть посадовці та експерти у США? Відео
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Чи стягує Росія війська до кордонів з Україною? Що про це кажуть посадовці та експерти у США? Відео

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Низка американських ЗМІ повідомила про нагромадження Росією військ біля кордонів з Україною. В українському керівництві назвали повідомлення хибними і пов’язали їх із дезінформаційною кампанією.Водночас посадовці у Вашингтоні кажуть:уважно стежать за ситуацією і вже провели консультації з союзниками

Що насправді відбувається уздовж українських кордонів та що стоїть за неоднозначною інформацією?

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