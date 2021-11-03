Що насправді відбувається уздовж українських кордонів та що стоїть за неоднозначною інформацією?
Чи стягує Росія війська до кордонів з Україною? Що про це кажуть посадовці та експерти у США? Відео
Низка американських ЗМІ повідомила про нагромадження Росією військ біля кордонів з Україною. В українському керівництві назвали повідомлення хибними і пов’язали їх із дезінформаційною кампанією.Водночас посадовці у Вашингтоні кажуть:уважно стежать за ситуацією і вже провели консультації з союзниками
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