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У школах Чикаго створено для учнів «вільні від Трампа зони»

  • Голос Америки
Рам Емануель, мер Чикаго

Мер американського міста Чикаго Рам Емануель запевнив школярів, що вони не мусять журитися, що президент Трамп припиняє дію так званої «програми для мрійників», кажучи, що громадські школи міста є «вільними від Трампа» притулками для молодих нелегальних іммігрантів.

«Усім мрійникам у цій кімнаті та в місті Чикаго: вас вітаємо у Чикаго. Це ваш дім. Вам журитися не має чим», - сказав Емануель групі учнів у перший день навчання в середній школі Solario Academy.

«Чикаго, наші школи, громади, наше місто, як воно стосується заяв президента Трампа, буде вільною від Трампа зоною. Не турбуйтеся. Я хочу, щоб ви це знали, щоб ваші сім’ї це знали. Будьте спокійні. Приходьте в школу … і реалізуйте свої мрії», - заявив мер Емануель.

Виконавчий директор громадських шкіл міста Чикаго Форрест Клейпул заявив, що шкільна система є «притулком» для недокументованих учнів.

«На території нашого навчального закладу і в самому шкільному будинку заборонена присутність федеральних агентів. У цих безпечних умовах навчайтеся, здобувайте досвід і переслідуйте свої мрії. Ми сподіваємося, що це ви робитимете», - сказав Клейпул.

Нагадаємо: у вівторок адміністрація Трампа оголосили про припинення дії програми DACA, яка захищала від депортації нелегальних мігрантів, які прибули до США у дитинстві. За приблизними підрахунками, у цій програмі беруть участь близько 800 тисяч осіб.

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