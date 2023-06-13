Допомога НАТО і партнерів змінює ситуацію на полі бою прямо зараз – Столтенберґ

Чим більше території українцям вдасться звільнити під час контрнаступу, тим сильнішими вони будуть за майбутнім столом переговорів, а допомога союзників вже зараз змінює ситуацію на полі бою в Україні. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ.

Заява прозвучала у Державному департаменті у Вашингтоні під час спільного виходу до преси очільника Альянсу із держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Чим більше Україна деокупує території, “тим більше ймовірно, що президент Путін зрозуміє, що ніколи не виграє цю битву і цю агресивну війну”, - додав Столтенберґ.

“Військова підтримка України з боку НАТО і партнерів змінює ситуацію на полі бою прямо зараз, оскільки українці почали наступ, вони тільки розпочали, але набирають силу”, - сказав Столтенберґ.

Керівник Альянсу також висловив вдячність Сполученим Штатам “за все, що ви робите для зміцнення трансатлантичного зв’язку” та за підтримку, надану європейським союзникам і особливо Україні.

Своєю чергою, США очікують від саміту НАТО, який відбудеться у Вільнюсі в липні, потужного пакету політичної і практичної підтримки для України, сказав держсекретар Ентоні Блінкен.

Він принагідно подякував Єнсу Столтенберґу за дружбу і партнерство. “Дякую за лідерство у Альянсі в один із найкритичніших часів, які я пам’ятаю”, – додав Блінкен.

Сьогодні Столтенберг також планує зустрітись з президентом США Джо Байденом. На зустрічі з президентом, за словами держсекретаря, обговорять плани щодо саміту НАТО у Вільнюсі. “Ви побачите, як ми виконуємо наше зобов’язання зміцнити оборонні інвестиції”, - запевнив Блінкен.

Як повідомляв Голос Америки, Столтенберг завершує свою каденцію на посаді генсека НАТО і конкуренція між його ймовірними наступниками посилюється.