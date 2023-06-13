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- Голос Америки
Допомога НАТО і партнерів змінює ситуацію на полі бою прямо зараз – Столтенберґ
Чим більше території українцям вдасться звільнити під час контрнаступу, тим сильнішими вони будуть за майбутнім столом переговорів, а допомога союзників вже зараз змінює ситуацію на полі бою в Україні. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ.
Заява прозвучала у Державному департаменті у Вашингтоні під час спільного виходу до преси очільника Альянсу із держсекретарем США Ентоні Блінкеном.
Чим більше Україна деокупує території, “тим більше ймовірно, що президент Путін зрозуміє, що ніколи не виграє цю битву і цю агресивну війну”, - додав Столтенберґ.
“Військова підтримка України з боку НАТО і партнерів змінює ситуацію на полі бою прямо зараз, оскільки українці почали наступ, вони тільки розпочали, але набирають силу”, - сказав Столтенберґ.
Керівник Альянсу також висловив вдячність Сполученим Штатам “за все, що ви робите для зміцнення трансатлантичного зв’язку” та за підтримку, надану європейським союзникам і особливо Україні.
Своєю чергою, США очікують від саміту НАТО, який відбудеться у Вільнюсі в липні, потужного пакету політичної і практичної підтримки для України, сказав держсекретар Ентоні Блінкен.
Він принагідно подякував Єнсу Столтенберґу за дружбу і партнерство. “Дякую за лідерство у Альянсі в один із найкритичніших часів, які я пам’ятаю”, – додав Блінкен.
Сьогодні Столтенберг також планує зустрітись з президентом США Джо Байденом. На зустрічі з президентом, за словами держсекретаря, обговорять плани щодо саміту НАТО у Вільнюсі. “Ви побачите, як ми виконуємо наше зобов’язання зміцнити оборонні інвестиції”, - запевнив Блінкен.
Як повідомляв Голос Америки, Столтенберг завершує свою каденцію на посаді генсека НАТО і конкуренція між його ймовірними наступниками посилюється.
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- Голос Америки
Додаткові бооєприпаси для NASAMS і HIMARS, бронемашини і бронетранспортери у новому пакеті допомоги від США на 325 мільйонів доларів
Сполучені Штати нададуть додаткову зброю Україні на суму 325 мільйонів доларів. У пакет допомоги, про яку оголосив державний секретар Ентоні Блінкен, увійдуть засоби протиповітряної оборони, додаткові боєприпаси, протитанкова зброя, бронетехніка та інша зброя та обладнання.
"США продовжують підтримувати народ України, чия незмінна мужність і солідарність надихають світ. Сполучені Штати співпрацюють із понад 50 країнами, щоб очолити зусилля на підтримку самооборони України від російської агресії", – сказав Блінкен у Вашингтоні у вівторок, 13 червня.
За його словами, зброя надійде зі складів Пентагону, згідно з президентськими повноваженнями. Йдеться про 40-й пакет допомоги Україні, який США надають з початку російської широкомасштабної агресії у лютому 2022 року.
"Росія розпочала цю неспровоковану війну проти України. Росія може покінчити з цим у будь-який момент, вивівши свої війська з України та припинивши свої жорстокі напади на міста та населення України. Поки Росія цього не зробить, Сполучені Штати, наші союзники та партнери будуть стояти разом з Україною стільки, скільки буде потрібно", – додав Блінкен.
Міністерство оборони США на своєму сайті повідомили детально, про яку зброю йдеться:
- додаткові боєприпаси для національних передових зенітно-ракетних систем (NASAMS);
- зенітні комплекси Stinger;
- додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
- артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
- 15 бойових піхотних машин Bradley;
- 10 бронетранспортерів Stryker;
- системи Javelin;
- ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
- протитанкові системи АТ-4;
- понад 22 мільйони патронів до стрілецької зброї та гранат;
– боєприпаси для підриву та перешкод;
- засоби підтримки тактичного захищеного зв'язку;
- запчастини та інше польове обладнання.
Пентагон наголосив, що "Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні можливості для задоволення її невідкладних потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки".
Як повідомляв Голос Америки, цього тижня міністр оборони Ллойд Остін їде до Брюсселя на зустріч міністрів оборони країн НАТО, де підтримка України буде головним пріоритетом.
За словами офіційних осіб, під час свого перебування в Брюсселі Остін проведе чергове засідання Контактної групи з питань оборони України, щоб обговорити, як західні союзники можуть краще підтримати українську армію під час контрнаступу.
Керівники оборонного відомства також працюють над планами навчань українських пілотів на винищувачах F-16, додали чиновники.
Обсяг безпекової допомоги США Україні перевищив 39 мільярдів доларів з моменту вторгнення Росії.
- Голос Америки
Більшість з $300 млрд заморожених коштів РФ - не в США, - міністр фінансів Єллен про механізм репарацій для України
США та союзники заморозили російські активи і вони мають залишаться замороженими до того, як Росія заплатить за шкоду, якої вона заподіяла Україні. Про це заявила міністерка фінансів США Дженет Єллен під час слухань в Комітеті фінансових послуг США у вівторок.
Економічна підтримка України є важливою, але, зрештою, Росія має сплатити за відновлення України, заявив, звертаючись до Єллен під час слухань, конгресмен-республіканець Френч Гілл. Він оголосив, що виступив співавтором законопроекту "Про відбудову України", яким передбачено необхідні повноваження США, щоб "перебрати власність над суверенними активами Росії і зарезервувати їх на спеціальному міжнародному рахунку для відшкодування збитків війни".
Це, на переконання Гілла, повною мірою відповідатиме міжнародним нормам та прецеденту, а також закликам міжнародної спільноти, зокрема "Групи семи".
Відповідаючи на питання Гілла про необхідні кроки зі створення міжнародного механізму репарацій для України, Єллен наголосила на важливості тісної координації таких дій з міжнародними союзниками та партнерами, адже "більшість іммобілізованих суверенних активів Росії не знаходяться в Сполучених Штатах".
"З початку російської агресії ми робимо рішучі кроки, щоб іммобілізувати резерви російського центробанку і працюємо разом з нашими союзниками та партнерами. Разом ми іммобілізували близько 300 мільярдів доларів резервів", - каже Єллен.
Спільно з міжнародними партнерами США забезпечують, щоб ці активи залишались іммобілізованими "до вирішення конфлікту і до того, як Росія сплатить за шкоду, якої вона завдала", додала посадовиця.
Гілл погодився з Єллен щодо необхідності тісної координації дій із союзниками.
У вступному слові до слухань на тему "Стан міжнародної фінансової системи", Єллен заявила про провідну роль, яку США відіграють у міжнародних фінансових інституціях, які сприяють стабілізації світової економіки, на противагу "непрозорому нестійкому кредитуванню інших, таких як Китай".
Посадовиця відзначила роль міжнародних фінансових установ в підтримці фінансової стабільності України. Вона навела приклад МВФ, який цього року схвалив програму для України, обсягом 15 мільярдів доларів.
"Ця програма, в поєднанні з прямою бюджетною підтримкою від Сполучених Штатів та партнерів, допоможе задовольнити нагальні фінансові потреби України. Це також сприятиме реформі управління та боротьбі з корупцією", - додала Єллен. Посадовиця відзначила також і роль Світового банку в тому, щоб "проводити відповідальний та підзвітний розподіл коштів для стабілізації економіки" України.
Єллен заперечила критику з боку американських законодавців стосовно неефективності санкцій роти Росії, зокрема щодо обмеження надходжень від продажу нафти.
Вона заявила, що такі надходження Росії скоротились навпіл за рік, а російська влада сама визнає серйозний негативний вплив цінового обмеження на російську нафту, яке запровадили союзники.
"Їхній бюджет перейшов з великого профіциту до дефіциту і вони мусили змінити оподаткування нафтових компаній. Це шкодить їхній довгостроковій здатності інвестувати до нафтової галузі. Гадаю, наша політика в цій сфері була досить успішною", - додала Єллен.
- Голос Америки
Остін та Міллі особисто візьмуть участь у 13-му засіданні Контактної групи з питань оборони України у Брюсселі
Міністр оборони США Ллойд Остін і голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі 14 червня прибудуть до Вісбадена, Німеччина.
В середу вони проведуть зустріч із військовими, які працюють з Групою сприяння безпеці в Україні. Про це йдеться у повідомленні Пентагону, розміщеному на сайті оборонного відомства.
Відтак військове керівництво США відбуде до Брюсселя, де 15 червня відбудеться 13-те від початку повномасштабного вторгнення засідання Контактної групи з питань оборони України, ініційоване міністром Остіном. У засіданні візьмуть участь міністри оборони ти високі військові посадовці з майже 50 країн.
На порядку денному обговорення поточної кризи в Україні та подальшої тісної координації міжнародного співтовариства у наданні українському народу засобів, необхідні для захисту його суверенної території, йдеться у повідомленні Пентагону.
Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що на засіданні будуть обговорені деталі літакової коаліції.
"В рамках засідання ми будемо обговорювати детальні речі "літакової коаліції". В даному випадку ми говоримо поки що про підготовку пілотів і не тільки пілотів, а й наших техніків та інженерів, які будуть займатися обслуговуванням літаків. Тому що це дуже складна система. Предметно питання обговорюватимуться з командами міністерств оборони Нідерландів, Данії, США та інших країн, які приєдналися до цієї коаліції", - написав міністр на своєму телеграм-каналі.
Він додав, що це війна ресурсів, тому Україна потребує не лише зброї, але і спроможностей її ремонтувати і обслуговувати. Тому, додав він, важливим питання для України є відкриття "різного типу хабів з ремонту та оснащення техніки".
Як повідомляв Голос Америки, 9 червня, Міністерство оборони CША повідомило про новий пакет допомоги Україні на суму 2,1 мільярда американських доларів, який включав боєприпаси для комплексу Patriot, безпілотники Puma, ЗРК і ракети HAWK.
У Пентагоні наголосили, що ця допомога надається в рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI), тобто на відміну від тієї, що надається в рамках президентських повноважень і надходить негайно, ця замовляється у виробників і її доставка, як правило, займає деякий час.
Від початку повномасштабного вторгнення США надали Україні безпекової допомоги на суму майже 40 мільярдів доларів, повідомили в Пентагоні.
- Голос Америки
Представники тюркомовних народів, які мешкають у США, разом відкрито виступили проти війни. Відео
Вперше з початку повномасштабного вторгнення російської армії в Україну, представники тюркомовних народів, а також представники трьох конфесій – християнства, іудаїзму та ісламу, які мешкають у США, разом відкрито виступили проти війни. Акція відбулась біля будинку посольства Росії у Вашингтоні.
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